România, pe locul patru în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024

0
0
Publicat:

România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Bosnia şi Herţegovina şi Albania, cu un preţ mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp, relevă un studiu de specialitate.

Bloc de locuințe
România, pe locul patru în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024

La polul opus, cu cele mai scumpe locuinţe este Luxemburg (reintrodusă în studiu după câţiva ani de pauză), cu o medie de 8.760 euro/mp în 2024.

Studiul Deloitte Property Index 2025 a fost realizat pe baza datelor din principalele oraşe din 28 de ţări (din care 21 din Uniunea Europeană). Per ansamblu, 18 din cele 28 de ţări analizate au înregistrat creşteri ale preţurilor medii pentru locuinţe, cele mai importante fiind în Polonia (+19,3%) şi Albania (+16,5%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-12%), Luxemburg (-3,4%) şi Olanda (-2,3%).

Dintre ţările membre UE analizate în studiu, preţuri ridicate se înregistrează şi în Austria (5.053 euro/mp), Portugalia (5.049 euro/mp), Finlanda (4.889 euro/mp) şi Germania (4.800 euro/mp), în timp ce sub 2.000 de euro/mp mai întâlnim doar în Grecia (1.792 euro/mp) şi România, cu menţiunea că pentru Bulgaria şi Irlanda nu există date privind media naţională.

Preţurile proprietăţilor rezidenţiale din Europa continuă să reflecte o interacţiune complexă între constrângerile ofertei de locuinţe noi, respectiv costurile de construcţie în creştere, condiţiile de finanţare mai stricte şi reglementările mai complexe, şi preocupările legate de perspectivele economice şi de evoluţia nivelului de trai din ţările analizate. România este printre ţările în care preţurile au crescut, în 2024, pe fondul cererii ridicate şi al deficitului de locuinţe noi, iar tendinţa se menţine, cel puţin pe termen scurt, având în vedere majorarea TVA la 21% pentru locuinţele noi (inclusiv pentru cele care beneficiau de cotă redusă) şi incertitudinile cu privire la regulile de urbanism, în principal în Bucureşti. Pe de altă parte, reinflamarea inflaţiei ţine costurile de finanţare ridicate, făcând mai puţin accesibile creditele ipotecare, care au susţinut în mare măsură piaţa în 2024", a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociaţii | Deloitte Legal.

Peste 11.000 euro/mp în Luxemburg

Luxemburg domină clasamentul şi la nivelul oraşelor europene, cu un preţ mediu de 11.074 euro/mp în capitală, în timp ce Munchen se află pe locul doi (10.800 euro/mp), iar Paris pe locul trei (10.760 euro/mp).

În România, cele mai mari preţuri se înregistrează în Cluj-Napoca, respectiv 2.770 euro/mp şi Braşov (1.897 euro/mp), în timp ce Bucureştiul ocupă locul al treilea, cu 1.757 euro/mp.

Realizatorii studiului subliniază că România este printre statele europene în care cel mai scump oraş nu este capitala, alături de Germania, unde Munchen este pe primul loc cu cele mai scumpe locuinţe, Italia cu Milano şi Spania cu Barcelona.

Clasamentul este similar şi pe piaţa chiriilor. Astfel, oraşul Luxemburg este pe primul loc, conform datelor disponibile analizate de studiul Deloitte, cu o chirie medie lunară de 43,4 euro/mp.

Chirie de 32 euro/mp în Paris

Pe locul al doilea se află Parisul, cu o chirie medie de 32 euro/mp, urmat de Dublin, cu 31,7 euro/mp.

Încă 15 oraşe din ţările analizate au chirii cuprinse în intervalul 20-29,9 euro/mp (printre care Barcelona - 29,9 euro/mp, Oslo - 27,3 euro/mp, Madrid - 27,1 euro/mp şi Amsterdam 26,3 euro/mp).

Dintre oraşele din statele UE analizate, cele mai ieftine din perspectiva chiriei sunt Plovdiv, Varna şi Sofia din Bulgaria (între 5,7 şi 8 euro/mp), şi Patra din Grecia (euro/mp).

În România, Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt la egalitate, cu cele mai mari chirii dintre oraşele analizate, de 10,3 euro/mp în medie pe lună, ambele în creştere faţă de anul anterior, urmate de Braşov, unde chiriaşii plătesc în medie 9,2 euro/mp pe lună (similar cu 2023).

Oferta limitată din piaţa imobiliară se reflectă şi în valoarea tot mai ridicată a chiriilor, în special în marile oraşe, cu potenţial de dezvoltare peste media naţională. Aceste zone au susţinut piaţa şi din perspectiva tranzacţiilor, anul trecut, dar şi în prima parte a lui 2025, când activitatea s-a înteţit, de asemenea, înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA pentru locuinţele noi. Cu toate acestea, este nevoie de o revigorare a construcţiilor rezidenţiale, după scăderea de peste 20% de anul trecut, pentru a asigura înnoirea fondului locativ din România şi, implicit, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru populaţie", a declarat Marius Vasilescu, Partener Advisory, Deloitte România.

Ediţia a 14-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale în anul 2024 în 28 de ţări şi 77 de oraşe. Toate preţurile cuprinse în analiză sunt convertite în euro, pentru a obţine rezultate comparabile.

