Un atac cibernetic poate amplifica retragerile de depozite și poate genera deficite importante de lichiditate în sectorul bancar dacă băncile și autoritățile nu iau măsuri suplimentare, avertizează Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

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Evaluarea apare într-un articol de opinie publicat de Ziarul Financiar pe 18 noiembrie, în care oficialul prezintă concluziile unui exercițiu de testare la stres cibernetic.

Potrivit lui Badea, BNR a derulat exercițiul în colaborare cu Banca Centrală Europeană și alți parteneri strategici. Testarea a urmărit capacitatea băncilor de a-și continua activitatea atunci când un incident le afectează sistemele informatice principale. Un alt scenariu a vizat indisponibilitatea principalului canal de comunicare, simultan cu răspândirea unor știri negative pe rețelele sociale.

Băncile participante dispun de planuri de continuitate a activității și de centre operaționale de securitate, arată rezultatele prezentate de prim-viceguvernator. Exercițiul a evidențiat însă și riscul ca dificultățile operaționale să se transforme într-o problemă de încredere, cu efecte asupra depozitelor și lichidității. Concluziile descriu riscurile unui scenariu de testare, nu producerea unui asemenea incident.

Plățile digitale cresc, odată cu dependența de tehnologie

Avertismentul vine pe fondul extinderii plăților electronice. Conform datelor citate de Badea, numărul plăților fără numerar din România a crescut cu peste 37% în a doua jumătate a anului 2025 față de aceeași perioadă a anului anterior. În zona euro, avansul a fost de aproape 7%, până la peste 83 de miliarde de plăți. Numărul plăților zilnice pe locuitor din România rămâne însă la aproximativ jumătate din media zonei euro, precizează autorul.

O vulnerabilitate semnalată de oficial privește dependența de un număr restrâns de furnizori de tehnologie, de la servicii cloud la soluții pentru păstrarea cheilor criptografice. Dacă un furnizor care susține funcții critice devine indisponibil, efectele se pot transmite rapid asupra operațiunilor băncilor și serviciilor oferite clienților, mai ales când înlocuirea sa este dificilă, explică Badea.

Inteligența artificială, instrument de apărare și sursă de risc

În opinia prim-viceguvernatorului, inteligența artificială poate ajuta la verificarea codului contractelor inteligente înainte de utilizare și la monitorizarea tranzacțiilor în timp real, pentru identificarea unor tipare neobișnuite. Aceste beneficii depind însă de testarea și supravegherea algoritmilor, deoarece aceleași capabilități pot fi folosite și pentru identificarea unor vulnerabilități care să fie exploatate.

„Nu este suficient să măsurăm viteza inovației; trebuie să evaluăm și capacitatea instituțiilor de a administra riscurile pe care aceasta le generează”, conchide Leonardo Badea.

Badea susține că pregătirea instituțiilor financiare trebuie să acopere nu doar prevenirea și detectarea atacurilor, ci și reacția la incidente și restabilirea serviciilor afectate. Testarea periodică și supravegherea furnizorilor terți sunt esențiale pentru limitarea efectelor asupra clienților și economiei, afirmă acesta.