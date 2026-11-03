O nouă campanie de Black Friday începe pe 4 noiembrie. Reduceri de până la 60% la anumite produse

O nouă campanie de Black Friday începe miercuri, 4 noiembrie, cu reduceri anunțate de până la 60% la o selecție de produse. Promoțiile vor fi disponibile atât în magazinele fizice, cât și online, iar oferta include mai multe categorii, de la electrocasnice și produse pentru casă până la articole de curățenie și decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă.

Retailerii au pregătit campanii de Black Friday. Foto: click.ro

Auchan începe miercuri, 4 noiembrie, campania de Black Friday 2026, care se va desfășura până pe 17 noiembrie. Retailerul anunță reduceri de până la 60% la o selecție de produse, atât în magazinele fizice, cât și pe platforma online.

O parte dintre oferte vor fi disponibile exclusiv online, iar retailerul anunță extinderea selecției de produse care pot fi livrate în toată țara. Pentru comenzile plasate pe internet, cumpărătorii vor putea alege livrarea la domiciliu sau ridicarea din magazin prin serviciul Click & Collect, acolo unde acesta este disponibil.

Printre noutățile anunțate pentru această campanie se numără și posibilitatea precomandării cărnii pentru masa de Crăciun, precum și o selecție mai largă de textile și produse disponibile exclusiv pe platforma online.

Ce produse intră în campania de Black Friday la Auchan

Categoriile menționate de retailer includ produse de curățenie și întreținere a locuinței, electrocasnice mici, televizoare, aspiratoare și aparate de îngrijire personală. În campanie vor intra și produse asociate pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, precum decorațiuni de Crăciun, brazi artificiali, jucării și articole pentru bebeluși.

Reducerile anunțate pot ajunge la 60%, însă procentul maxim se aplică doar unei selecții de produse. În plus, disponibilitatea ofertelor poate varia între magazinele fizice și platforma online, în funcție de stocuri.

Pentru cumpărăturile online, Auchan precizează că anumite produse vor putea fi livrate la domiciliu în toată țara. O altă opțiune este Click & Collect, serviciu prin care comenzile sunt ridicate din magazinele în care există această facilitate.

Când au început reducerile la eMAG, Altex, Flanco și celelalte magazine

eMAG a programat Black Friday pentru vineri, 6 noiembrie, într-o campanie de o singură zi. În schimb, Altex, Media Galaxy și Brico Depot au început promoțiile pe 29 octombrie, acestea urmând să se încheie pe 18 noiembrie. Ofertele sunt împărțite în trei etape, cu selecții de produse care se modifică de la o săptămână la alta.

Flanco a început campania pe 22 octombrie, iar reducerile sunt programate până la 30 noiembrie, atât online, cât și în magazine. Printre categoriile incluse se numără televizoarele, produsele IT, electrocasnicele mici și mari, telefoanele și laptopurile.

La rândul său, evoMAG organizează campania între 29 octombrie și 15 noiembrie, cu perioada principală de promoții între 6 și 8 noiembrie. Fashion Days a programat reducerile între 1 și 8 noiembrie, cu oferte la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii.