Victoria Stoiciu, după amenda record aplicată băncilor: „Au făcut, practic, un fel de cartel pentru a manipula rata ROBOR”

Senatoarea independentă Victoria Stoiciu a reacționat duminică după ce Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi de peste 710 milioane de euro pentru zece bănci, susținând că sancțiunea reprezintă o dovadă a faptului că piața nu se autoreglează întotdeauna în beneficiul consumatorilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Stoiciu a salutat decizia autorității și a apreciat activitatea instituției.

„Amendă istorică de peste 700 de milioane de euro pentru marile bănci din România, pentru că s-au coordonat și au făcut, practic, un fel de cartel pentru a manipula rata ROBOR. Bravo, Consiliul Concurenței!”, a scris senatoarea.

Potrivit acesteia, cazul reprezintă un argument împotriva ideii că piața liberă funcționează eficient fără intervenția instituțiilor statului.

„Este o palmă zdravănă pentru toți cei care încă mai cred, cu o naivitate aproape religioasă, că piața liberă se autoreglează singură și că statul nu ar trebui să intervină niciodată”, a afirmat Victoria Stoiciu.

Senatoarea susține că efectele unor astfel de practici sunt resimțite direct de clienții băncilor.

„Marile corporații tind să se «regleze» în detrimentul clientului. ROBOR mai mare înseamnă că toți am plătit rate mai mari la bănci, doar pentru că ele au avut forța de a fenta concurența”, a mai transmis aceasta.

În final, Stoiciu a subliniat importanța instituțiilor de control în funcționarea economiei.

„Lăcomia și dorința de profit rapid bat adesea fair-play-ul economic. Fără instituții ale statului care să fie puternice, independente și profesioniste, conceptul de «piață liberă» rămâne doar un mit”, a concluzionat senatoarea.

Consiliul Concurenței a anunțat duminică sancționarea a zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea legislației concurenței și a normelor europene privind funcționarea pieței.

Potrivit autorității, instituțiile bancare și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor transmise în perioada de fixing.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că decizia vizează exclusiv comportamentul băncilor în cadrul procedurii de fixing ROBOR și nu reglementările din sectorul bancar.

Instituția susține că un nivel mai ridicat al indicelui ROBOR poate influența costul creditelor pentru persoanele fizice și juridice care au contracte raportate la acest indicator.

Decizia este executorie și urmează să fie pusă în aplicare de ANAF, însă băncile sancționate o pot contesta în instanță în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.