Unde-și petrec românii sărbătorile de iarnă: de la vacanțe însorite în locuri exotice, la peisaje autohtone și mâncare tradițională

Începutul lunii decembrie aduce nu doar sărbătoarea Zilei Naționale, ci și febra cumpărăturilor și pregătirilor pentru Crăciun. Tot mai mulți români aleg însă să înlocuiască tradiționalele cadouri cu vacanțe, transformând darurile de sub brad în experiențe, fie aproape de casă, fie în destinații exotice.

„Căutările au început devreme, încă din perioada estivalǎ, iar odată cu Black Friday interesul a explodat. Românii nu mai așteaptă „ultimul tren”, ci își planifică din timp sărbătorile, conștienți că experiențele memorabile nu se lasă pe ultima sută de metri. Conaționalii noștri nu caută doar o vacanță, ci o poveste care să le rămână în memorie. Printre favoritele acestei ierni aminitim de regatul zăpezii- Laponia, piețele de Crăciun din Austria, Ungaria, Polonia, Spania sau Italia unde magia Crăciunului se simte în fiecare fulg, iar întâlnirea traditiile locului si cu Moș Crăciun devine un ritual de familie. Pe de altă parte, noul an îi va găsi pe mulți dintre turiștii români în destinații exotice, la plajă în Maldive, Zanzibar, Bali, Kenya, Cuba, Mexic, Thailanda, cei din urmă schimbând colindele pe sunetul valurilor și transformând masa festivă într-o cină pe plajă, sub stele”, a declarat pentru „Adevărul” Ana Maria Gherasim, reprezentant al unei firme de turism.

Moș Crăciun vine peste tot

În acest an, palmierii câștigă teren. Românii vor să evadeze din tiparul clasic și să transforme sărbătorile într-o experiență exotică, cu cocktailuri pe plajă și apusuri spectaculoase. Totuși, Laponia rămâne un vis pentru familiile cu copii, în timp ce întâlnirea cu Moș Crăciun nu are rival, iar magia zăpezii este greu de înlocuit. Alegerea nu mai este doar despre temperatură, ci despre emoție: liniștea tropicală sau povestea albă a Nordului aici se dă bătălia când vine vorba despre vacanța perfectă.

„Maldive și Thailanda sunt, ca în fiecare an, în topul preferințelor pentru resorturile spectaculoase, plajele cu nisip alb si apa azurie. Tot mai mulți aleg însă Malaezia, atrași de energia din Kuala Lumpur, de varietatea incredibilă de fructe exotice și de safariurile unice din Borneo. Africa rămâne o alegere constantă: Kenya și Tanzania oferă combinația ideală între aventură și relaxare, safari pentru a vedea Big 5, urmate de zile liniștite pe plajele din Diani și Zanzibar. Chiar dacă Atlanticul a fost agitat în ultima perioadă, Cuba și Republica Dominicană rămân favoritele celor îndrăgostiți de Caraibe. Iar până în decembrie, sezonul uraganelor se încheie, lăsând loc vremii perfecte pentru o vacanță tropicală”, a afirmat la rândul său pentru „Adevărul” Ramona Pop, angajat al unui touroperator.

În timp ce unii caută soarele sau pe Moș Crăciun la el acasă sunt alți turiști care „își doresc de sărbătorile de iarnă o vacanță liniștită, departe de agitația zilnică, preferând destinații montane sau cabane rustice unde se pot bucura de peisaje cu zăpadă și activități tradiționale”. „Mulți caută oferte all-inclusive care să includă mese festive, foc de tabără, colinde și posibilitatea de a petrece timp alături de familie. Printre destinațiile preferate se numără stațiunile din România precum Poiana Brașov, Sinaia sau Maramureș, dar și locații externe precum Austria, Elveția, Germania sau târgurile de Crăciun din Viena și Praga”, a declarat pentru „Adevărul” Denisa Septilici, CEO al unei agenții de turism.

Până la 2.500 euro pentru un sejur complet într-o destinație exotică

Specialiștii în turism consideră că apetitul pentru vacanțe organizate a crescut în 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deși contextul economic intern nu ar fi indicat acest lucru: dorința de a fugi departe” este mai puternică. „Estimăm o creștere de 20-25% față de anul trecut, impulsionată de reducerile Black Friday și de conceptul de vacanțe personalizate. Maldive, Bali, Cuba, Thailanda, Mexic, Republica Dominicana, Kenya și Costa Rica sunt vedetele acestui sezon. Românii nu mai caută doar o destinație, ci o experiență care să le definească finalul de an, fie că este liniștea unei insule tropicale, fie că este magia unei seri sub aurora boreală”, declară Ana Maria Gherasim.

Când vine vorba despre bugete, acestea variază firește în funcție de destinație, număr de zile petrecute în locație, servicii conexe, zboruri si categorii de hoteluri. Pentru destinațiile exotice, vorbim de 2000 – 2500 € pentru un sejur complet, cu zboruri și cazare la standarde premium, transferuri și experiențe incluse. Pentru destinațiile europene sau montane, bugetul mediu este 1.000 – 1.500 € pentru câteva nopți cu mese festive incluse, în hoteluri de 4 stele, unde atmosfera de sărbătoare este garantată. Astfel, un sejur de Revelion la plaja în Maldive, 9 zile din 29 decembrie 2025 începe de la 2815 euro/persoană.

Poiana Brașov, Craciun, cameră dublă, 2 adulți, prânz festiv de Crăciun , 4 stele, 3 nopți cu mic dejun 6100 Ron,

Bucovina, Gura Humorului, pensiune completă, pachet 3 nopți, 3298,5 Ron/ persoană

Revelion Cheile Dâmbovicioarei, închiriat vilă 8 cameră cu gestionare autonomă 12.000 Ron sejur 3 zile

Revelion New York, 30 decembrie plecare, cazare inclusă, zbor, 6 zile 1856 euro/ persoană

Crăciun și Revelion în Ubudu și Bali Sud, Indonezia 2410 euro/ persoană plecare 23 decembrie, zbor și cazare incluse, 10 zile

Sejur plaja Mauritius, 9 zile, 2390 euro/pers

Circuit de grup Cuba de Revelion, 12 zile cu opriri în Havana, Valea Vinales, Guama, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Varadero 3890 euro de persoană