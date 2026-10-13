 Cât costă un metru cub de apă în România. Diferențe majore între București și Iași | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cât costă un metru cub de apă în România. Diferențe majore între București și Iași

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Tarifele pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ în România, în funcție de operator, infrastructură și costurile de furnizare a serviciilor. Diferențele se reflectă direct în facturile gospodăriilor, în timp ce apa caldă presupune cheltuieli suplimentare pentru energia necesară încălzirii. O comparație între principalele orașe arată cum variază costurile și ce factori influențează prețul plătit de consumatori.

Cineva umple un pahar cu apă de la robinet
Tarifele pentru apa de la robinet variază enorm între localități Foto: arhivă

În octombrie 2026, tariful cumulat pentru apă potabilă și canalizare pornește de la 10,02 lei/m³ în Ploiești și ajunge la 23,23 lei/m³ în Călărași. În București, tariful este de 10,98 lei/m³, în timp ce în Iași ajunge la 21,17 lei/m³. Toate valorile sunt exprimate fără TVA.

Cât costă un metru cub de apă rece în București

În București, tariful practicat de Apa Nova începând cu 1 iulie 2026 este de 7,19 lei/m³ pentru apa potabilă și de 3,79 lei/m³ pentru canalizare, fără TVA. Costul cumulat ajunge la 10,98 lei pentru fiecare metru cub de apă consumată și evacuată prin sistemul de canalizare.

Cu TVA de 11%, tariful total este de aproximativ 12,19 lei/m³. Astfel, pentru un consum lunar de 10 metri cubi, o gospodărie plătește aproximativ 121,90 lei pentru apă și canalizare.

Aceste valori nu includ costul preparării apei calde menajere. În blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, consumatorii plătesc atât apa rece folosită pentru prepararea apei calde, cât și energia termică necesară încălzirii acesteia.

În București, tariful energiei termice facturate populației trebuie analizat separat de tariful pentru apă și canalizare. Valoarea aplicabilă depinde de categoria de consumatori și de perioada de facturare. În plus, prețul suportat de populație poate fi influențat de subvenția acordată de autoritățile locale.

Cât costă, concret, un metru cub de apă caldă? Nu există un tarif unic valabil pentru toate blocurile din Capitală. Valoarea depinde de energia consumată pentru încălzirea apei, de pierderile din instalații și de modul în care sunt repartizate costurile. De aceea, suma efectivă trebuie verificată pe factura de întreținere a fiecărui imobil.

În locuințele cu centrale termice proprii, costul se calculează diferit, în funcție de cantitatea de apă rece consumată și de gazul sau energia electrică folosită pentru încălzire.

Cât costă apa în alte orașe din România

Tarifele publicate pentru octombrie 2026 arată diferențe importante între operatorii regionali din România. În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile cumulate pentru apa potabilă și canalizare, fără TVA.

  • Ploiești: 10,02 lei/m³
  • București: 10,98 lei/m³
  • Zona deservită de operatorul din Timiș: 11,36 lei/m³
  • Brașov: 15,34 lei/m³
  • Constanța: 17,08 lei/m³
  • Zona deservită de Apă-Canal Ilfov: 17,10 lei/m³
  • Iași: 21,17 lei/m³
  • Vaslui: 21,49 lei/m³
  • Călărași: 23,23 lei/m³

Tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare, în octombrie 2026, fără TVA. 

Valorile se referă la tarifele operatorilor și la ariile lor de serviciu, care nu coincid întotdeauna cu limitele administrative ale unui singur oraș. Pentru o comparație corectă trebuie verificat operatorul care deservește efectiv fiecare localitate.

Cât plătesc românii pentru apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Bucureştiul rămâne în topul zonelor ieftine

Diferența dintre București și Iași este de 10,19 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare, înainte de TVA. La un consum de 10 metri cubi, diferența ajunge la 101,90 lei. Prin comparație, un consumator din zona în care tariful este de 23,23 lei/m³ ar plăti cu 122,50 lei mai mult decât unul din București pentru aceeași cantitate de apă, înainte de TVA.

În Ilfov, tarifele depind de operatorul care deservește localitatea. Pentru localitățile deservite de Apă-Canal Ilfov este comunicat un tarif cumulat de 17,10 lei/m³ fără TVA. În alte localități din județ pot exista tarife diferite, în funcție de operatorul regional și de serviciile furnizate.

Cât costă apa caldă în celelalte orașe

Nu există o listă națională unică, direct comparabilă, a prețului unui metru cub de apă caldă. Spre deosebire de apa rece, pentru care operatorii publică tarife pe metru cub, apa caldă include și costul energiei termice necesare încălzirii.

În orașele cu sisteme centralizate, prețul depinde de tariful energiei termice facturate populației, de cantitatea de energie utilizată pentru prepararea unui metru cub de apă caldă și de subvențiile locale. Astfel, două orașe cu tarife apropiate pentru apa rece pot avea costuri diferite pentru apa caldă.

Pentru o comparație exactă între București și Iași trebuie cunoscute tarifele efective ale energiei termice suportate de populație în ambele orașe și metoda de calcul utilizată de operatori. Trebuie luate în considerare și eventualele diferențe dintre sistemele de distribuție, precum și modul în care costurile sunt repartizate către consumatori.

În lipsa unor date comparabile, publicarea unui preț unic pentru apa caldă în fiecare oraș ar putea induce în eroare. Pentru consumatorii racordați la sistemele centralizate, factura de întreținere rămâne una dintre principalele surse pentru verificarea costurilor efective.

De ce diferă tarifele de la un oraș la altul

Prețul apei este influențat de condițiile locale și de costurile pe care operatorii trebuie să le acopere pentru furnizarea serviciului. Sursa de apă, distanța de transport, relieful și procesele necesare pentru tratare și potabilizare pot modifica semnificativ cheltuielile de exploatare.

Un alt factor important este starea infrastructurii. Rețelele vechi, pierderile de apă, stațiile de pompare și necesitatea modernizării conductelor sau a stațiilor de epurare presupun investiții care se pot reflecta în tarife. Contează și numărul de consumatori între care sunt distribuite aceste costuri.

În unele regiuni, operatorii trebuie să transporte apa pe distanțe mari sau să deservească localități dispersate, ceea ce poate face serviciul mai costisitor. În alte zone, infrastructura și condițiile de exploatare permit tarife mai mici.

Furnizarea apei potabile, întreruptă temporar în Breaza și comuna Adunați

Pentru apa caldă se adaugă un factor esențial: costul energiei. Tariful final depinde de eficiența sistemului de termoficare, de prețul energiei termice și de subvențiile acordate de autoritățile locale. Din acest motiv, prețul apei reci și costul apei calde trebuie analizate separat.

Cât plătesc, în realitate, gospodăriile

Diferențele dintre tarifele pentru apă și canalizare pot avea un impact semnificativ asupra bugetelor gospodăriilor, mai ales în cazul familiilor cu un consum ridicat. La un consum lunar de 10 metri cubi, diferența dintre București și Iași ajunge la 101,90 lei înainte de TVA, dacă sunt aplicate tarifele prezentate.

Totuși, pentru a compara în mod corect costurile totale ale gospodăriilor, trebuie luate în calcul și celelalte componente ale facturii, în special încălzirea apei menajere. În cazul locuințelor racordate la termoficare, aceste costuri depind de tariful energiei termice și de particularitățile sistemului de distribuție. În locuințele cu centrale proprii, încălzirea apei presupune un consum suplimentar de gaz sau energie electrică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
Profesorii din Danemarca ar putea avea voie să folosească forța fizică pentru a scoate din clasă elevii care perturbă orele
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
Cine este „Regele Ciolanului”, cel care i-a „încăierat” pe dinamoviștii Andrei Nicolescu și Mircea Rednic: „Au zis că sunt pe primul loc! I-am bătut pe nemţi cu ciolanul”
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Secretul micilor perfecți, dezvăluit de Mădălin Ionescu: „I-aş lua cu mine şi în geanta de birou”
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
„Cine și-ar fi imaginat?” Bogdan Baratky, editorial incendiar după U Cluj – Rapid 3-4. Ce a reușit Daniel Pancu
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Regretul pe care Nicolas Cage îl are după moartea lui Sean Connery: „O să-mi lipsești”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Impozit majorat cu 100% pentru balcoane. Noul Cod al urbanismului pentru cei de la bloc
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”
click.ro
image
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
click.ro
image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Reprezentări ale lui Iancu de Hunedoara
Cum a fost reprezentat Iancu de Hunedoara de-a lungul timpului și cum s-a transformat imaginea sa în memoria colectivă?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții
image
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi