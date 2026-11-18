Calea Victoriei a înregistrat o creștere anuală de 29% a chiriilor pentru spațiile comerciale, până la 90 de euro pe metru pătrat pe lună, față de 70 de euro în 2025. Este cel mai rapid avans dintre cele 57 de piețe europene analizate în raportul „Main Streets Across the World 2026”, realizat de Cushman & Wakefield, potrivit Adevărul Financiar.

Chiriile de pe Calea Victoriei sunt foarte scumpe Foto: arhivă

Bucureștiul a urcat de pe poziția 38 pe locul 35 în ierarhia celor mai scumpe artere comerciale din lume, la egalitate cu Belgrad și Mexico City. Majorarea chiriilor de pe Calea Victoriei este a doua cea mai rapidă dintre cele 50 de piețe incluse în clasamentul global, arată sursa citată.

Interes pentru spațiile premium, ofertă limitată

Reprezentanții Cushman & Wakefield Echinox leagă această evoluție de interesul brandurilor de lux pentru principala arteră comercială a Capitalei și de creșterea fluxurilor de turiști. Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency în cadrul companiei, indică o cerere în creștere din partea retailerilor internaționali de lux și lifestyle, dar și a conceptelor locale premium, în condițiile unei disponibilități limitate a spațiilor comerciale de top.

În interpretarea consultantului, evoluția nu se rezumă la o scumpire a spațiilor, ci reflectă consolidarea poziției Căii Victoriei între destinațiile europene de retail stradal. Prezența pe această arteră capătă o importanță strategică pentru comercianții interesați de segmentul premium, într-un moment în care opțiunile de închiriere în amplasamentele de top sunt limitate.

Ce înseamnă scumpirile pentru proprietari și comercianți

Pentru proprietari, combinația dintre cererea ridicată și numărul redus de spații disponibile poate susține creșterea valorii proprietăților comerciale. Competiția pentru amplasamentele bine poziționate este, astfel, unul dintre elementele care explică presiunea asupra chiriilor, potrivit analizei prezentate de Adevărul Financiar.

Pentru retaileri, aceeași evoluție are însă și un cost: o chirie mai mare pune presiune pe rentabilitatea magazinelor. Sursa citată subliniază în special situația conceptelor care depind de vânzările realizate în spațiile fizice. Atractivitatea unei adrese premium trebuie privită, în acest caz, și prin prisma cheltuielilor pe care le presupune prezența acolo.

Diferență mică față de Varșovia, decalaj mare față de Praga

În Europa Centrală și de Est, nivelul de pe Calea Victoriei se apropie de cel din Varșovia, unde chiria prime este de 94 de euro pe metru pătrat pe lună. Praga și Budapesta rămân însă mult mai scumpe, cu 235 de euro, respectiv 180 de euro pe metru pătrat pe lună.

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Calea Victoriei se află la același nivel cu strada Kneza Mihaila din Belgrad. Chiriile din București le depășesc pe cele din Zagreb, de 70 de euro pe metru pătrat pe lună, Sofia, de 63 de euro, și Ljubljana, de 60 de euro, potrivit datelor prezentate de Adevărul Financiar.

Mai jos în comparația regională se află Bratislava, cu o chirie prime de 45 de euro pe metru pătrat pe lună, și Vilnius, cu 39 de euro. Pentru Riga și Tallinn, nivelul indicat este de 35 de euro, iar pentru Skopje, de 28 de euro pe metru pătrat pe lună.

Tabloul regional arată o poziționare intermediară a Bucureștiului: Calea Victoriei se apropie de nivelul Varșoviei, dar rămâne la distanță de Praga și Budapesta. În același timp, depășește mai multe dintre destinațiile comerciale analizate din regiune. Comparația privește segmentul spațiilor comerciale prime, nu nivelul general al chiriilor din aceste orașe.

New York conduce clasamentul mondial

La nivel mondial, Upper Fifth Avenue din New York a revenit pe prima poziție, cu o chirie de 2.083 de euro pe metru pătrat pe lună, după un avans anual de 35%. Urmează New Bond Street din Londra, cu 1.720 de euro, și Via Montenapoleone din Milano, cu 1.667 de euro. Pentru cele două artere europene, chiriile au stagnat în ultimul an.

Revenirea Upper Fifth Avenue pe prima poziție este prima din 2023, potrivit sursei citate. În timp ce artera newyorkeză a consemnat un salt al chiriilor, cele două mari destinații europene de pe podium au rămas la nivelurile anterioare, după scumpirile puternice din perioadele precedente.

Primele cinci poziții ale clasamentului sunt completate de Tsim Sha Tsui din Hong Kong, unde chiria ajunge la 1.085 de euro pe metru pătrat pe lună, și de Avenue des Champs-Élysées din Paris, cu 1.043 de euro. Aceste niveluri rămân mult peste cel consemnat pe Calea Victoriei.

Prin urmare, ritmul de creștere și nivelul efectiv al chiriei descriu două aspecte diferite ale pieței. Bucureștiul se remarcă prin viteza scumpirilor, însă această dinamică nu elimină decalajul față de cele mai costisitoare adrese comerciale ale lumii.

O piață globală cu evoluții inegale

Raportul analizează chiriile prime din 147 de locații urbane de top. Creșterea medie la nivel mondial a fost de 3% în monedă locală, față de 4,3% în 2025. În Europa, media a fost de 2,9%, mult sub ritmul consemnat pe Calea Victoriei.

Avansul mediu mondial nu înseamnă că toate destinațiile comerciale s-au scumpit. Dintre arterele monitorizate, 49% au înregistrat majorări ale chiriilor, în timp ce în 32% dintre piețe nivelurile au rămas stabile. Alte 19% au consemnat scăderi, ceea ce arată diferențele importante dintre piețele incluse în raport.

În Europa, 42% dintre cele 57 de piețe analizate au raportat chirii mai mari. Creșterea Căii Victoriei se detașează astfel într-un peisaj în care scumpirile nu au fost generalizate. Raportul urmărește locații urbane de top, multe asociate sectorului de lux, astfel încât rezultatele descriu acest segment al retailului stradal.