Carnea proaspătă de porc refrigerată ar putea avea un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la sacrificare, iar cea care a fost congelată nu ar mai putea fi vândută ulterior ca refrigerată. Sunt câteva dintre regulile prevăzute într-un proiect de ordin publicat de Ministerul Agriculturii, care introduce și noi obligații de etichetare și informare a cumpărătorilor.

Ministerul Agriculturii introduce noi reguli pentru vânzarea cărnii proaspete de porc Foto: arhivă

Proiectul de ordin a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Documentul vizează întregul lanț de producție și comercializare, de la abatoare și unități de tranșare până la depozite, distribuitori și magazine.

Potrivit proiectului, carnea proaspătă de porc care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării ar urma să poată fi comercializată în condiții de refrigerare timp de cel mult opt zile de la data sacrificării. Data de referință este cea înscrisă în certificatul sanitar-veterinar.

Termenul nu va putea fi prelungit prin operațiunile de tranșare sau ambalare. Unitățile autorizate care efectuează aceste operațiuni nu vor putea stabili un nou termen de valabilitate și nici nu îl vor putea modifica pe cel inițial.

Operatorii din lanțul de producție și distribuție vor avea obligația să coreleze termenul de valabilitate cu istoricul complet al produsului, începând de la data sacrificării.

Carnea congelată nu va mai putea fi vândută ca refrigerată

O altă prevedere importantă se referă la carnea care a fost congelată sau congelată rapid. Potrivit proiectului, aceasta va trebui comercializată în starea în care a fost livrată din unitatea de abatorizare sau în care a intrat pe teritoriul României. Modificarea stării inițiale va fi interzisă.

Astfel, carnea congelată anterior nu va mai putea fi introdusă în circuitul de comercializare a cărnii refrigerate, nici după decongelare, tranșare sau reambalare. Regula se aplică inclusiv produselor ambalate în vid sau în atmosferă controlată.

Prevederile vizează atât carnea provenită din producția națională, cât și produsele aduse din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau importate din țări terțe.

Ce informații vor trebui să apară pe etichete

Proiectul introduce cerințe suplimentare privind informațiile oferite cumpărătorilor. Eticheta cărnii proaspete de porc va trebui să indice clar că produsul este „carne proaspătă”, țara de origine, unitatea în care a fost produs, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate.

Pentru carnea congelată, eticheta va trebui să precizeze că produsul este „carne congelată” și să includă țara de origine, unitatea și țara în care a fost produsă, data și țara sacrificării, data producției sau a abatorizării, data congelării și termenul de valabilitate.

Informațiile nu vor trebui să fie vizibile doar pe ambalaje. Pentru carnea proaspătă vândută la vitrinele cu servire asistată, datele vor fi afișate la raionul destinat acestui produs. Aceeași obligație este prevăzută pentru carnea congelată vândută vrac, ale cărei informații vor trebui prezentate vizibil la vitrinele congelatoare.

Reguli noi și pentru transportul cărnii

Proiectul stabilește și condiții pentru transportul cărnii de porc către magazine. Acesta va trebui realizat cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar, spălate și dezinfectate înainte și după fiecare transport.

Comercianții vor avea obligația să păstreze cel puțin un an copiile documentelor care atestă dezinfecția mijloacelor de transport și termogramele aferente fiecărui transport recepționat. Acestea trebuie să dovedească menținerea temperaturii corespunzătoare pe toată durata transportului.

În cazul cărnii neambalate, transportul va trebui să fie destinat unei singure categorii de produs: fie carne proaspătă, fie carne congelată.

Ce controale și sancțiuni sunt prevăzute

ANSVSA va verifica trasabilitatea produselor, calculul termenului de valabilitate, istoricul temperaturilor și bilanțul cantitativ. La rândul său, ANPC va controla corectitudinea informațiilor furnizate consumatorilor și practicile comerciale.

Proiectul prevede reevaluarea unităților în care se comercializează carne de porc la vitrine cu servire asistată sau sub formă de piese ambalate individual, în baza unei analize de risc realizate de ANSVSA.

Nerespectarea regulilor ar putea atrage sancțiuni contravenționale, iar autoritățile ar putea dispune, în condițiile legislației în vigoare, reținerea oficială sau retragerea produselor de pe piață, confiscarea, suspendarea activității ori retragerea autorizației.

Ordinul ar urma să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.