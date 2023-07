Sebastian Burduja, ministrul Energiei: Vom recupera toate întârzierile din PNRR

Sebastian Burduja, noul ministru al Energiei, spune că ministerul pe care-l conduce de două săptămâni va reuși, până la finalul anului, să recupereze întârzierile la cele două jaloane din PNRR, astfel încât România să nu piardă finanțarea europeană pentru o serie de proiecte esențiale din energie.

Mai exact, Ministerul Energiei are întârzieri la jaloanele care privesc dezvoltarea producției de hidrogen și cel privind centralele în co-generare.

„E de notorietate publică faptul că avem două jaloane restante, suntem singurul minister care are jaloane restante aferente cererii de plată 2, care deja a fost trimisă și aprobată parțial de Comisia Europeană. Sigur, constat că trebuie să accelerăm foarte mult ritmul. E o încărcare mare pe colegii din minister pentru că ei gestionează și zona de PNRR și fondul pentru modernizare și schema de aj de stat pentru marii consumatori din sectorul energetic, pentru că trebuie să ajutăm și industria românească. La nivelul câtorva direcții, plus direcțiile de suport se constată faptul că avem nevoie de o consolidare a capacității ministerului”, a spus Sebastian Burduja.

„Pe jalonul restant, aferent centralelor în cogenerare, de la Constanța, Arad și Craiova am reușit practic să închidem acest jalon și am comunicat asta Comisiei Europene, au fost semnate toate contractele, au fost rezolvate chestiuni care țineau de patrimoniu, au fost acte normative care sigur, a trebuit să reluăm circuitul lor odată cu schimbarea guvernului și, într-un timp foarte scurt, am reușit să îndeplinim acest jalon”, a spus Burduja.

„De asemenea, pe jalonul legat de hidrogen, acolo am avut o situație foarte delicată pe care săptămâna aceasta am reușit să o rezolvăm parțial. Avusesem un apel, un ghid, au fost semnate contracte cu șapte beneficiari, a venit autoritatea de audit, a venit Comisia Europeană, au constatat că au fost vicii de procedură sau anumite lipsuri în modul în care s-au desfășurat lucrurile și ne-au spus trebuie să reluați acest apel. Am avut discuții cu cei șapte beneficiari, am găsit foarte multă înțelegere și vreau să le mulțumesc pentru că exista riscul ca, odată semnate aceste contracte, ei să se îndrepte împotriva statului român dacă noi nu respectam acele contracte. Fiecare dintre acești beneficiari a investit în pregătirea acestor proiecte și orice firmă privată își face un calcul la finalul zilei, rentează, nu rentează. Toți au fost de acord cu o reziliere pe cale amiabilă, au înțeles situația și deja săptămâna trecută am pus în dezbatere noul ghid”, arată ministrul Energiei.

Noul termen pentru semnarea contractelor pe hidrogen: 1 septembrie

„Ne-am propus un orizont foarte ambișios, ca la 1 septembrie să putem semna contractele cu beneficiarii acestui apel. Ne bazăm și înțelegerea și operativitatea Comsiei Europene, chiar dacă este perioadă de concedii pentru că vrem să avem un ghid care este măcar informal validat de Comisia Europeană pentru a nu mai avea problemele pe care le-am avut cu primul apel pe hidrogen”, a declarat Burduja pentru „Adevărul”.

„O abordare similară vom avea și pe jaloanele aferente cererii de plată 3, e Ordonanța 109, acolo suntem în grafic. Urmează și alte jaloane complicate, contractele pentru diferență, spre exemplu, ăsta e un alt jalon care trebuie închis până la finalul anului. Și multe altele, dar elementul comun pentru toate acestea este capacitatea ministerului de a livra într-un timp foarte scurt rezultate. Ca să vă dau un singur exemplu, avem un jalon pe capacități de producere a energiei din surse regenerabile, acolo am primit peste 700 de aplicații. 130 dintre cei care au aplicat au fost chemați să semneze contractele, mulți dintre ei sau aproape toți au problema lipsei ATR-ului, deci trebuie să facă mai întâi dovada că se pot integra cu sistemul energetic de transport. Așteptăm după ei, sunt totuși proiecte complexe care necesită un set de avize, de proceduri administrative și noi nu mai avem timp”, a explicat Burduja.

