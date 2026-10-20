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Proteste în Europa: Ce-i scoate pe oameni în stradă?

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Carburanți mai scumpi, alimente mai scumpe, chirii mai mari: în Europa se amplifică nemulțumirea față de creșterea costului vieții și față de reducerile bugetare din școli și universități.

Elevi şi studenţi au protestat împotriva scumpirii costului vieţii în centrul Parisului
Elevi şi studenţi au protestat împotriva scumpirii costului vieţii în centrul Parisului Foto: Camilla Baronetto/LiveMedia/ipa-agency/picture alliance

De ce ies în stradă mii de oameni în Europa? Cum se explică ciocnirile violente cu poliția și actele de jaf în masă?

Valul de proteste s-a extins în prezent din Franța și Belgia până în Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Austria și Albania.

Și în Germania, Țările de Jos și Irlanda există manifestații de nemulțumire, deși la o scară mai redusă. Iată o privire de ansamblu asupra principalelor proteste și a motivelor care le alimentează.

Franța: Profesorii ridică baricade

Totul a început la liceul Antoine-de-Saint-Exupéry din Créteil, la sud-est de Paris. Încă de la jumătatea lunii septembrie, cadrele didactice au intrat în grevă, protestând împotriva reducerilor de personal și a lipsei de finanțare. În scurt timp elevii li s-au alăturat.

Protestele s-au extins mai întâi la Paris, apoi în întreaga țară. Potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, sâmbătă au ieșit în stradă cel puțin 550.000 de persoane.

Deși au început pașnic, manifestațiile au degenerat în mai multe orașe. Magazine au fost jefuite, mașini și pubele de gunoi incendiate. În orașul Limoges a fost distrusă clădirea primăriei, construită în 1883.

Conform datelor oficiale, 1.800 de persoane au fost arestate, iar peste 500 de polițiști și pompieri au fost răniți.

Belgia: Taxe universitare mai mari

Protestele din Franța s-au extins și în Belgia. După blocarea unor școli în Liège, la 1 octombrie, pe 9 octombrie au avut loc ample manifestații sindicale la Bruxelles.

Alte proteste organizate în cele două orașe, pe 12 și 17 octombrie, au fost marcate de confruntări violente între tineri și forțele de ordine.

Manifestanții contestă, printre altele, programul de austeritate al guvernului belgian, care a anunțat economii de aproximativ 10 miliarde de euro.

Măsurile prevăd și reduceri de 500 de milioane de euro până în 2029 în sistemul educațional francofon, creșterea taxelor universitare și eliminarea biletelor de autobuz ieftine pentru tineri.

Italia: Jafuri și baricade în flăcări

La Milano, o manifestație împotriva războaielor și a inflaţiei s-a transformat sâmbătă într-o confruntare cu poliția.

Protestatari mascați au jefuit magazine, au aruncat cu pietre și alte obiecte în forţele de ordine și au incendiat baricade improvizate din mobilier de terasă.

La Milano au avut loc ciocniri violente între tineri protestatari şi forţele de ordine
La Milano au avut loc ciocniri violente între tineri protestatari şi forţele de ordine Foto: Alessandro Bremec/IPA/picture alliance


Primarul de centru-stânga al orașului, Giuseppe Sala, a declarat pentru presa italiană: „Motivele protestelor sunt de înțeles. Însă violența împotriva poliției și pagubele grave provocate orașului nu pot fi justificate.”

Portugalia: Prețurile locuințelor explodează

Zeci de mii de persoane au demonstrat și în Portugalia împotriva costului tot mai ridicat al vieții și a crizei locuințelor. Mulți portughezi nu își mai permit majorările de chirii.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene publicat în iunie, prețurile proprietăților imobiliare au crescut nominal cu 130% din 2013. În același timp, chiriile pentru noile contracte sunt cu 10,2% mai mari decât în anul precedent, conform Institutului Național de Statistică al Portugaliei.

Spania: Proteste în Piața Puerta del Sol

Și în Spania, criza locuințelor a devenit o problemă majoră. Revolta publică a fost amplificată de moartea unei pensionare de 87 de ani, la începutul lunii octombrie.

María del Carmen Abascal a fost obligată să părăsească apartamentul din Madrid în care locuise timp de 70 de ani, după un îndelungat litigiu cu proprietarul. Pensia sa nu mai acoperea majorările de chirie.

Oamenii au pus buchete de flori la intrarea în imobilul din care fusese evacuată Maricarmen Abascal
Oamenii au pus buchete de flori la intrarea în imobilul din care fusese evacuată Maricarmen Abascal Foto: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

Deși câteva zile mai târziu s-a ajuns la un acord care îi permitea să revină în locuință și să plătească o chirie de maximum 30% din venit, femeia a murit pe 7 octombrie, la scurt timp după evacuare.

De atunci, sute de persoane ocupă Piața Puerta del Sol din Madrid pentru a protesta împotriva costurilor ridicate ale locuințelor. Vineri, stația de metrou Sol a fost închisă din motive de igienă, din cauza taberei instalate de manifestanți.

Albania: Opoziție față de turismul de lux

De luni de zile, mii de oameni protestează în capitala Tirana. Mișcarea își are originea în inițiativa „Flamingo”, lansată împotriva unui amplu proiect de turism de lux pe coasta sudică a Albaniei.

Între timp, protestele s-au transformat într-o mișcare anti-guvernamentală care cere demisia premierului socialist Edi Rama.

Sâmbătă, manifestanții au aruncat cu pietre, cocktailuri incendiare, rachete de semnalizare și artificii asupra poliției. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și intervenții cu bastoane.

Grecia: Tabără de protest în fața Parlamentului

În Grecia, manifestațiile sunt deocamdată mai reduse ca amploare. La 13 octombrie, studenți din mai multe universități din Atena au instalat o tabără de corturi în fața Parlamentului. Potrivit relatărilor din presă, organizatorii s-au inspirat în mod explicit din protestele care au avut loc în Franța și Spania.

Pentru 21 octombrie, sindicatele profesorilor, studenții, funcționarii administrativi și asociațiile de părinți au convocat o grevă națională și manifestații în zeci de orașe.

Austria: Universitățile ies în stradă

În Austria, mobilizarea vine în special din mediul universitar. Pe 13 octombrie, aproximativ 6.000 de studenți, cadre didactice și cercetători au protestat împotriva posibilelor reduceri ale bugetului destinat universităților, potrivit reprezentanței studențești ÖH.

Participanții au avertizat asupra riscului apariției unor amfiteatre supraaglomerate, a reducerii personalului didactic, a unei selecții sociale mai accentuate și a limitării activităților de cercetare și infrastructură.

Anterior, ÖH a strâns 60.000 de semnături pentru petiția online intitulată „Salvați universitățile – Fără reduceri pentru învățământul superior”.

La baza nemulțumirilor se află posibilitatea unor economii de aproximativ un miliard de euro în următorul buget pe trei ani destinat universităților.

Astrid Prange de Oliveira - DW

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