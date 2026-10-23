Cât așteaptă pasagerii TAROM despăgubirile de la compania aeriană. UE schimbă regulile pentru zborurile întârziate

Pasagerii TAROM care cer despăgubiri pentru zboruri întârziate sau anulate așteaptă, în medie, aproape patru luni până își primesc banii, potrivit unei analize AirAdvisor. Noile reguli europene vor obliga companiile aeriene să achite despăgubirile sau să comunice un refuz justificat în cel mult 30 de zile. Măsura se va aplica din octombrie 2027.

Pasagerii TAROM așteaptă în medie 110 zile pentru despăgubiri Foto: Arhivă

Compania aeriană românească se numără printre operatorii pentru care analiza indică perioade de plată mult peste termenul de 30 de zile prevăzut de noile reguli europene.

Studiul a luat în calcul 68.311 cereri de despăgubire depuse în primele șase luni ale anului 2026, pentru 59 de companii aeriene din 31 de țări. Din cele 45 de piețe analizate în detaliu, 13 au înregistrat durate medii de plată mai mari de o lună.

În cazul TAROM, media de 110 zile depășește cu 80 de zile viitorul termen european. Situații similare apar și în alte state. Pasagerii SATA şi Azores Airlines din Portugalia așteaptă aproximativ 130 de zile, iar cei ai Ryanair din Italia, 80 de zile.

Uniunea Europeană a introdus un termen clar pentru soluționarea cererilor de despăgubire. Din 23 octombrie 2027, companiile aeriene vor trebui fie să plătească suma datorată, fie să trimită un refuz justificat, în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

Regulamentul european introduce și obligația companiilor de a justifica deciziile prin care resping cererile. Dacă refuză plata din cauza vremii nefavorabile, a restricțiilor de trafic aerian sau a altor circumstanțe extraordinare, operatorii vor fi obligați să explice de ce aceste situații îi exonerează de răspundere.

Noile prevederi păstrează despăgubirile de 250, 400 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțe. Pasagerii care ajung la destinație cu o întârziere de peste trei ore pot beneficia în continuare de compensații, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

„Treizeci de zile pot părea mult, până te uiți la ce trăiesc astăzi pasagerii. Pe unele piețe, oamenii așteaptă trei sau chiar patru luni până primesc banii”, a declarat Anton Radchenko, avocat specializat în dreptul aviației și director general al AirAdvisor.

Potrivit acestuia, adevărata provocare va fi ca noile reguli să ducă la plata mai rapidă a despăgubirilor, nu doar la transmiterea mai rapidă a refuzurilor.

Pasagerii vor putea primi în continuare între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de condițiile prevăzute de legislație. Dreptul la despăgubire pentru întârzieri de peste trei ore la destinație se menține, iar noile prevederi introduc și un termen general de nouă luni pentru depunerea solicitărilor.

Deși regulamentul a intrat în vigoare pe 22 octombrie 2026, noile obligații se vor aplica din 23 octombrie 2027. Până atunci, pasagerii pot cere despăgubiri în baza regulilor actuale.