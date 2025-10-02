România și-a completat recent cele mai importante magistrale rutiere cu segmente de autostradă și drumuri expres, însă lungimea totală a noilor drumuri de mare viteză inaugurate în 2025 abia depășește 50 de kilometri.

După ce, în 2024, au fost finalizați peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în România, autoritățile aveau motive de optimism.

Peste 600 de kilometri de drumuri de mare viteză se aflau în șantier la începutul anului 2025, iar unele asociații care monitorizează marile proiecte de infrastructură estimau că până la sfârșitul acestui an vor fi inaugurați aproape 300 de kilometri.

Până în luna iunie, niciun kilometru de autostradă nouă nu a fost inaugurat însă în România, dar venirea verii a schimbat lucrurile. În vara acestui an, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a fost completată cu puțin peste 50 de kilometri, iar până la sfârșitul anului ar mai putea fi deschise segmente din autostrăzile Moldovei (A7) și Capitalei (A0) și DEx6 Brăila-Galați.

Autostrada Pitești - Curtea de Argeș completată din această vară

Primul segment de autostradă inaugurat în 2025 a fost cel de aproximativ 15 kilometri din Autostrada A1 Sibiu–Pitești, pe tronsonul Curtea de Argeș – Băiculești. Deschiderea traficului rutier a avut loc pe 11 iunie și a marcat finalizarea completă a tronsonului Curtea de Argeș – Pitești din A1, oferind șoferilor acces neîntrerupt pe autostradă de la București până la Curtea de Argeș.

Secțiunea 5 (Pitești – Curtea de Argeș) a fost construită cu fonduri europene și face parte integrantă din Autostrada A1 Sibiu–Pitești, inclusă în Coridorul IV Paneuropean (Rin–Dunăre).

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul este împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 km) și, din iunie 2025, Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 km). Celelalte trei tronsoane, care vor traversa în mare parte Defileul Oltului, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027–2028, însumând aproximativ 79 kilometri.

Autostrada Sibiu–Pitești, parte a Autostrăzii A1 Nădlac–București (580 km), este prima care traversează Munții Carpați și va asigura, pe teritoriul României, conexiunea Est–Vest între Constanța și Nădlac.

Centura sud a Capitalei, completă din iunie 2025

Pe 30 iunie 2025 a fost deschis traficul rutier pe un alt tronson important de autostradă din România: Lotul 3 din Autostrada Capitalei (A0), cu o lungime de 18 kilometri. Inaugurarea acestui tronson a completat partea sudică a autostrăzii A0, cu o lungime de 51 de kilometri, și face posibilă circulația exclusiv pe autostradă pe ruta Curtea de Argeș – București – Constanța (A1 – A0 – A2).

Autostrada Capitalei A0 va avea o lungime totală de 100 de kilometri, iar până în prezent au fost date în folosință centura de sud și aproximativ jumătate din centura nordică. Până în 2026 este estimată finalizarea celor aproximativ 28 de kilometri rămași în șantier.

„Pe secțiunea de nord a autostrăzii, situația este următoarea: lotul 1 DJ601 – DN1 (17,5 km) este în lucru, iar lucrările avansează, termenul de finalizare fiind stabilit pentru 2026; lotul 2 DN1/Corbeanca – DN2/Afumați (19,0 km) este deschis; lotul 3 DN2/Afumați – DN3/Cernica (8,6 km) este deschis parțial pe o secțiune de 2,3 km, restul fiind programat pentru inaugurare în 2025, dar cu posibilitatea amânării pentru anul viitor; lotul 4 DN3 – A2 (4,47 km) se află în construcție, termenul de deschidere fiind prevăzut pentru 2025, însă există și aici riscul unei amânări pentru 2026”, transmite platforma on-line 130km.ro, care monitorizează proiectele de infrastructură.

Autostrada Buzău - Focșani, completă din luna iulie

În luna iulie a fost finalizat ultimul segment, de 3,2 kilometri, de pe Autostrada A7 Buzău - Focșani, între Buzău și Vadu Pașii. Acesta cuprindea un pod de 1,4 kilometri peste râul Buzău și nodul rutier Buzău Est.

„De astăzi se poate circula pe întregul tronson al A7 dintre Buzău și Focșani (82,44 km), dar și pe o parte din lotul 3 al tronsonului Ploiești - Buzău, care asigură descărcarea circulației în DN2B (zona Buzău Est). Tot de astăzi este deschis nodul rutier Buzău Est (amplasat pe lotul 3 al tronsonului Ploiești - Buzău), care asigură conexiunea cu DN2B spre Brăila. Noua configurație permite redirecționarea traficului rutier de tranzit de pe podul Mărăcineni și centura nordică a municipiului Buzău”, informa, în 11 iulie, Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autostrada A7 sau Autostrada Moldovei a fost planificată pe traseul Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Siret, cu o lungime de aproximativ 450 de kilometri. Tronsonul Buzău - Focșani a fost finalizat în întregime, alături de centura orașului Bacău, de circa 30 de kilometri.

Pe secțiunea Ploiești - Buzău, în lungime de 63 de kilometri, a fost deschis un tronson de 21 de kilometri, între localitățile Dumbrava - Mizil. Celelalte două segmente, Mizil - Pietroasele și Pietroasele - Buzău, în lungime de 42 de kilometri, sunt în șantier, cu termen de finalizare estimat pentru anul 2025.

Tot în 2025 au termen de finalizare și tronsoanele Focșani - Bacău (96 km) și Bacău - Pașcani (77 km).

„Pe secțiunea Focșani - Bacău se lucrează la toate cele trei loturi: 1. Focșani - Domnești Târg (35,6 km), 2. Domnești Târg - Răcăciuni (38,8 km) și 3. Răcăciuni - Bacău (21,5 km). Termenul de deschidere pentru toate trei este 2025, dar este puțin probabil ca acestea să fie deschise integral anul acesta. Centura Bacău, realizată la profil de autostradă, este deschisă (16,3 km). Pe secțiunea Bacău - Pașcani se lucrează pe toate cele trei loturi: 1. Săucești - Trifești Târg (30,3 km), 2. Trifești - Gherăești (19,0 km) și 3. Mircești - Pașcani (28,1 km); termenul oficial de deschidere pentru toate trei este 2025, dar deschiderea va avea loc, cel mai devreme, în 2026”, arată site-ul 130km.ro.

Tronsonul Pașcani - Suceava, de 62 de kilometri, se află în licitație, iar tronsonul Suceava - Siret, de 56 de kilometri, este în pregătire.

Două drumuri expres finalizate în această vară

La 31 iulie a fost deschis traficul rutier pe ultimul segment nefinalizat al Drumului Expres DEx12 Craiova–Pitești, cunoscut și sub numele de „Oltenia Expres”.

Segmentul de 12 kilometri dintre Albota și Pitești, unde drumul de mare viteză a fost conectat la Autostrada A1, a marcat atât finalizarea lucrărilor la „Oltenia Expres”, cât și completarea unui traseu continuu de aproape 470 de kilometri, format exclusiv din autostradă și drum expres, care pornește de la ieșirea din Craiova și ajunge până pe litoralul românesc al Mării Negre.

Lucrările la șoseaua de mare viteză Pitești–Slatina–Craiova, cu o lungime totală de 121 de kilometri, au început în anul 2019. În vara anului 2022 a fost deschis traficul rutier pe tronsonul Slatina–Robănești, de 40 de kilometri, în 2023 a fost inaugurat tronsonul Slatina–Colonești, de 32 de kilometri, iar în 2024 au fost date în circulație tronsoanele Craiova–Robănești, de 18 kilometri, și Colonești–Albota, de 19 kilometri.

Tot în luna iulie au fost finalizați și cei cinci kilometri ai Drumului Expres DEx4 Turda–Dej, respectiv sectorul rutier care leagă Autostrada Transilvania de șoseaua Cluj-Napoca–Turda (DN1).

Drumul expres din vecinătatea municipiului Turda a intrat în șantier în toamna anului 2023 și, după inaugurare, funcționează ca o legătură între Autostrada Transilvania (A3) și DN1, în zona localității Tureni. Noul traseu scoate o parte din traficul greu din Turda, în special camioanele care tranzitează municipiul dinspre Alba și Mureș spre centura din zona Aeroportului Cluj-Napoca.

În faza finală a construcției se află și șoseaua DEx6 Brăila-Galați, cu o lungime de 10,76 kilometri, inaugurarea ei fiind așteptată în acest an. Tronsonul cuprinde un pod hobanat (n.r. suspendat pe cabluri) peste râul Siret, cu o lungime de 307 metri.