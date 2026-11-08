Black Friday la energia electrică: ce reduceri oferă E.ON, ENGIE, PPC și Electrica. Unde găsim cele mai mici prețuri

Furnizorii de energie electrică au lansat ofertele speciale de Black Friday, iar românii care vor să-și schimbe contractul pot găsi în această lună mai multe variante promoționale. E.ON și ENGIE au deja campanii active, PPC își prezintă ofertele pe 9 noiembrie, iar Electrica Furnizare propune reduceri și beneficii suplimentare pentru locuință.

Mai mulți furnizori de energie au lansat oferte de Black Friday Foto: arhivă

Prețurile promovate de companii pornesc de la 0,588 lei/kWh pentru energia activă, însă aceasta nu este neapărat suma pe care consumatorii o vor plăti pe factură. La costul energiei se adaugă tarifele de distribuție, transport, serviciile de sistem și taxele aplicabile.

Prin urmare, o ofertă care pare foarte ieftină în reclamă poate ajunge să coste considerabil mai mult după includerea tuturor componentelor. Iată ce propun principalii furnizori în campaniile din noiembrie 2026.

E.ON: oferte de energie de la 1 leu/kWh

E.ON a lansat campania de Black Friday pe 2 noiembrie, iar ofertele sunt disponibile până pe 16 noiembrie 2026, atât online, cât și în magazinele companiei.

Furnizorul promovează un preț de pornire de 1 leu/kWh. Clienții care aleg și o soluție pentru locuință pot beneficia de un pachet cu un preț afișat de 1,2 lei/kWh.

Contractele au o durată de 12 luni, însă prețul este variabil, ceea ce înseamnă că nu este garantat pentru întreaga perioadă.

Cei interesați trebuie să verifice cu atenție oferta contractuală și să vadă dacă prețurile promovate includ toate componentele facturii.

ENGIE: preț de 0,795 lei/kWh și cadouri pentru clienți

ENGIE desfășoară campania ElectricDays în perioada 4–17 noiembrie 2026, cu o ofertă care combină un tarif promoțional la energie electrică și mai multe beneficii suplimentare.

Oferta Ampero include energie electrică din surse regenerabile, la un preț de 0,795 lei/kWh pentru energia activă, garantat până la 30 septembrie 2029.

În plus, clienții pot alege unul dintre următoarele beneficii:

Un abonament Regina Maria pentru un an;

Un abonament Bitdefender pentru un an;

Un card cadou eMAG în valoare de 100 de lei.

Cei 0,795 lei/kWh nu reprezintă prețul final al energiei de pe factură. La această valoare se adaugă tarifele de distribuție și celelalte taxe și tarife reglementate, în funcție de zona în care se află locuința.

PPC anunță ofertele de Black Friday pe 9 noiembrie. Prețuri fixe timp de un an

PPC pregătește campania Bright Friday, care se desfășoară între 9 și 22 noiembrie 2026. Prețurile ofertelor vor fi anunțate pe 9 noiembrie.

Compania pregătește mai multe variante de contracte pentru clienții casnici: PPC Relaxat, PPC Fix Verde, PPC Confort și PPC Simplu.

Ofertele de energie electrică vor avea preț fix pentru o perioadă de 12 luni și se adresează atât celor care vor să schimbe furnizorul, cât și consumatorilor care au un loc de consum nou.

PPC Energie lansează oferta PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” (preț garantat timp de 1 an)

Până la lansarea campaniei Bright Friday, PPC are disponibilă oferta PPC Fix Verde Online, valabilă până pe 8 noiembrie.

Aceasta propune un preț de 0,588 lei/kWh pentru energia activă, fix timp de 14 luni, la care se adaugă un abonament de 0,99 lei pe zi. Oferta este limitată la primii 300 de clienți noi.

Prețul final facturat este cuprins între 1,27 și 1,36 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Abonamentul zilnic înseamnă aproximativ 361 de lei pe an, un cost care trebuie luat în calcul mai ales de gospodăriile cu un consum redus.

Electrica Furnizare: energie verde, protecția locuinței și centrale termice în rate

Electrica Furnizare a pregătit două promoții pentru luna noiembrie, una destinată clienților noi și alta celor care au deja contracte cu furnizorul.

Prima este oferta Electrica Verde Protect, care include energie electrică din surse regenerabile, un preț promoțional și abonament zero până la 31 decembrie 2027.

Pachetul vine și cu servicii suplimentare pentru locuință, printre care protecția bunurilor în limita a 10.000 de lei pe an și asistență tehnică de urgență disponibilă non-stop.

Sunt acoperite inclusiv anumite probleme ale instalațiilor electrice și de gaze, precum și avariile la rețelele de apă.

Pentru clienții existenți, compania oferă posibilitatea achiziționării unor centrale termice Bosch în 12, 24 sau 36 de rate lunare egale, fără avans și fără să fie necesar un card de credit la momentul cumpărării.

Cum alegem cea mai ieftină ofertă și ce trebuie verificat

Diferența dintre prețul energiei active și suma finală de pe factură este unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să țină cont consumatorii.

De exemplu, prețul de 0,588 lei/kWh promovat de PPC nu include toate componentele facturii, iar abonamentul zilnic de 0,99 lei poate crește semnificativ costul anual.

La fel, oferta ENGIE de 0,795 lei/kWh trebuie analizată împreună cu tarifele de distribuție și celelalte componente reglementate.

Un alt criteriu important este perioada pentru care furnizorul garantează prețul. ENGIE promite menținerea tarifului pentru energia activă până în septembrie 2029, PPC propune prețuri fixe pentru 12 luni în campania Bright Friday, în timp ce oferta E.ON are preț variabil.

PPC Energie prelungește oferta cu preț redus PPC Energie Verde până la 30 septembrie (preț garantat timp de 1 an)

Înainte de semnarea unui contract, consumatorii ar trebui să verifice:

Prețul final pe kWh, cu toate tarifele și taxele incluse;

Existența unui abonament zilnic sau lunar;

Perioada pentru care este garantat prețul;

Condițiile în care furnizorul poate modifica tariful;

Beneficiile suplimentare și eventualele condiții de eligibilitate.

Ofertele pot fi comparate în comparatorul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în funcție de localitate și de consumul lunar.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este gratuită, astfel că românii pot alege o ofertă mai avantajoasă fără să plătească taxe pentru transfer.