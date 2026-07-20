Furnizarea apei potabile, întreruptă temporar în Breaza și comuna Adunați

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar în mai multe zone ale orașului Breaza, precum și în comuna Adunați, a anunțat luni Hidro Prahova S.A.

Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice și a întreruperii alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare SP4.

Întreruperea începe la ora 19.30 și este programată până marți, 21 iulie, la ora 09.00, existând posibilitatea ca perioada să fie prelungită.

Potrivit companiei, furnizarea apei va fi reluată treptat după remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare.

Hidro Prahova a precizat că actualizările privind intervenția vor fi comunicate pe site-ul oficial al companiei.