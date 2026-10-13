Cât costă un metru cub de apă în România. Diferențe majore între București și Iași

Tarifele pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ în România, în funcție de operator, infrastructură și costurile de furnizare a serviciilor. Diferențele se reflectă direct în facturile gospodăriilor, în timp ce apa caldă presupune cheltuieli suplimentare pentru energia necesară încălzirii. O comparație între principalele orașe arată cum variază costurile și ce factori influențează prețul plătit de consumatori.

Tarifele pentru apa de la robinet variază enorm între localități Foto: arhivă

În octombrie 2026, tariful cumulat pentru apă potabilă și canalizare pornește de la 10,02 lei/m³ în Ploiești și ajunge la 23,23 lei/m³ în Călărași. În București, tariful este de 10,98 lei/m³, în timp ce în Iași ajunge la 21,17 lei/m³. Toate valorile sunt exprimate fără TVA.

Cât costă un metru cub de apă rece în București

În București, tariful practicat de Apa Nova începând cu 1 iulie 2026 este de 7,19 lei/m³ pentru apa potabilă și de 3,79 lei/m³ pentru canalizare, fără TVA. Costul cumulat ajunge la 10,98 lei pentru fiecare metru cub de apă consumată și evacuată prin sistemul de canalizare.

Cu TVA de 11%, tariful total este de aproximativ 12,19 lei/m³. Astfel, pentru un consum lunar de 10 metri cubi, o gospodărie plătește aproximativ 121,90 lei pentru apă și canalizare.

Aceste valori nu includ costul preparării apei calde menajere. În blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, consumatorii plătesc atât apa rece folosită pentru prepararea apei calde, cât și energia termică necesară încălzirii acesteia.

În București, tariful energiei termice facturate populației trebuie analizat separat de tariful pentru apă și canalizare. Valoarea aplicabilă depinde de categoria de consumatori și de perioada de facturare. În plus, prețul suportat de populație poate fi influențat de subvenția acordată de autoritățile locale.

Cât costă, concret, un metru cub de apă caldă? Nu există un tarif unic valabil pentru toate blocurile din Capitală. Valoarea depinde de energia consumată pentru încălzirea apei, de pierderile din instalații și de modul în care sunt repartizate costurile. De aceea, suma efectivă trebuie verificată pe factura de întreținere a fiecărui imobil.

În locuințele cu centrale termice proprii, costul se calculează diferit, în funcție de cantitatea de apă rece consumată și de gazul sau energia electrică folosită pentru încălzire.

Cât costă apa în alte orașe din România

Tarifele publicate pentru octombrie 2026 arată diferențe importante între operatorii regionali din România. În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile cumulate pentru apa potabilă și canalizare, fără TVA.

Ploiești: 10,02 lei/m³

București: 10,98 lei/m³

Zona deservită de operatorul din Timiș: 11,36 lei/m³

Brașov: 15,34 lei/m³

Constanța: 17,08 lei/m³

Zona deservită de Apă-Canal Ilfov: 17,10 lei/m³

Iași: 21,17 lei/m³

Vaslui: 21,49 lei/m³

Călărași: 23,23 lei/m³

Tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare, în octombrie 2026, fără TVA.

Valorile se referă la tarifele operatorilor și la ariile lor de serviciu, care nu coincid întotdeauna cu limitele administrative ale unui singur oraș. Pentru o comparație corectă trebuie verificat operatorul care deservește efectiv fiecare localitate.

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Diferența dintre București și Iași este de 10,19 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare, înainte de TVA. La un consum de 10 metri cubi, diferența ajunge la 101,90 lei. Prin comparație, un consumator din zona în care tariful este de 23,23 lei/m³ ar plăti cu 122,50 lei mai mult decât unul din București pentru aceeași cantitate de apă, înainte de TVA.

În Ilfov, tarifele depind de operatorul care deservește localitatea. Pentru localitățile deservite de Apă-Canal Ilfov este comunicat un tarif cumulat de 17,10 lei/m³ fără TVA. În alte localități din județ pot exista tarife diferite, în funcție de operatorul regional și de serviciile furnizate.

Cât costă apa caldă în celelalte orașe

Nu există o listă națională unică, direct comparabilă, a prețului unui metru cub de apă caldă. Spre deosebire de apa rece, pentru care operatorii publică tarife pe metru cub, apa caldă include și costul energiei termice necesare încălzirii.

În orașele cu sisteme centralizate, prețul depinde de tariful energiei termice facturate populației, de cantitatea de energie utilizată pentru prepararea unui metru cub de apă caldă și de subvențiile locale. Astfel, două orașe cu tarife apropiate pentru apa rece pot avea costuri diferite pentru apa caldă.

Pentru o comparație exactă între București și Iași trebuie cunoscute tarifele efective ale energiei termice suportate de populație în ambele orașe și metoda de calcul utilizată de operatori. Trebuie luate în considerare și eventualele diferențe dintre sistemele de distribuție, precum și modul în care costurile sunt repartizate către consumatori.

În lipsa unor date comparabile, publicarea unui preț unic pentru apa caldă în fiecare oraș ar putea induce în eroare. Pentru consumatorii racordați la sistemele centralizate, factura de întreținere rămâne una dintre principalele surse pentru verificarea costurilor efective.

De ce diferă tarifele de la un oraș la altul

Prețul apei este influențat de condițiile locale și de costurile pe care operatorii trebuie să le acopere pentru furnizarea serviciului. Sursa de apă, distanța de transport, relieful și procesele necesare pentru tratare și potabilizare pot modifica semnificativ cheltuielile de exploatare.

Un alt factor important este starea infrastructurii. Rețelele vechi, pierderile de apă, stațiile de pompare și necesitatea modernizării conductelor sau a stațiilor de epurare presupun investiții care se pot reflecta în tarife. Contează și numărul de consumatori între care sunt distribuite aceste costuri.

În unele regiuni, operatorii trebuie să transporte apa pe distanțe mari sau să deservească localități dispersate, ceea ce poate face serviciul mai costisitor. În alte zone, infrastructura și condițiile de exploatare permit tarife mai mici.

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Pentru apa caldă se adaugă un factor esențial: costul energiei. Tariful final depinde de eficiența sistemului de termoficare, de prețul energiei termice și de subvențiile acordate de autoritățile locale. Din acest motiv, prețul apei reci și costul apei calde trebuie analizate separat.

Cât plătesc, în realitate, gospodăriile

Diferențele dintre tarifele pentru apă și canalizare pot avea un impact semnificativ asupra bugetelor gospodăriilor, mai ales în cazul familiilor cu un consum ridicat. La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența dintre București și Iași ajunge la 101,90 lei înainte de TVA, dacă sunt aplicate tarifele prezentate.

Totuși, pentru a compara în mod corect costurile totale ale gospodăriilor, trebuie luate în calcul și celelalte componente ale facturii, în special încălzirea apei menajere. În cazul locuințelor racordate la termoficare, aceste costuri depind de tariful energiei termice și de particularitățile sistemului de distribuție. În locuințele cu centrale proprii, încălzirea apei presupune un consum suplimentar de gaz sau energie electrică.