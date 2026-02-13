Cât plătesc românii pentru apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Bucureştiul rămâne în topul zonelor ieftine

Costurile pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la un județ la altul, la începutul lunii februarie 2026. Datele oficiale publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) arată că în unele regiuni prețurile sunt aproape duble față de altele, în timp ce Bucureștiul și județul Ilfov rămân printre zonele cu cele mai accesibile tarife.

Potrivit documentelor centralizate de ANRSC, valabile la 1 februarie 2026, tarifele aprobate pentru operatorii regionali de apă și canalizare variază considerabil, în funcție de costurile locale, investițiile în infrastructură și condițiile specifice fiecărei zone.

Diferențe importante între regiuni

La nivel național, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă și serviciile de canalizare, fără TVA, oscilează puternic de la un operator la altul, relatează News.ro. În unele județe din estul și nord-estul țării, costurile depășesc 21 lei pe metru cub, fără TVA. În schimb, în alte zone, în special din vest și sud-vest, prețurile scad sub 12 lei pe metru cub.

Bucureștiul, alături de Ilfov, dar și orașe precum Sibiu sau Orăștie, se află printre zonele cu tarife mai reduse comparativ cu județele din est și nord-est. Conform datelor centralizate de ANRSC, clienții Apa Nova Ploiești plătesc 10,02 lei/mc, cei ai Apa Nova București achită 10,43 lei/mc, iar utilizatorii Veolia Chiajna plătesc 10,48 lei/mc, fără TVA.

Județe cu cele mai mari tarife

La polul opus se află județe precum Vaslui și Neamț, unde tarifele cumulate pentru apă și canalizare depășesc 20 lei/mc, fără TVA, situându-se printre cele mai ridicate din țară.

Pentru consumatorii casnici din aceste zone, diferențele sunt semnificative și se traduc în facturi aproape duble față de cele plătite de locuitorii din județe cu tarife mai mici.

De ce sunt diferențe atât de mari

Specialiștii din domeniu explică faptul că variațiile de preț sunt influențate de mai mulți factori, printre care dimensiunea și eficiența rețelelor de apă și canalizare, nivelul investițiilor realizate la nivel local, condițiile geografice și tehnice ale sistemelor de alimentare și epurare, dar și structura operatorilor regionali și costurile de exploatare.

Astfel, localitățile care au beneficiat de modernizări recente sau care gestionează rețele mai compacte pot practica tarife mai scăzute. În schimb, zonele cu infrastructură extinsă sau învechită suportă costuri mai mari, care se reflectă în prețul final plătit de consumatori.

Conform evidențelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu la nivel național pentru serviciile de apă și canalizare este de 15,81 lei pe metru cub, fără TVA.