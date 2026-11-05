Vineri, 6 noiembrie, are loc cea de-a 16-a ediție de Black Friday în România, iar eMAG pregătește peste 1,8 milioane de produse la cele mai mici prețuri din an. Compania mizează pe vânzări istorice, însă campania de promovare a stârnit un val neașteptat de reacții negative. Înaintea evenimentului, gigantul comerțului online a pregătit o reclamă cu titlul „Tu ce-ți iei de faci așa de eMAG Black Friday?”, adaptată după melodia: „Ce ai fă de faci așa”.

Spotul, promovat intens inclusiv la posturi de radio cunoscute, a scos din minți o parte dintre cumpărători, care au sancționat asocierea brandului cu maneaua considerată sexistă.

„Melodia pe care ați ales-o este cea mai enervantă pe care am ascultat-o. De fiecare dată când apare reclama schimb imediat, aveți de pierdut cu porcăria asta de melodie...”, a comentat un internaut.

Foto: captură video

Alți cumpărători s-au plâns în secțiunea de comentarii a retailerului că nu mai suportă refrenul care îi „bântuie” de câteva zile, alții catalogând direct reclama drept „vomă”.

Consultantul de marketing Andreea Magraon a taxat public strategia aleasă de gigantul de e-commerce, explicând într-o postare pe rețelele sociale că asocierile unui brand spun multe despre valorile pe care le promovează:

„Cel mai tare hack s-a întâmplat azi, când la Rock FM am ascultat o manea. Nu una clasică, doar reclama eMAG de Black Friday. Îl ascultam și eu liniștită pe Exarhu și pac, m-a lovit.

Despre reclamă: mereu am considerat că asocierea cu anumite valori, influenceri, modele spune multe despre brandul tău. Citisem la un moment dat despre conceptul de «meaning transfer», care zice simplu că atunci când asociezi un brand cu ceva (o vedetă, un loc, o melodie), brandul preia semnificațiile acelui lucru. Nu alegi doar un sunet, ci un set de valori. Revenind la exemplul nostru, în melodia originală se folosește apelativul “fă”, deci nu vorbim de o bună educație.

Acum sunt curioasă care a fost studiul de piață (?) care a stat la baza acestei decizii. Poate acolo e publicul țintă, ar zice unii… însă chiar dacă ești lider de piață, oricând poți face altfel. Ba chiar să ridici ștacheta. Din punctul meu de vedere, nu e cazul aici”, a punctat aceasta.

Reacțiile din mediul online

„O reclamă îngrozitoare, abjectă”.

„Nimic! Mai ales din cauza reclamei”, a replicat altcineva, răspunzând la înrebarea din promo privind cumpărăturile pe care le are în plan.

„eMAG, ești ok? Ce pariu ai pierdut de ai scos reclama asta?”

„Pe mine mă bântuie de zile bune acest refren, mai ales de când ați apărut ca reclamă la Rock FM, în Morning Glory.”

„Fix mizeria asta v-ați gândit să o puneți la reclamă?”

„Ce cacao de melodie ați ales! Numai aia mă face să caut altă platformă pentru cumpărături!”

„Când aud reclama voastră la radio, ori dau pe mute, ori schimb radionul...”

„Scârboasă reclamă! Promovați incultura.

Pentru ediția din 2026, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, față de 986 de milioane de lei anul trecut.

Potrivit unui studiu Kantar prezentat de companie, peste 56% dintre românii care știu de Black Friday intenționează să cumpere ceva, iar bugetul mediu planificat ajunge la aproape 3.600 de lei, față de aproximativ 3.300 de lei în 2025.