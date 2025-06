Fondurile de investiții din România avertizează că piața va fi în continuare extrem de volatilă

Piața fondurilor de investiții din România a depășit cu brio perioada tensionată din primul trimestru al anului, generată de contextul economic și politic imprevizibil, dar și de o volatilitate accentuată pe piețele globale.

Încrederea în profesionalismul administratorilor de fonduri a fost demonstrată și prin creșterea anuală cu 34% a numărului de investitori, până foarte aproape de borna de un milion, dar și de subscrierile nete pozitive în fondurile deschise de investiții din ultimele 5 trimestre, revenind astfel pe creștere. În ceea ce privește viitorul, reprezentanții industriei sunt „neutru-pozitivi”, în contextul în care, pe de o parte, se discută despre o serie de ajustări fiscale pe care viitorul Guvern le va analiza pentru corectarea deficitelor semnificative, iar pe de altă parte, „războiul tarifelor” administrației Trump va continua să producă efecte pe piețele globale.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) și Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) au organizat recent o dezbatere la care au participat și administratorii de fonduri, aceștia din urmă apreciind că, în pofida provocărilor, industria locală de asset management a dat dovadă de maturitate iar reziliența investitorilor a fost evidentă: nu s-au înregistrat retrageri masive și nici clienții nu au reacționat impulsiv la fluctuațiile de moment. Dimpotrivă, cei mai mulți au continuat să investească, menținând o perspectivă pe termen lung, ceea ce denotă un nivel crescut de încredere și de educație financiară.

Un element de remarcat a fost și faptul că s-a observat o creștere notabilă a numărului de investitori, semn că interesul pentru instrumentele de economisire și de investiție rămâne ridicat, iar investitorii au ajuns la maturitatea necesară care le permite să nu se sperie în fața volatilității, ba mai mult, să folosească astfel de momente în favoarea lor, cumpărând.

„Ultimele 12 luni au fost extrem de complicate, România are de remediat problema deficitului, iar modul în care Guvernul va aborda această problematică ar putea provoca anumite turbulențe, cu efecte dificil de estimat la acest moment. La finalul lui 2024, lucrurile arătau destul de complicat, bursele scădeau, era o volatilitate mare pe piețe. Cu toate acestea, nu am asistat la retrageri masive, cum s-a mai întâmplat în alte situații similare ceea ce arată, fără dubiu, că piața locală a ajuns la maturitate și investitorii au mai multă încredere. Cei aproape un milion de oameni care investesc constant în fonduri nu au apărut peste noapte, ei sunt rezultatul efortului tuturor profesioniștilor care formează acest ecosistem, începând cu autoritățile, cu Bursa de Valori, cu administratorii de fonduri. Toată lumea încearcă să facă o treabă foarte serioasă și profesionistă, în baza și în limitele cadrului legal, care uneori nu ne place, dar de care avem cu toții nevoie pentru că, altfel, pot apărea probleme. Dacă piața criptomonedelor nu are reguli în acest moment, industria noastră și Bursa de Valori au reguli foarte clare și foarte stricte, pentru că așa se construiește încrederea. Dacă un milion de oameni au ales să-și investească economiile în fonduri, înseamnă că oamenii din industrie au reușit să le câștige această încredere, care se construiește în timp, cu muncă, cu profesionalism, cu performanță, dar care se și pierde foarte ușor”, a declarat Horia Gustă, președintele AAF.

Activele au depășit 47 miliarde de lei

„Activele au crescut în ultimii 10 ani cu 56%, depășind 47,4 miliarde de lei, dintre care 59% reprezintă segmentul fondurilor deschise de investiții. Am traversat un nou trimestru de evoluții pozitive, atât din perspectiva activelor pe care le administrează membrii asociației noastre, cât și din perspectiva numărului de investitori. Observăm că la finalul primului trimestru din 2025, activele nete ale fondurilor deschise de investiții s-au apropiat de 28 de miliarde de lei, o creștere de aproape 26% față de același trimestru din 2024, precum și o creștere trimestrială de 5%. În ceea ce privește intrările nete, respectiv diferența între subscrieri, adică banii noi care intră în fonduri, și răscumpărări, respectiv banii care ies din fondurile de investiții, acestea au totalizat 841 milioane de lei. Față de anul 2024 sunt în scădere, dar au rămas pozitive, iar față de ultimul trimestru din 2024 avem o creștere de 7,4%. Dacă ne referim la numărul de investitori în fondurile deschise de investiții, aceștia au atins 865.831, iar împreună cu fondurile alternative, au depășit 950.000 și ne apropiem de acea bornă de un milion de investitori. Față de anul trecut, creșterea a fost semnificativă, aproape 34%, iar față de ultimul trimestru din 2024, creșterea a fost de 6,6%. Notabil aici este segmentul fondurilor de acțiuni, unde creșterea numărului de investitori a fost de aproape 67%, fondurile diversificate, cu o creștere de 26%, și fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix, unde numărul de investitori a fost tot în creștere, de aproape 25%. În cifre absolute, cea mai mare creștere anuală a numărului de investitori a fost la fondurile de obligațiuni, cu peste 65.000 de persoane, urmate de cele de acțiuni, cu peste 56.000 de investitori noi, și în categoria alte fonduri, tot peste 56.000 de investitori”, a spus Jan Pricop, directorul executiv al AAF.

În ceea ce privește structura pieței pe tipuri de fonduri de investiții, datele AAF arată că această creștere generală de 25,6% s-a produs în contextul unor creșteri diferențiate pe anumite segmente ale pieței, respectiv activele fondurilor de obligațiuni au crescut cu aproape 29% față de anul trecut, activele fondurilor diversificate au crescut cu 23%, activele fondurilor de investiții în acțiuni au crescut cu 29%, iar cele din categoria alte fonduri au crescut cu aproape 16%.

În valoare absolută, sporul cel mai mare a fost la fondurile de investiții de obligațiuni, un plus de 3,25 miliarde lei, și de acțiuni, unde am înregistrat un plus de 1,31 miliarde lei. În privința cotei de piață a activelor nete ale fondurilor deschise, se observă că marea majoritate sunt concentrate pe zona fondurilor de obligațiuni și instrumente cu venit fix, aproape 49%, fondurile de acțiuni reprezintă undeva spre 24%, fondurile diversificate, 13%, iar alte fonduri, peste 14%.

Volatilitatea va continua

În ceea ce privește evoluțiile pe piața locală și pe cele internaționale, reprezentanții administratorilor de fonduri se așteaptă ca trendul început anul trecut să se mențină, iar volatilitatea să continue, în contextul schimbărilor fiscale pe care viitorul Guvern de la București urmează se le implementeze pentru acoperirea deficitului, precum și ca urmare a tensiunilor SUA-UE pe tema tarifelor comerciale.

„Este clar că volatilitatea va continua și în perioada următoare. Dacă ne uităm la România, în momentul de față nu avem Guvern, am avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024, iar estimările pentru acest an sunt undeva la 7,5%. Urmează să vedem cu ce măsuri fiscale ar putea să vină noul Guvern. Pe de altă parte, dacă ne uităm înspre piețele internaționale, nici acolo situația nu este foarte clară, vedem că încă există tensiuni între SUA și Europa privind tarifele comerciale, deci volatilitatea va continua. Dar pentru a investi pe bursă și având un orizont de timp lung, practic dacă nu ești optimist nu ai putea să obții randament. Nu ar trebui să te sperie toată volatilitatea pe termen scurt. Eu sunt optimist pentru perioada următoare. Ne uităm și la volatilitatea care a fost pe bursele internaționale în ultimele luni, revenirea a fost în formă de V, adică în mai puțin de o lună de zile toate scăderile au fost recuperate. Și pe Bursa de Valori București, indicele BET-TR a avut un maxim anul trecut în luna iulie, acum, după toată volatilitatea pe care am avut-o în trimestrul patru și primul trimestru al acestui an, indicele BET-TR se situează undeva cu 2% sub maximul istoric. Deci dacă nu ești optimist, nu ai putea să obții randamente pe viitor”, este de părere Alexandru Ilisie, director de investiții la OTP Asset Management.

Dar, chiar și în condițiile în care va urma o serie de majorări de taxe, iar tarifele impuse de SUA importurilor din țările UE vor impacta economia europeană, administratorii de fonduri nu se așteaptă ca acestea să destabilizeze major economia națională.

În opinia lui Andrei Nedelcu, director de investiții la SAI Erste Asset Management, dacă Guvernul va veni cu o consolidare fiscală și cu măsuri de reducere a deficitului bugetar, acesta consideră că prețul acțiunilor deja reflectă o parte din acestea și că doar niște surprize extreme ar avea potențialul de a mișca piața într-o anumită direcție. „Am încredere că se caută un echilibru între măsurile care pot fi luate, astfel încât să nu fie afectată activitatea economică atât de mult și nici consumul și mediul de business, dar care, în același timp, să reușească să mulțumească Comisia Europeană și agențiile de rating, ca să reducă riscul de retrogradare. În rest, pentru piața locală, cred că norul negru a dispărut și cred că investitorii care au stat în expectativă în această perioadă vor reîncepe încet-încet să investească. Cât despre piața globală, în mod evident, tarifele de import aplicate de SUA domină discuțiile privind evoluția acțiunilor; pare că ne aflăm în situația în care ne așteptăm la amenințări mari, care pot induce teamă vizavi de activele riscante, dar care se materializează totuși la un nivel mai redus, aducând un sentiment mai bun în rândul investitorilor. Aceasta este situația pe piețele de acțiuni, care se apropie de maxime istorice. Tarifele vor fi semnificativ mai mari decât au fost în anii anteriori și acest lucru își va spune cu siguranță cuvântul asupra consumului, a prețurilor, a activității economice în general, însă pot fi luate măsuri pentru a contracara impactul lor, astfel încât să nu scadă competitivitatea pe piețe”, a explicat Andrei Nedelcu.

Sentimentul general resimțit în piață în rândul investitorilor, spun reprezentanții industriei de asset management, este acela de reziliență, de ajustare după evoluțiile bursiere, fără panică, cu mișcări calculate, ca parte a unor strategii pe termen lung. În acest fel, piața nu se dezechilibrează, iar impactul unor creșteri de taxe sau al tarifelor americane va fi minim. ”Piața locală de acțiuni este echilibrată, sunt aspecte pozitive, avem flow-uri, ceea ce contează pe termen scurt și mediu. Piața noastră are un specific ce va continua probabil câțiva ani de zile și de acum încolo, avem niște cumpărători foarte mari, și anume fondurile de pensii, ceea ce este un lucru bun pentru că avem acest back stop. În același timp, optimismul se simte după alegeri, probabil mulți care au așteptat alegerea președintelui se vor întoarce spre piață, investitorii privați își vor continua activitatea. De partea cealaltă, este problema de evaluare fundamentală, care nu este cea mai atractivă pentru piața noastră, de aceea eu aș fi neutru spre pozitiv”, este de părere și Alexandru Combei, manager de investiții la BRD Asset Management.

Interesul scăzut al investitorilor locali pentru titlurile de stat în lei obligă Guvernul să se împrumute în euro

În dezbaterea de la ASE, administratorii de fonduri au atins și subiectul împrumuturilor pe care statul le face la dobânzi în creștere. Potrivit lui Alexandru Ilisie, România nu reușește să își acopere deficitul prin finanțare internă, adică să atragă finanțare în lei de la bănci comerciale, fonduri de investiții și de pensii sau de la investitori internaționali, de aceea o parte a deficitului este acoperită prin împrumuturi în euro.

Piața de obligațiuni este importantă, pentru că aici se văd costurile de împrumut ale statului. De asemenea, ea influențează costurile de finanțare pentru companiile din România, titlurile de stat fiind un benchmark pentru aceste împrumuturi. Milan Prusan, Country Head, Goldman Sachs Asset Management, Sucursala București, a explicat faptul că piețele de obligațiuni sunt foarte interesante, în momentul de față, țări din toată lumea confruntându-se cu deficite mari, după ce guvernele au avut de făcut cheltuieli mari pentru a redresa economiile în urma pandemiei și a valului de inflație care a venit odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina.

„Piața obligațiunilor din România este fix deasupra liniei retrogradării, ca în sport. Investitorii tratează astfel de situații cu foarte multă severitate, de aceea volatilitatea a crescut, iar costurile de împrumut sunt ceva mai ridicate - nu doar pentru România, este o piață globală a obligațiunilor scumpă. În momente liniștite de piață în ultimii cinci ani, America se împrumuta pe 10 ani la dobânzi de 1,5-1,7%, acum se împrumută cu dobânzi între 4,5 și 4,7%. Dacă America are problema asta cu un cost de împrumut ridicat, imaginați-vă că și țări emergente, cum e si România, au probleme similare sau chiar mai mari. Țara noastră este sensibilă la costurile de împrumut, pentru că un cost de împrumut ridicat sporește nevoia de finanțare, doar un punct procentual la un cost de împrumut mare înseamnă foarte, foarte mult. Este o piață sensibilă, o piață de urmărit”, a explicat Milan Prusan.

Oportunități de investiții: utilități, sectorul de apărare și infrastructură

În ceea ce privește oportunitățile de creștere pe viitor, reprezentanții industriei consideră că sectorul utilităților este o alegere solidă pentru investitori, care le-ar putea aduce randamente consistente, dar și industria de apărare și infrastructura rămân domenii strategice care vor crește și vor fi susținute de stat, ca urmare a tensiunilor geopolitce, și care vor atrage tot mai mulți investitori.

”Noi suntem aici pentru performanța ETF Energie, care este primul ETF sectorial din România axat pe domeniul energiei și al utilităților aferente, companiile de utilități ajutând performanța acestui fond. În zona de investiții internaționale sau europene, aș merge pe ideea că economiile tind să încetinească, iar riscurile geopolitice fac necesare anumite investiții în infrastructură și în apărare, utile în condiții de conflict, deși sperăm să nu fie niciodată cazul. Deci, probabil că în zona aceasta companiile vor performa, cererea pentru produsele lor ar trebui să fie mai stabilă sau în creștere. De asemenea, în industrie se schimbă oarecum paradigma, plecăm de la producție multă și ieftină departe de casă, în țări ca Vietnam sau China, pentru a maximiza profitul, și se va merge pe producție cât mai aproape de casă, la noi în țară dacă se poate sau în țări aliate, ceea ce va duce la creșterea costurilor de producție și, implicit, a prețurilor. Dar acest tip de producție va genera o reziliență a lanțului de producție și cred că acesta este noul trend”, a remarcat Alexandru Ioan, director general adjunct Patria Asset Management.