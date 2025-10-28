Locatarii blocului din Rahova pot reveni etapizat în casele lor, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Rahova, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor.

„După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine”, a transmis, marţi seară, 28 octombrie, prefectul Capitalei.

Andrei Nistor afirmă că siguranţa rămâne prioritatea principală.

Accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program:

29 octombrie 2025

09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317

10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319

12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319

13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1

„Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a mai transmis prefectul de Bucureşti.

Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a dus la moartea a trei persoane, 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimile au fost internate în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca, unde au fost internați trei pacienți.

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici, iar reluarea furnizării a fost reluată treptat înepând de sâmbătă.