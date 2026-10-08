 Avertisment dur de la FMI: Datoria mondială se apropie de un nivel record. Zeci de miliarde de lei se duc anual pe dobânzi | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Avertisment dur de la FMI: Datoria mondială se apropie de un nivel record. Zeci de miliarde de lei se duc anual pe dobânzi

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Datoria publică mondială se apropie de nivelurile atinse în perioada de după Al Doilea Război Mondial, iar Fondul Monetar Internațional avertizează că ar putea ajunge la 100% din PIB la nivel global înainte de 2030. România nu face excepție de la această tendință, datoria publică urmând să depășească 60% din PIB în acest an, potrivit estimărilor Comisiei Europene.

FMI cere guvernelor să adopte politici fiscale credibile.
FMI cere guvernelor să adopte politici fiscale credibile. Foto: Shutterstock

FMI arată în cel mai recent Fiscal Monitor că datoria publică mondială a urcat la aproape 94% din PIB în 2025 și este proiectată să atingă 100% în 2029. Nivelul ar fi comparabil cu cel înregistrat după Al Doilea Război Mondial. Instituția avertizează că presiunile asupra bugetelor sunt alimentate de cheltuieli tot mai mari pentru protecție socială, apărare și investiții strategice, dar și de creșterea costurilor cu dobânzile, potrivit TVR Info.

În acest context, FMI cere guvernelor să adopte politici fiscale credibile și să acționeze înainte ca povara datoriei să devină și mai dificil de gestionat. Costurile de finanțare sunt deja mai ridicate decât în perioada de dinaintea pandemiei, ceea ce face ca refinanțarea datoriilor existente să fie mai scumpă.

România a trecut de pragul de 60%

Pentru România, Comisia Europeană estimează că datoria administrației publice va ajunge la 61,6% din PIB la finalul lui 2026, după 59,3% în 2025. Pentru 2027, Bruxelles-ul anticipează o creștere până la 63,4% din PIB. Evoluția este pusă în principal pe seama deficitelor primare ridicate și a cheltuielilor cu dobânzile.

Într-un scenariu în care politicile fiscale ar rămâne apropiate de cele istorice, Comisia Europeană avertizează că datoria României ar putea depăși 90% din PIB în 2036.

Creșterea datoriei înseamnă și o presiune tot mai mare asupra bugetului pentru plata dobânzilor. Pe măsură ce statul se împrumută la costuri mai ridicate, o parte tot mai importantă din veniturile publice este direcționată către serviciul datoriei, în locul altor cheltuieli.

Situația este complicată și de contextul internațional. FMI avertizează că șocurile energetice și geopolitice pot menține presiunile inflaționiste și pot înăspri condițiile de finanțare. Într-un scenariu sever, datoria publică globală ar putea depăși 120% din PIB în următorii ani.

Se anunță o iarnă economică grea, cu scumpiri, dobânzi în creștere și presiuni inflaționiste

Un vechi coșmar energetic revine în actualitate pe continentul european, care intră în sezonul de iarnă cu incertitudinea bătând din nou la ușă. Turbulențele geopolitice de pe piețele internaționale de combustibili, prețurile ridicate la gaze naturale și petrol, precum și tabloul instabil privind securitatea aprovizionării readuc în prim-plan o întrebare pe care Uniunea Europeană ar fi vrut să o lase în urmă: cât de rapid poate avansa tranziția verde atunci când siguranța aprovizionării și costul electricității pun presiune tot mai mare pe gospodării și companii? 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Amenzi uriașe pentru șoferii de camioane care circulă prin București. Ce reguli se schimbă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
digisport.ro
image
Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
digisport.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după întâlnirea dintre Luca Niculescu și PSD. Ce s-a decis
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
click.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit