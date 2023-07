Cea mai mare platformă HORECA este online!

Unika, un nume de top în industria Horeca, și-a lansat oficial site-ul mult așteptat, www.menu-shop-unika.ro . Platforma dedicată 100% industriei HORECA oferă o multitudine de beneficii, printre care control 100% asupra comenzii, customizarea produsului, consultanță specializată și o reducere de 50% primilor trei clienți care folosesc codul WELCOME50.

Horeca By Unika își propune să revoluționeze modul în care operează afacerile din acest sector. Oferind o platformă online ușor de utilizat, Horeca by Unika crează proprietarilor un nou nivel de control și autonomie în achizițiile lor. Au apus vremurile în care opțiunile erau limitate și așteptai zile întregi până primeai o ofertă. Acum, toți cei din industria Horeca au acces la o gamă variată de produse, dar și metode de customizare și personalizare inovatoare.

Personalizarea și unicitatea produsului reprezintă cheia succesului pe piețele competitive de astăzi, iar Horeca By Unika recunoaște aceste nevoi. Platforma oferă o caracteristică unică care permite utilizatorilor să-și personalizeze produsele în funcție de cerințele lor specifice. De la selectarea materialelor, dimensiunilor și culorilor până la modul de personalizare, Horeca By Unika se asigură că fiecare element se aliniază perfect cu preferințele utilizatorului.

Pentru a sărbători lansarea site-ului web, Horeca By Unika oferă o reducere de 50% primilor trei clienți care utilizează codul WELCOME50. Această ofertă oferă companiilor oportunitatea de a experimenta beneficiile platformei. Profitând de această reducere, antreprenorii din industria Horeca își pot reduce semnificativ costurile de achiziție, dobândind în același timp acces la informații și tehnologii de ultimă oră.

,,Suntem încântați să prezentăm Horeca By Unika industriei Horeca din România”, a declarat CEO Nina Tudor, vizionarul din spatele proiectului. „Scopul nostru cu această platformă este de a oferi companiilor din acest sector instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a prospera. Suntem singurul producător român care oferă control complet utilizatorilor, permițându-le să creeze comenzi personalizate și să iasă în evidență pe piață. În ultimele 6 luni am cercetat atât piața din România, cât și din afară, vizitând târgurile de profil din Europa și Asia și mi-am dat seama că pot umple golurile existente cu produse ce au design deosebit, dar și utilitate mare. Încurajăm multe companii să ni se alăture în această călătorie interesantă, oferindu-le două coduri de reducere: WELCOME50, care oferă 50% reducere primelor 3 comenzi și codul WELCOME, care oferă 10% reducere la prima comandă, pe toată durata lunii iulie. Și nu ne oprim aici: obiectivul principal este de a crea locul perfect unde orice om din industria Horeca să găsească absolut tot ce are nevoie pentru businessul său, de la produse până la metode de promovare.”

Platforma www.menu-shop-unika.ro a câștigat deja laude de la experții din industrie în timpul fazei sale beta. Utilizatorii de testare au raportat economii semnificative și eficiență îmbunătățită în operațiunile lor datorită caracteristicilor unice ale platformei.

Lansarea Horeca By Unika promite să schimbe jocul în industria Horeca. Cu angajamentul său de a oferi control complet, personalizare și consultanță specializată, site-ul stabilește un nou standard pentru acest sector. Companiile din industria Horeca sunt îndemnate să viziteze site-ul oficial Horeca By Unika la www.menu-shop-unika.ro pentru a explora platforma și a profita de reducerea exclusivă.