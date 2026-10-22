Black Friday continuă cu noi campanii la final de octombrie. Ce retailer a anunțat perioada reducerilor

Campaniile de Black Friday 2026 continuă în România pe parcursul mai multor săptămâni, iar un nou retailer de electronice și electrocasnice a anunțat perioada în care va organiza promoțiile de toamnă. Promoțiile vor viza mai multe categorii de produse, de la televizoare și telefoane mobile până la electrocasnice și articole pentru casă.

Black Friday 2026. Retailerii pregătesc campanii de reduceri începând cu finalul lunii octombrie. Foto: 123 RF

O nouă campanie de reduceri este programată să înceapă pe 29 octombrie și să se desfășoare pe parcursul a aproximativ trei săptămâni. Ofertele vor viza mai multe categorii de produse, de la televizoare, telefoane și laptopuri până la electrocasnice, electronice, articole pentru copii și produse pentru casă și grădină.

În paralel, comercianții care și-au anunțat deja calendarele pregătesc promoții desfășurate pe intervale diferite. Flanco a început campania astăzi, 22 octombrie, cu oferte până la 30 noiembrie, în timp ce eMAG a stabilit data de 6 noiembrie pentru evenimentul său principal.

Și evoMAG a programat reduceri începând de la finalul lunii octombrie, cu oferte disponibile până la jumătatea lunii noiembrie. Diferențele dintre calendarele comercianților le permit cumpărătorilor să compare prețurile pe o perioadă mai lungă, fără să se limiteze la o singură zi.

Altex anunță începutul promoțiilor pe 29 octombrie

Campania grupului va include atât magazinele fizice Altex și Media Galaxy, cât și platformele online ale retailerului și aplicația mobilă. Promoțiile vor fi organizate pe parcursul a trei săptămâni.

Pe lângă electronice și electrocasnice, oferta va cuprinde produse din categorii precum îngrijire personală, jucării, articole sportive, produse pentru casă și grădină și anvelope. Retailerul va avea oferte și pentru produsele partenerilor din Marketplace.

Cumpărătorii interesați de telefoane, laptopuri sau electrocasnice vor putea urmări ofertele pe parcursul campaniei. Prețurile și disponibilitatea diferă însă în funcție de produs, iar promoțiile trebuie verificate individual.

Flanco a dat startul astăzi, 22 octombrie

Flanco a dat startul celei de-a 16-a ediții campaniei astăzi, 22 octombrie, iar campania se va desfășura până la 30 noiembrie, atât online, cât și în peste 150 de magazine din țară.

Retailerul a anunțat reduceri de până la 41% la televizoare, până la 50% la produse IT și până la 54% la electrocasnice mici. Pentru electrocasnicile mari sunt promovate reduceri de până la 1.500 de lei, iar pentru smartphone-uri, de până la 1.000 de lei.

Printre produsele promovate se numără televizoare LG QNED, espressoare automate Philips, mașini de spălat și aspiratoare verticale. Flanco a anunțat și posibilitatea plății în 24 de rate fără dobândă, precum și o perioadă extinsă de retur gratuit, în condițiile comunicate de retailer.

Când se pot bucura cumpărătorii de promoții la eMAG și evoMAG

eMAG a anunțat că ofertele vor începe pe 6 noiembrie. Oferta platformei include produse comercializate atât direct de retailer, cât și de partenerii din Marketplace.

La rândul său, evoMAG a pregătit reduceri în trei etape, în perioada 29 octombrie-15 noiembrie. Potrivit calendarului, prima etapă este programată între 29 octombrie și 5 noiembrie, perioada principală între 6 și 8 noiembrie, iar ultima etapă între 9 și 15 noiembrie.

În sectorul de fashion, cumpărătorii urmăresc și ofertele Fashion Days, în timp ce Notino se adresează în special celor interesați de parfumuri și produse cosmetice. Magazine specializate precum PC Garage, Vexio și alte platforme de profil reprezintă alternative pentru cei care caută componente PC, laptopuri și accesorii IT.

Cum pot verifica românii dacă reducerile sunt avantajoase

Perioada extinsă a campaniilor le oferă cumpărătorilor mai mult timp pentru a compara ofertele. Totuși, procentele maxime anunțate de magazine nu se aplică tuturor produselor, iar o reducere mare nu înseamnă automat că prețul final este cel mai mic de pe piață.

O metodă utilă este compararea aceluiași model în mai multe magazine, folosind platforme precum Compari.ro. Pentru o verificare mai atentă, consumatorii pot consulta și istoricul prețurilor, prin instrumente precum Pricy.ro, atunci când există date disponibile pentru produsul urmărit.

Cumpărătorii pot nota prețurile înainte de începerea campaniilor și pot urmări eventualele modificări din această perioadă. Înainte de plasarea comenzii, este indicat să verifice și costul livrării, disponibilitatea produsului, condițiile de retur și eventualele costuri asociate plății în rate.

Calendarul reducerilor din 2026 se conturează astfel în mai multe etape, cu perioade diferite de la un comerciant la altul.