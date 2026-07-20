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Furnizarea apei potabile, întreruptă temporar în Breaza și comuna Adunați

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Furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar în mai multe zone ale orașului Breaza, precum și în comuna Adunați, a anunțat luni Hidro Prahova S.A.

Furnizarea apei este întreruptă temporar în Breaza și Adunați. FOTO: Arhivă
Furnizarea apei este întreruptă temporar în Breaza și Adunați. FOTO: Arhivă

Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice și a întreruperii alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare SP4.

Întreruperea începe la ora 19.30 și este programată până marți, 21 iulie, la ora 09.00, existând posibilitatea ca perioada să fie prelungită.

Potrivit companiei, furnizarea apei va fi reluată treptat după remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare.

Hidro Prahova a precizat că actualizările privind intervenția vor fi comunicate pe site-ul oficial al companiei.

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