Banca Națională a României va pune în vânzare, începând de luni, 23 noiembrie 2026, două variante de coli speciale cu bancnote de 5 lei, destinate colecționarilor. Potrivit Adevărul Financiar, oferta cuprinde o coală cu patru bancnote și una cu 54 de bancnote, fiecare având un tiraj limitat și un ambalaj de prezentare propriu.

BNR pune în vânzare coli cu bancnote de 5 le Foto: BNR

Varianta cu patru bancnote va avea un preț de 80 de lei, TVA inclus, în timp ce valoarea nominală cumulată a bancnotelor este de 20 de lei. Pentru acest produs, banca centrală a aprobat un tiraj de 10.000 de exemplare. Fiecare coală va fi livrată într-un plic de prezentare personalizat, împreună cu un certificat de autenticitate.

A doua variantă cuprinde 54 de bancnote de 5 lei și va costa 1.000 de lei, TVA inclus. Valoarea nominală totală este de 270 de lei. Tirajul va fi de 1.000 de exemplare, iar prezentarea diferă față de produsul mai mic: coala va fi livrată într-un tub personalizat, alături de certificatul de autenticitate.

Documentele care însoțesc cele două produse sunt redactate în română, engleză și franceză. Certificatele includ seriile bancnotelor și poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Bancnote cu aceleași caracteristici tehnice

Formatul de colecție nu presupune un design nou sau introducerea unor elemente de siguranță diferite. Bancnotele păstrează caracteristicile tehnice ale celor de 5 lei aflate în circulație și sunt înseriate consecutiv.

Prețurile de comercializare sunt, așadar, distincte de valoarea nominală înscrisă pe bancnote. Produsele sunt oferite într-un format destinat colecționarilor, cu tiraje limitate, certificate și ambalaje speciale. Lansarea nu modifică valoarea nominală a bancnotelor de 5 lei folosite în plățile curente.

De unde vor putea fi cumpărate

Colile speciale vor putea fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Informațiile despre modalitatea de cumpărare urmează să fie publicate pe site-ul băncii centrale, în secțiunea dedicată numismaticii.

Dintre cele două opțiuni, coala cu 54 de bancnote are tirajul mai restrâns: 1.000 de exemplare, față de 10.000 pentru cea cu patru bancnote. Astfel, colecționarii vor avea la dispoziție două produse care diferă atât prin numărul bancnotelor și preț, cât și prin numărul exemplarelor disponibile și forma de prezentare.