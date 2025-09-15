Bursa de la București începe săptămâna pe roșu, cu scăderi pe toți indicii principali. Companiile care au pierdut cel mai mult

Bursa de Valori București a început săptămâna pe minus, toți indicii principali consemnând scăderi la debutul ședinței de tranzacționare de luni, 15 septembrie.

În cursul dimineţii de luni, 15 septembrie, după primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul la Bursa de Valori București se cifra la 2,17 miliarde de lei (aproximativ 429 milioane de euro), înregistrându-se o evoluție a fost negativă pe toți indicii principali ai pieței, potrivit datelor transmise de Agerpres.

Indicele BET, care reflectă performanța celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat cu 0,37%, aceeași tendință fiind consemnată și de BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni.

Scăderi pe toată linia

Indicele extins BET-XT, ce include 25 de titluri, a pierdut 0,43%, iar BET-BK, reperul pentru randamentul fondurilor de investiții, a coborât cu același procent.

Cel mai afectat sector a fost cel al societăților de investiții financiare, cu indicele BET-FI în scădere cu 0,95%. În zona companiilor energetice și de utilități, BET-NG a înregistrat un recul de 0,38%, iar indicele BET AeRO, dedicat companiilor de pe piața alternativă, a scăzut cu 0,52%.

Cele mai mari mișcări pe acțiuni

Pe lista câștigătorilor s-au aflat:

* Romcab, cu un avans de 5,63%,

* Biofarm, care a crescut cu 0,72%,

* Rompetrol Well Services, cu un plus de 0,68%.

La polul opus, cele mai pronunțate scăderi au fost consemnate de:

* Condmag, cu o depreciere de 3,33%,

* Prebet Aiud, în scădere cu 2,87%,

* Chimcomplex Borzești, care a pierdut 2,36% din valoarea acțiunilor.