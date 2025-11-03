Ce s-au grăbit românii să facă după explozia din Rahova: „A reprezentat un maximum al perioadei”

După explozia din Rahova, mulți români au reacționat rapid, luând măsuri pe care până atunci le amânaseră sau ignoraseră. Doar o parte dintre locatari aveau încheiate polițe de asigurare a locuinței. Românii s-au grăbit imediat să încheie contracte.

Portofoliul PAID, asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe, a cunoscut o creștere puternică a vânzărilor după explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova. Astfel, datele analizate de Profit.ro arată un avans de peste 16.000 polițe, la aproape 2,33 milioane de contracte.

Datele analizate relevă că, din 23 octombrie, portofoliul asigurătorului a crescut timp de 6 zile, până pe 29 octombrie. Este vorba de un avans de peste 16.000 polițe, la aproape 2,33 milioane de contracte.

Astfel, numărul polițelor vândute după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova a crescut cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări.

"În ultima lună, compania noastră a încheiat în medie aproximativ 600 polițe facultative de locuință My Home pe zi, prin toate canalele de vânzare. Vineri, 17 octombrie 2025, ziua în care a avut loc explozia din Rahova, numărul polițelor a fost semnificativ mai mare, atingând un nivel cu 60% mai mare decât media zilnică din ultima lună, ceea ce a reprezentat un maximum al perioadei", a informat compania.

La nivelul blocului afectat, cel în care a avut loc explozia, Allianz-Țiriac Asigurări a activat planul de intervenție rapidă, având 9 locuințe asigurate prin polițe facultative. În total, în zonă, 27 de locuințe sunt protejate prin polițe emise de societate.

Potrivit companiei, valoarea totală asigurată a celor 27 de locuințe este de aproximativ 2 milioane de euro, dintre care peste 720.000 de euro reprezintă valoarea asigurată a locuințelor din Blocul 32. Pentru clienții care au suferit daune majore și care nu pot locui în casele lor, polița oferă o acoperire pentru cazare temporară, de până la 500 de euro pe lună, timp de 90 de zile.

Și Groupama, liderul pieței de profil, a constatat în ultimul timp un interes în creștere pentru asigurările de locuințe, după explozie, dar susține că este prematur să fie trasă o concluzie în acest sens.

"În portofoliul Groupama se regăsesc 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 21 în zona adiacentă, valoarea totală a sumelor asigurate ridicându-se la aproximativ 11 milioane de lei. Groupama are în portofoliu aproximativ 400.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței", conform companiei.