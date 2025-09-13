România râmâne prost văzută la nivel financiar. Moody’s confirmă ratingul negativ. „Rămân riscurile semnificative”

Agenția de rating Moody's a confirmat, vineri, 12 septembrie, calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.

În raportul publicat, agenția subliniază că decizia reflectă riscurile semnificative de implementare a programului ambițios de consolidare fiscală asumat de Guvern.

Moody’s arată că măsurile fiscale adoptate de Executiv în lunile iulie și septembrie anul acesta au îmbunătăţit considerabil perspectivele financiare ale României, față de estimările din martie, când perspectiva fusese modificată din „stabilă” în „negativă”.

Conform agenției, pachetul de măsuri de consolidare depășește 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale TVA, înghețarea salariilor din sectorul public și limitarea indexării pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a avertizat Moody’s.

La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.