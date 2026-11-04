Câți bani le rămân românilor după taxe. Diferența uriașă dintre Capitală și cele mai sărace județe

România ocupă locul 32 în clasamentul european al puterii de cumpărare în 2026, cu un venit disponibil mediu de 11.283 de euro pe locuitor. Suma reprezintă aproximativ 53% din media europeană, de 21.153 de euro. La nivel național, diferențele sunt însă mari: în București, venitul disponibil ajunge la 22.941 de euro pe persoană, în timp ce în Giurgiu coboară la 5.816 euro.

România, spre coada clasamentului european la puterea de cumpărare Foto: Shutterstock

Datele apar în studiul „NIQ Purchasing Power Europe 2026”, realizat de compania NielsenIQ (NIQ), care analizează veniturile disponibile din 42 de țări europene. Potrivit raportului, media europeană va ajunge în acest an la 21.153 de euro pe locuitor, cu 4,4% peste nivelul din 2025. Bugetul total disponibil populației din țările analizate este estimat la aproximativ 14.500 de miliarde de euro.

România a coborât un loc față de ediția precedentă a clasamentului, de pe poziția 31 pe 32. Venitul disponibil mediu este de 11.283 de euro pe persoană, echivalentul a puțin peste jumătate din media europeană.

Indicatorul folosit de NIQ reprezintă venitul nominal anual rămas la dispoziția unei persoane după plata impozitelor și a contribuțiilor obligatorii. În calcul sunt incluse și beneficiile acordate de stat. Sumele nu sunt ajustate în funcție de inflație sau de diferențele de preț dintre țări.

Liechtenstein, Elveția și Islanda au cele mai mari venituri disponibile

Clasamentul european este condus de Liechtenstein, unde venitul disponibil ajunge la 78.520 de euro pe locuitor. Valoarea este de aproximativ 3,7 ori mai mare decât media europeană.

Elveția ocupă locul al doilea, cu 54.730 de euro pe persoană, iar Islanda se află pe poziția a treia, cu 44.692 de euro. Urmează Luxemburg, cu 43.840 de euro, și Norvegia, care a urcat cinci poziții față de anul precedent, până pe locul al cincilea, cu 35.947 de euro.

Danemarca se află pe locul șase, cu 34.344 de euro, Irlanda pe șapte, cu 31.930 de euro, Austria pe opt, cu 31.454 de euro, iar Germania pe nouă, cu 31.193 de euro. Marea Britanie încheie primele zece poziții, cu un venit disponibil de 29.921 de euro pe locuitor.

La capătul clasamentului se află Ucraina, Kosovo și Republica Moldova. Ucraina ocupă ultima poziție, cu 3.456 de euro pe persoană, aproximativ 16% din media europeană.

În total, 17 dintre cele 42 de țări analizate au venituri disponibile peste media europeană, în timp ce 25 se situează sub acest nivel.

România, sub Ungaria și Cehia

În Europa Centrală și de Est, România se află în urma unor state precum Ungaria și Republica Cehă.

Ungaria a urcat de pe locul 30 pe locul 27, cu un venit disponibil mediu de 15.105 euro pe locuitor. Republica Cehă a câștigat două poziții și ocupă locul 21, cu 17.785 de euro.

Prin comparație, venitul disponibil din Ungaria este cu aproximativ 34% mai mare decât cel din România. În cazul Republicii Cehe, diferența ajunge la aproximativ 58%.

Valoarea înregistrată de România reprezintă aproape jumătate din media europeană și mai puțin de o treime din venitul disponibil din Liechtenstein.

Bucureștiul, singura regiune din România peste media europeană

Diferențele dintre regiunile României sunt la fel de importante ca cele dintre țările europene. Bucureștiul are cel mai ridicat venit disponibil, de 22.941 de euro pe locuitor, de peste două ori mai mult decât media națională de 11.283 de euro.

Capitala depășește și media europeană de 21.153 de euro, cu aproximativ 8%. Este singura regiune din România care trece de acest prag, potrivit datelor NIQ.

Indicele Bucureștiului raportat la media națională este de 203,3. Cu alte cuvinte, valoarea indicatorului din Capitală este cu peste 100% mai mare decât media țării.

După București, cele mai ridicate valori ale indicelui național se înregistrează în Cluj, cu 153,1, Ilfov, cu 152,3, și Timiș, cu 146. Urmează Sibiu, cu 124,9, și Brașov, cu 122.

Prahova și Argeș depășesc, de asemenea, media națională, cu indici de 103,6, respectiv 103,4. Constanța se află la 101,8. Alba, cu un indice de 99,3, este deja ușor sub media națională.

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Prin urmare, numai nouă județe depășesc media României.

Diferență de aproape patru ori între București și Giurgiu

La polul opus față de Capitală se află județul Giurgiu, unde venitul disponibil mediu este de numai 5.816 euro pe locuitor.

Diferența față de București ajunge la aproximativ 17.100 de euro pe persoană. Venitul disponibil din Capitală este astfel de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în Giurgiu.

Concentrarea veniturilor în jurul Capitalei se regăsește și în alte state europene. În Franța, regiunea Parisului are un venit disponibil de 46.366 de euro pe locuitor, cu aproximativ 80% peste media națională. În Bratislava, Sofia, Praga, Budapesta și Lisabona, veniturile depășesc cu cel puțin 25% media națională a fiecărei țări.

Există și situații diferite. Berlinul înregistrează 30.178 de euro pe locuitor, sub media Germaniei, de 31.193 de euro. În Bruxelles, venitul disponibil este cu aproximativ 10% mai mic decât media națională.

Regiunile metropolitane, piețe importante pentru consum

Studiul NIQ compară și volumul total al veniturilor disponibile în marile regiuni metropolitane europene.

Île-de-France, regiunea din jurul Parisului, conduce clasamentul, cu aproximativ 396 de miliarde de euro. Pe următoarele poziții se află Lombardia, cu 272 de miliarde de euro, și regiunea metropolitană Istanbul, cu 227 de miliarde de euro.

Diferențele dintre aceste regiuni țin atât de nivelul veniturilor individuale, cât și de numărul locuitorilor. Île-de-France și Lombardia au venituri disponibile de peste 25.000 de euro pe persoană. Istanbulul ajunge la un volum total comparabil datorită populației numeroase, deși venitul disponibil individual este de 14.411 euro.

Dimensiunea populației și nivelul veniturilor fac din aceste regiuni piețe importante pentru comercianți și companiile care își stabilesc planurile de investiții și extindere.

Raluca Mănărcescu, expert NIQ Geomarketing, arată că mai multe piețe din Europa Centrală și de Sud-Est continuă să înregistreze evoluții mai rapide decât o parte dintre economiile vest-europene.

„Cu o creștere de 4,4%, puterea de cumpărare din Europa continuă să avanseze vizibil în 2026. Se remarcă faptul că numeroase piețe din Europa Centrală și de Sud-Est continuă să se dezvolte mai dinamic decât o mare parte din Europa Occidentală”, declară aceasta.

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Potrivit reprezentantei NIQ, economiile mature din Europa de Vest rămân piețe importante de consum datorită veniturilor ridicate și dimensiunii lor. Diferențele dintre țările europene se reduc treptat, însă nivelul veniturilor și potențialul piețelor continuă să varieze considerabil.

Ce măsoară indicatorul NIQ

Studiul „NIQ Purchasing Power Europe 2026” măsoară venitul disponibil anual pe locuitor, după deducerea impozitelor și a contribuțiilor obligatorii și includerea beneficiilor acordate de stat.

Indicatorul arată suma medie care îi rămâne unei persoane pentru cheltuieli și economii. Acești bani pot fi folosiți pentru locuință, alimente, servicii, energie, asigurări, pensii private, transport, vacanțe și alte achiziții.

Analiza acoperă 42 de țări europene și include date la nivel regional, până la nivel de municipiu și cod poștal, precum și informații despre populație și gospodării.

Valorile sunt exprimate în euro și sunt nominale. Ele nu țin cont de inflație și nici de diferențele de preț dintre țări. Calculele NIQ se bazează pe date privind veniturile și câștigurile, statisticile referitoare la beneficiile acordate de stat și prognozele economice.

Sursă: Articolul Adevărul Financiar și datele studiului NIQ citate în acesta.