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Vaticanul vrea să devină autonom energetic printr-un parc fotovoltaic de zece ori mai mare decât Cetatea

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Vaticanul urmărește să devină autonom din punct de vedere energetic prin construirea propriului parc agriovoltaic, un sistem de panouri solare instalate pe structuri ridicate care permit utilizarea terenului de dedesubt pentru activități agricole.

Vaticanul dorește să fie autonom energetic
Bazilica Sfântul Petru din Vatican/FOTO: Pixabay

Il Post scrie că centrul ar urma să fie construit la Santa Maria di Galeria, într-o zonă aflată la aproximativ 40 km nord-vest de centrul Romei și de circa zece ori mai mare decât Cetatea Vaticanului.

Acolo se află infrastructurile Radio Vatican, postul oficial al Sfântului Scaun.

Inițial, proiectul a fost propus de Papa Francisc, care îi ceruse realizarea în 2024 printr-o scrisoare apostolică intitulată „Fratello Sole” („Fratele Soare”).

Primul pas a fost semnarea, în iulie 2025, a unui acord între Vatican și Italia pentru stabilirea condițiilor de construire a instalației și a modalităților de conectare la rețeaua electrică italiană.

Teritoriul ales la Santa Maria di Galeria este una dintre zonele extrateritoriale ale Sfântului Scaun, adică suprafețe care, deși se află pe teritoriul Italiei (majoritatea fiind în interiorul sau în jurul municipiului Roma), beneficiază de privilegii speciale, similare celor ale unei ambasade străine.

De exemplu, forțele de poliție italiene nu pot intra fără autorizație, iar statul italian nu poate impune exproprieri sau taxe asupra acestor proprietăți.

După acordul cu statul italian, la începutul lunii iunie, Papa Leon al XIV-lea a înființat fundația „Fratello Sole”, care va avea responsabilitatea realizării proiectului. La 10 iunie a fost semnat și un acord între mai multe organisme vaticane și Acea, compania deținută parțial de municipalitatea Romei care gestionează distribuția apei și a energiei electrice.

Acordul prevede ca Acea să contribuie la proiectarea și construirea instalației agrivoltaice.

Zona extrateritorială de la Santa Maria di Galeria are o suprafață de aproximativ 4,2 kilometri pătrați, adică mult mai mare decât însuși statul Vatican, care are mai puțin de jumătate de kilometru pătrat.

În această zonă se află infrastructurile de emisie ale Radio Vatican. Potrivit planurilor Vaticanului, sistemul de panouri fotovoltaice ar trebui să poată alimenta atât stația de radio, cât și întregul teritoriu al Vaticanului.

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