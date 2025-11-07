smartpeenergie right smartpeenergie right
A început „Bright Friday” la PPC Energie. Furnizorul vine cu un super preț de 0,450 lei/kWh și reduceri de până la 2.700 de lei la produse și soluții pentru casă

PPC Energie a dat start reducerilor de Bright Friday, o campanie specială care aduce produse de energie electrică la 0,450 lei/kWh, cu preț  fix timp de un an și reduceri de până la 2.700 de lei la aparate de aer condiționat și centrale termice, dar și reduceri la portofoliul extins de electrocasnice și servicii de asistență pentru casă.

Super prețuri la produsele de energie electrică

PPC Energie Verde vine către clienții noi cu un preț promoțional de 0,450 de lei/KWh, în timp ce PPC Relaxat aduce un preț redus de 0,550 lei/KWh, ambele produse având preț fix timp de un an. Prețurile afișate reprezintă componenta de energie electrică; la acestea se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA.

Ce înseamnă concret, pe factură?

Practic, cu PPC Energie Verde, pentru un client din București, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Arad, Caraș - Severin, Hunedoara, sau Timiș, înseamnă un preț final de 1,07 lei/kWh. Cu un consum mediu lunar de 250 kWh, același client ar plăti un preț final de aproximativ 268 de lei (250 kWh*1,07 lei).

Pentru un client din alte județe în afară de cele listate mai sus, prețul final se situează între 1,14 și 1,15 lei/kWh.

Ofertele la energie sunt însoțite de reduceri la portofoliul de produse și soluții pentru eficiența energetică a locuinței

PPC Energie vine de Bright Friday cu oferte nu doar la energia electrică, ci și cu reduceri atractive în zona produselor pentru casă și aparate electrocasnice.

Cea mai mare reducere se ridică la 2.700 de lei pentru aparatul de aer condiționat Grundig, 24.000 BTU, cu clasă energetică A++ în modul de răcire, în timp ce centrala termică Ariston HS Premium 24 kW, cu clasă energetică A+, beneficiază de o reducere de 288 lei. La achiziția centralei, clienții primesc și un termostat wireless Siemens gratuit.

Livrarea și montarea produselor se face oriunde în țară, iar plata se poate realiza integral sau în cel mult 36 de tranșe egale, fără avans sau dobândă, direct prin intermediul facturii de energie.

Gama recent extinsă de electrocasnice beneficiază și ea de discount-uri, unele dintre cele mai avantajoase reduceri fiind 684 de lei pentru frigiderul Beko cu 4 uși și capacitate de 401 litri sau 540 de lei pentru mașina de spălat rufe Arctic, clasa A, 9kg, 1400 rpm și motor Silent Inverter.

 Cel mai mare avantaj este că aparatele electrocasnice pot fi achiziționate în până la 36 de tranșe incluse direct pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse. În plus, la cererea clientului, aparatul electrocasnic vechi poate fi preluat gratuit.

Pentru un plus de confort, PPC Energie oferă prețuri promoționale și la serviciile de asistență, mentenanță, verificări periodice și reparații de urgență. Protect 360 Light cu 2 intervenții anuale pentru reparații casnice și o asigurare care acoperă plata facturilor de energie și Service Gaz Basic cu 2 intervenții anuale și o verificare periodică a instalației de gaz și a centralei termice, beneficiază de un discount de 144 de lei. Serviciul AC Clean beneficiază și el de un discount de 108 lei, cu o intervenție anuală per aparat de aer condiționat, pentru servicii de curățare și igienizare și 2 intervenții anuale de urgență pentru reparații de aer condiționat și ale instalației electrice, pe o perioadă contractuală de 24 de luni

Toate ofertele Bright Friday sunt disponibile de azi și până pe 16 noiembrie, pe www.ppcenergy.ro sau în rețeaua de magazine partenere PPC din întreaga țară, deschise special și în ziua de sâmbătă din perioada campaniei.

Cine este PPC Energie

PPC Energie este un furnizor integrat de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată.

