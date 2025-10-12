România, campioană europeană la tineri fără ocupație. „Am depus CV-uri, dar nu m-a sunat nimeni”

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care nici nu muncesc, nici nu urmează o formă de învățământ. Potrivit unui raport Eurostat, doi din zece români cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație, mult peste media europeană.

Deși statul organizează frecvent târguri de joburi dedicate tinerilor, mulți dintre cei care vin în speranța găsirii unui loc de muncă se lovesc de refuzul angajatorilor, care le cer experiență profesională — o cerință greu de îndeplinit la început de drum.

„Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut, dar e greu să te angajeze cineva fără experiență”, spune George, absolvent de Administrație Publică, care nu a mai lucrat de un an, pentru Digi24.

Manuela, 26 de ani, fost operator de date, își caută și ea o nouă direcție profesională: „M-am interesat chiar și de Armată. Mi se pare o carieră serioasă, de viitor. Chiar dacă trebuie să mai fac studii, sunt dispusă.”

Mulți tineri recunosc că ar accepta și salariul minim doar pentru a căpăta experiență. „E un cerc vicios: ți se cere experiență, dar nu te primește nimeni ca să o dobândești”, spune o tânără participantă la târgul de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Chiar și așa, interesul pentru joburile disponibile nu lipsește. „Avem șase locuri disponibile și am primit 17 CV-uri doar azi”, a declarat un angajator prezent la eveniment.

Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, aproximativ 1.000 de tineri au participat la târg, iar 380 dintre ei au fost selectați pentru interviuri de angajare.