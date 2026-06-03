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Greșeala care îți scade valoarea mașinii cu mii de euro la revânzare

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Pentru majoritatea șoferilor, întreținerea unei mașini este o chestiune de funcționare: să pornească, să nu bată, să treacă ITP-ul și să ducă proprietarul din punctul A în punctul B fără probleme. Puțini oameni se gândesc însă ce pot face astfel încât la revânzare să nu scadă prea mult prețul.

Cineva își notează date ale motorului unei mașini
Sunt câteva lucruri care se pot face astfel încât să nu scadă prea mult prețul mașinii la revânzare

Diferența nu este una simbolică, ci poate ajunge la mii de euro pierduți sau câștigați, în funcție de cât de atent este ținut istoricul de întreținere.

În piața second-hand, cumpărătorii caută în primul rând liniște. Kilometrajul și istoricul accidentelor rămân criterii esențiale, însă experții auto spun că există un al treilea element, adesea ignorat, care cântărește aproape la fel de mult: istoricul complet de întreținere. Acesta funcționează ca o „carte de sănătate” a mașinii și poate schimba radical percepția asupra valorii sale reale.

Diferența dintre o mașină „îngrijită” și una „doar utilizată”

În teorie, două mașini identice, cu același an de fabricație și același kilometraj, ar trebui să aibă valori apropiate. În practică, lucrurile stau diferit. O mașină pentru care proprietarul poate prezenta revizii la zi, facturi, înlocuiri preventive de piese și un istoric clar al intervențiilor va fi întotdeauna mai atractivă decât una fără documente.

Experții din domeniu subliniază că aceste detalii mici, făcute constant, au un efect cumulativ semnificativ asupra valorii de revânzare. Nu este vorba despre intervenții costisitoare, ci despre disciplină.

Dacă o mașină este corect întreținută și piesele uzate sunt înlocuite înainte să se defecteze, veți economisi bani și îi veți menține mai bine valoarea. Un vehicul în stare tehnică bună și bine întreținut se va confrunta cu mai puține defecțiuni și va avea întotdeauna o valoare mai mare pe piața second-hand decât unul care nu a fost îngrijit corespunzător. Datele noastre arată că, atunci când proprietarii prezintă documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere, prețul de vânzare al mașinii poate fi cu până la 17% mai mare”, afirmă Jurgis Gudauskas, directorul carOne.

În termeni practici, pentru o mașină evaluată la 10.000 de euro, un istoric complet de întreținere poate însemna chiar și 1.700 de euro în plus la vânzare. La o mașină de 20.000 de euro, diferența poate urca spre 3.000–4.000 de euro, doar din încrederea pe care o inspiră documentația completă.

De ce „lipsa de hârtii” costă bani reali

Un aspect ignorat frecvent de proprietari este faptul că piața second-hand funcționează puternic pe percepție și risc. Un cumpărător nu plătește doar pentru mașină, ci și pentru riscul pe care și-l asumă cumpărând-o.

O mașină fără istoric de service devine automat o necunoscută. Nu se știe dacă distribuția a fost schimbată la timp, dacă uleiul a fost înlocuit regulat sau dacă au existat probleme ascunse. Din acest motiv, cumpărătorii fie negociază agresiv prețul, fie evită complet astfel de mașini.

Situația este și mai clară în cazuri reale. De exemplu, două Volkswagen Golf identice, din același an, pot avea prețuri diferite chiar și cu 1.500–2.000 de euro doar pentru că una are facturi și service book complet, iar cealaltă nu poate dovedi intervențiile făcute.

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Un alt exemplu frecvent apare în segmentul SUV-urilor compacte. Un Dacia Duster bine întreținut, cu revizii documentate, se vinde de regulă mai rapid și mai aproape de prețul cerut, în timp ce un model similar fără istoric clar poate rămâne luni întregi pe piață și ajunge să fie redus semnificativ.

Întreținerea ca investiție, nu ca cheltuială

Mulți șoferi amână reviziile sau aleg variante mai ieftine de service, fără să ia în calcul efectul pe termen lung. În realitate, întreținerea regulată funcționează ca o investiție cu dublu randament: reduce riscul de defecțiuni costisitoare și crește valoarea de revânzare.

Pe o piață care nu este foarte transparentă sau care prezintă un grad redus de transparență, cunoașterea istoricului de întreținere al unei mașini poate face diferența în cazul unei mașini second-hand. Lipsa de informații concrete poate diminua atractivitatea mașinii în ochii multor potențiali cumpărători. Cu alte cuvinte, o mașină despre care nu se cunosc multe detalii ar putea fi atractivă doar pentru cumpărătorii naivi, pentru escroci sau pentru revânzătorii dubioși”, subliniază Răzvan Moldovan, directorul general al Plus-Auto.

Această diferență de percepție devine evidentă mai ales în momentul vânzării. Un proprietar care poate arăta un dosar complet cu revizii, schimburi de piese și inspecții periodice negociază dintr-o poziție mult mai puternică decât cineva care spune doar „a fost întreținută bine”.

De ce neglijența se vede mai târziu, nu imediat

Una dintre cele mai mari capcane pentru proprietari este faptul că lipsa întreținerii corecte nu se vede imediat. O mașină poate funcționa perfect ani de zile chiar și cu întreținere minimă, însă efectele apar exact în momentul în care vrei să o vinzi.

Atunci diferențele devin vizibile: preț mai mic, interes redus, negocieri agresive sau chiar refuzul cumpărătorilor de a continua discuția.

În plus, experții atrag atenția că întreținerea preventivă reduce nu doar costurile pe termen lung, ci și stresul asociat utilizării zilnice. Reviziile făcute la timp, schimburile de consumabile și verificările periodice elimină situațiile neprevăzute care pot deveni costisitoare.

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Conducând o mașină bine întreținută și ținând evidența lucrărilor efectuate, este mai ușor să planificați, să controlați cheltuielile și să economisiți bani. Prețul inițial al unei mașini neîntreținute corespunzător poate fi mai mic, dar vă puteți lovi oricând de o factură imensă de reparații. Pe termen lung, întreținerea regulată a mașinii este întotdeauna varianta mai ieftină și contribuie la menținerea unei valori de piață ridicate a acesteia”, spune Gudauskas.

Valoarea se construiește în timp

În final, diferența dintre o mașină care își păstrează valoarea și una care pierde rapid bani nu ține doar de marcă, an sau kilometraj. Ține de consecvența cu care a fost întreținută.

Două mașini identice pot avea prețuri diferite cu mii de euro doar pentru că una are „istorie”, iar cealaltă are doar utilizare. Iar în piața second-hand, unde încrederea este moneda principală, această diferență devine decisivă.

Greșeala pe care mulți șoferi o fac nu este că nu își întrețin mașina, ci că nu documentează această întreținere. Iar în momentul vânzării, exact această lipsă se transformă în bani pierduți.

Ghid de cumpărături

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