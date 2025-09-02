smartpeenergie right smartpeenergie right
PPC Energie lansează oferta PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” (preț garantat timp de 1 an)

PPC Energie lansează PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh (garantat timp de 1 an) pentru contractele semnate până la 7 septembrie 2025. Dacă vrei o soluție curată pentru locuința ta și stabilitate pe factura de energie, acum este momentul să profiți de ofertă.

Alege o ofertă prietenoasă cu mediul înconjurător

Cu PPC Energie Verde, ai energie din surse 100% regenerabile, care au un impact minim asupra mediului înconjurător. Printre sursele de energie verde se numără: solară (obținută din lumina soarelui), eoliană (obținută din utilizarea forței vântului) și hidro (generată de cursurile de apă).

Astfel, prin utilizarea energiei regenerabile, beneficiezi de energie curată la un preț accesibil, reduci amprenta ta de carbon și alegi o sursă de energie mai prietenoasă cu mediul. Oferta este disponibilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, cu un preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh.

Ce înseamnă concret pe factură?

Prețul activ afișat (0,649 lei/kWh) reprezintă componenta de energie; la acesta se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA. Spre exemplu, pentru un client din București sau Constanța, asta înseamnă un preț final de 1,3 lei/kWh.

Cum se traduce în bugetul familiei tale

Dacă ai un consum mediu lunar de 250 kWh, iar prețul final estimativ este de 1,30 lei/kWh, factura pentru componenta energie va fi în jur de 325 lei (250 kWh * 1,30 lei). Valoarea finală depinde de tarifele de distribuție din zona ta și de alte componente reglementate. Oferta, valabilă până pe 7 septembrie, poate fi consultată AICI.

Contract 100% online, în câțiva pași

Nu lăsa oferta să treacă — perioada promoțională expiră pe 07 septembrie 2025.

Oferta se adresează tuturor clienților casnici, atât celor noi, cât și celor existenți. Procesul de contractare este simplu, se poate realiza 100% online și durează câteva minute. Accesează pagina dedicată ofertei, pe www.ppcenergy.ro. Înainte, asigură-te că ai la îndemână cartea de identitate și o factură de la furnizorul actual (format JPEG/PNG). Alternativ, poți solicita oferta PPC Energie Verde direct, într-unul dintre cele 80 de magazine PPC.

Cine este PPC Energie

PPC Energie este un furnizor major de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată. Clienții casnici PPC Energie își pot cumpăra direct de pe www.ppcenergy.ro, de AICI: aparate de aer condiționat, centrale termice, servicii de service și de asistență. Echipamentele pot fi cumpărate în tranșe egale, cu plata acestora direct pe factura de energie electrică, iar instalarea este gratuită.

