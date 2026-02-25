Avertismentul crescătorilor: Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei. Multe se vor închide în câteva luni pentru că nu-și pot acoperi datoriile

Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei, mult mai puțin decât prețul de producție, ceea ce înseamnă că multe ferme se vor închide în câteva luni, pentru că nu-și pot acoperi datoriile, a declarat miercuri Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înaintea unei întâlniri cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

„Discutăm astăzi de un preţ între 4,5 şi 5 lei, în medie, undeva la 4,7 lei la poarta fermei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul nostru de producţie. Factorul cel mai important al acestei scăderi este apariţia pestei porcine africane în Spania şi faptul că această ţară a pierdut accesul la mai multe pieţe de export din statele terţe şi a trebuit să reorienteze cantităţi importante către ţările cu un deficit din Europa, printre care şi România. Pe de altă parte, avem şi o scădere naturală a consumului în primele două-trei luni ale anului, cu care suntem obişnuiţi, dar nu la o asemenea dimensiune", a spus Adrian Balaban.

El a precizat că producătorii de carne de porc, membri ai APCPR, produc în prezent peste trei milioane de porci.

„În România se produce o cantitate undeva în jurul a 3,2 milioane de porci. Suntem între 70% şi 75% din piaţă. Deci, în jurul a 2,2 milioane de porci provin de la fermele membrilor noştri", a menţionat preşedintele APCPR.

Acesta a adăugat că, în ţară, mai sunt circa 300 de ferme româneşti de creştere a porcilor.

„Mai sunt 300 şi ceva de ferme comerciale în România. În situaţia actuală riscăm, ca până la jumătatea anului, să dispară jumătate din ele, pentru că marea majoritate nu îşi vor putea acoperi datoriile mai vechi. Vrem să tragem un semnal de alarmă. Dacă de la începutul anului s-au sacrificat în România aproximativ 450.000 de porci, în medie, pe fiecare porc sacrificat fermierii au pierdut între 20 şi 30 sau poate chiar 40 de euro", a explicat Balaban.

O întâlnire de lucru a ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, cu crescătorii de porci, are loc, miercuri, la sediul ministerului, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi ai Consiliului Concurenţei.