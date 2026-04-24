Bursa de la București a supraviețuit primului șoc al crizei politice. Analist: „Investitorii au căpătat încredere"

Bursa de Valori București a început săptămâna în teritoriu negativ, cu scăderi abrupte pe indicele BET, pe fondul incertitudinii politice generate de amenințarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Investitorii au intrat rapid în defensivă, dar piața a început să recupereze pe măsură ce situația de pe scena politică s-a mai clarificat.

Datele BVB din această săptămână arată un tablou mixt, în care criza politică s-a făcut simțită mai ales pe orizontul scurt. Cele mai mari pierderi săptămânale din indicele BET aparțin companiilor de stat și celor din telecomunicații: Transgaz (TGN) a coborât cu 4,73% într-o săptămână, Digi (DIGI) cu 6,13%, Electrica (EL) cu 5,33%, iar Aquila (AQ) cu 5,47%. Fondul Proprietatea (FP) a cedat 2,92%, în timp ce Transelectrica (TEL) a scăzut cu 1,06%. Totuși, aceste ușoare deprecieri vin după creșteri masive în ultimul an: Transgaz a crescut cu 204,81%, Electrica cu 121,18%, Romgaz (SNG) cu 110,70%, iar Digi cu 100,92%

„Investitorii au căpătat încredere când au văzut că premierul nu a fost înlăturat”

Radu Puiu, analist XTB, explică faptul că piața românească de capital este prinsă, în acest moment, între două forțe care trag în direcții opuse: presiunea instabilității politice interne și dinamica piețelor externe.

„În primă fază, trebuie spus că noi, ca piață, suntem foarte dependenți și de ceea ce se întâmplă în afară și, cumva, în momentul de față, aceiași doi factori se bat cap în cap. Pe de o parte, cum ați zis și dumneavoastră, instabilitatea politică, care în teorie ar trebui să tragă în jos piața, și asta am văzut chiar la începutul săptămânii. Prin urmare, acesta este principalul factor: faptul că investitorii nu știau exact ce urmează, dacă urmează o blocare a guvernului, dacă urmează o demisie a prim-ministrului și așa mai departe, lucru care ar reprezenta, practic, un blocaj guvernamental, ce ar pune foarte multe probleme, chiar dacă sunt ceva mai puțin dramatice, să le spunem așa", a explicat Radu Puiu pentru „Adevărul”.

La aceasta se adaugă o vulnerabilitate structurală pe care analistul o identifică în poziționarea actuală a pieței. Indicele BET se afla, în momentul turbulențelor, aproape de maximele istorice, ceea ce a amplificat reacția investitorilor.

„Trebuie menționat și faptul că piețele deja se aflau, dacă ne uităm la indicele BET, aproape de maximele istorice, ceea ce automat creează mai multă instabilitate, pentru că vorbim despre valori care ar trebui să se potrivească unui context economic stabil, unui context economic prosper, care să favorizeze această creștere pe piața de capital. Lucru care nu este neapărat valabil în momentul de față, pentru că economia este, într-o anumită măsură, decuplată de piața bursieră și vedem că lucrurile în economie merg destul de slab, iar pe de altă parte piața bursieră este aproape de maximele istorice", a precizat Puiu.

Marcări de profit și revenire treptată

Întrebat cum reacționează în mod tipic o bursă la perspectiva unui vid guvernamental, Puiu a explicat că în, primă fază, mulți investitori se vor retrage în defensivă, dar apoi piața își va reveni pe măsură ce incertitudinea va scădea.

„În mod tipic, am avea o serie de marcări de profit, tocmai pe fondul faptului că foarte multe companii sunt în zone de maxime istorice sau maxime locale, ceea ce oferă un anumit spațiu de manevră pentru investitori. Și, de cele mai multe ori, indiferent de factorul de instabilitate politică, investitorii, în primă fază, recurg la o strategie ceva mai conservatoare, adică preferă să marcheze o parte din profituri sau să iasă de pe anumite poziții, tocmai pentru a se proteja în cazul în care lucrurile iau o întorsătură mai negativă. Ulterior, pe măsură ce apar mai multe informații despre situația actuală și despre cum ar putea evolua lucrurile, încep, ușor-ușor, să reintre în piață", a spus analistul.

Evoluția din această săptămână a confirmat tiparul.

„Această situație a fost destul de clară chiar pe parcursul săptămânii acesteia, când, în primele două sesiuni, am văzut scăderi destul de abrupte pe indicele BET, iar începând de ieri am observat o secvență de recuperare, pe măsură ce lucrurile s-au mai stabilizat. Am văzut că premierul nu a fost demis sau înlăturat în primă fază și, cumva, investitorii au căpătat ceva mai multă încredere", a adăugat Puiu.

Sectorul energetic, scut împotriva turbulențelor politice

O întrebare firească în acest context privește companiile de stat listate la BVB, care teoretic ar fi cele mai expuse la instabilitatea guvernamentală. Sectorul energetic, unde sunt concentrate majoritatea acestor companii, beneficiază în prezent de un context geopolitic favorabil care contrabalansează riscul politic intern, subliniază analistul.

„În momentul de față, dacă ne uităm la companiile de stat, multe dintre acestea sunt în sectorul energetic, care, în contextul geopolitic actual, este unul dintre sectoarele ce performează cel mai bine. Și, dacă ne uităm la nivel global, în Statele Unite ale Americii, de exemplu, sectorul energetic a fost un catalizator important pentru creșterea indicilor bursieri. Această situație este prezentă și la noi, pentru că lucrurile în sectorul energetic, având în vedere creșterea prețurilor, sunt foarte bune, iar asta compensează, într-o anumită măsură, aspectele negative care apar pe fondul instabilității politice", a explicat analistul XTB.

Transgaz a urcat cu 204,81% într-un an, Romgaz cu 110,70%, iar Electrica cu 121,18%, performanțe care plasează aceste companii printre cele mai solide din întregul indice, în ciuda turbulenței politice din această săptămână.

Sfatul pentru micii investitori: urmați planul

Pentru micii investitori tentați să reacționeze emoțional la volatilitatea din această perioadă, Radu Puiu transmite că aceștia ar trebui să își urmeze planul inițial, asta pentru că piața de capital își va reveni.

„Sfatul meu pentru micii investitori, și nu numai, este să urmeze planul și strategia inițială pe care le-au pus la punct. Pentru că, în cazul în care vorbim despre un portofoliu pe un interval de timp mediu spre lung, toate aceste oscilații, în contextul unor probleme pe plan politic sau geopolitic, nu fac altceva decât să fie corecții de moment. Dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, în ultimii doi-trei ani, vedem că aceste corecții au fost, de fiecare dată, recuperate. Nu este, desigur, o garanție că istoria se repetă, dar, de cele mai multe ori, dacă vorbim despre indici sau despre companii solide, cu un model de afaceri bine pus la punct, astfel de probleme nu reprezintă decât o mică sincopă într-o perioadă bună, mai ales dacă ne uităm la anumite sectoare, cum ar fi cel energetic sau cel bancar", a concluzionat Radu Puiu, analist XTB.