 BNR se delimitează de declarațiile făcute de consilierul Eugen Rădulescu: „Sunt opinii personale” | adevarul.ro
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BNR se delimitează de declarațiile făcute de consilierul Eugen Rădulescu: „Sunt opinii personale”

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Banca Națională a României a venit cu o serie de precizări după declarațiile făcute în spațiul public de consilierul BNR Eugen Rădulescu, subliniind că opiniile exprimate de angajați pe conturile personale de pe rețelele sociale nu reprezintă poziții oficiale ale băncii centrale.

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Foto: arhivă

Precizarea vine după ce, în ultimele zile, declarațiile lui Eugen Rădulescu, consilier în cadrul BNR, privind situația economică a României au generat un val de reacții. Acesta a avertizat că România este foarte aproape de o criză majoră și a transmis un mesaj dur despre situația finanțelor publice: „Nu mai sunt bani. Deloc!”.

Declarațiile au fost preluate pe larg în spațiul public, inclusiv de presa economică, în contextul discuțiilor despre deficitul bugetar, datoria publică și măsurile necesare pentru redresarea finanțelor statului.

Acum, BNR face o precizare importantă privind modul în care trebuie interpretate astfel de mesaje.

Cine poate vorbi oficial în numele BNR

Potrivit instituției, punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt exprimate de membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au un mandat oficial de comunicare și reprezentare.

BNR precizează că acest mandat trebuie să fie asumat explicit în momentul în care reprezentantul instituției face declarația publică.

Astfel, faptul că o persoană este angajată a BNR nu înseamnă automat că opiniile sale exprimate în spațiul public reprezintă poziția oficială a instituției.

BNR: Mesajele de pe conturile personale sunt opinii personale

Banca centrală atrage atenția în mod special asupra activității angajaților pe rețelele sociale.

„Mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale, Facebook, LinkedIn, Instagram, X și altele, reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, transmite BNR.

Precizarea este relevantă în condițiile în care declarațiile despre economie, inflație, deficit, datorie publică sau politica fiscală pot avea un impact important asupra opiniei publice atunci când provin de la o persoană asociată cu banca centrală.

BNR precizează că mesajele și punctele de vedere oficiale ale instituției sunt comunicate prin canalele oficiale ale băncii centrale.

Printre acestea se numără site-ul BNR, precum și conturile oficiale de pe LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Instituția recomandă publicului să urmărească declarațiile reprezentanților BNR care au un mandat oficial de comunicare și reprezentare și care își asumă explicit acest mandat atunci când fac declarații publice.

Precizarea vine după avertismentul privind economia României

În urmă cu o zi, declarațiile lui Eugen Rădulescu au atras atenția după ce consilierul BNR a vorbit despre riscul unei crize economice și despre situația dificilă a finanțelor publice.

Acesta a susținut că România a ajuns într-o situație în care trebuie să reducă dezechilibrele acumulate și a avertizat că țara se apropie de o criză majoră.

Unul dintre mesajele care au stârnit cele mai multe reacții a fost afirmația „Nu mai sunt bani. Deloc!”, făcută în contextul discuțiilor despre cheltuielile statului și solicitările de majorare a veniturilor.

Rădulescu a folosit, de asemenea, imaginea unei mașini care se îndreaptă „cu toată viteza spre zid” pentru a descrie situația în care se află România.

Precizările transmise acum de BNR nu intră în analiza acestor afirmații și nu oferă o evaluare a avertismentelor formulate de consilier. Instituția clarifică însă cine poate transmite o poziție oficială a BNR și care sunt canalele prin care aceasta este comunicată.

Pentru informații și poziții oficiale, Banca Națională recomandă consultarea canalelor sale oficiale și a declarațiilor reprezentanților care au un mandat explicit de comunicare din partea instituției.

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