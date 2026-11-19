O armată europeană care ar consolida poziția euro în raport cu dolarul, restricții asupra capitalului străin în Statele Unite, agenți de inteligență artificială care ar putea gestiona autonom plățile companiilor și riscuri climatice care fac asigurările tot mai costisitoare. Sunt câteva dintre cele șase scenarii pentru 2027 analizate de Steen Jakobsen, Senior Economic Advisor al iBanFirst, în raportul „Predictions: Impossible 2027”.

O armată europeană ar consolida poziția euro în raport cu dolarul Foto: AFP

Scenariile pornesc de la evoluții deja vizibile în economie, politică și tehnologie și explorează posibilele lor consecințe. Pentru România, miza este legată de cursul valutar, costurile companiilor, investiții și transformările de pe piața muncii.

O armată europeană ar putea întări poziția euro

Unul dintre scenariile raportului pornește de la posibilitatea ca statele europene să își integreze mai mult capacitățile de apărare și să construiască o structură militară comună mai puternică. O asemenea evoluție ar putea avea efecte dincolo de securitate și ar putea consolida rolul euro în economia internațională.

Presiunea pentru ca Europa să își asigure propria securitate a crescut. La summitul NATO de la Haga din 2025, statele membre au convenit asupra unui obiectiv de cheltuieli pentru apărare și securitate de 5% din PIB până în 2035. Uniunea Europeană a lansat, la rândul său, programul SAFE, care pune la dispoziția statelor membre împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro pentru investiții în apărare și achiziții comune.

O cooperare militară mai strânsă ar putea aduce investiții comune mai mari și o coordonare financiară mai profundă. În acest context, euro ar putea deveni mai atractiv pentru investitori și pentru statele care caută alternative la dolar.

Pentru România, o apreciere a euro în raport cu moneda americană ar putea reduce costul unor importuri facturate în dolari, inclusiv al anumitor materii prime și echipamente. În schimb, exportatorii care vând pe piețe din afara zonei euro ar putea resimți schimbări de competitivitate, în funcție de moneda în care încasează și de costurile pe care le au.

Statele Unite ar putea deveni mai restrictive față de capitalul străin

Un alt scenariu vizează o politică americană mai restrictivă față de anumite investiții și venituri ale capitalului străin. O astfel de schimbare ar putea determina investitorii internaționali să își revizuiască plasamentele și să caute alternative pe alte piețe.

Raportul face trimitere la propunerea fiscală Section 899, discutată în Statele Unite în 2025. Aceasta ar fi permis aplicarea unor taxe suplimentare asupra anumitor venituri obținute în SUA de investitori sau entități asociate unor jurisdicții considerate de Washington că aplică măsuri fiscale discriminatorii. Propunerea a fost retrasă înainte de adoptarea legislației, în urma unui acord în cadrul G7.

Scenariul arată cum instrumentele fiscale pot deveni parte a competiției economice dintre state. Dacă investitorii ar considera că plasamentele în SUA implică riscuri fiscale mai mari, o parte dintre ei ar putea analiza alte destinații pentru bani.

Pentru companiile românești, efectele ar putea apărea prin schimbări ale fluxurilor internaționale de investiții, ale condițiilor de finanțare sau ale cursului dolarului. Firmele cu parteneri și operațiuni în Statele Unite ar trebui să urmărească și eventualele modificări ale regulilor fiscale.

Agenții AI ar putea gestiona plățile companiilor

Unul dintre scenariile cu efecte directe asupra activității firmelor este folosirea agenților de inteligență artificială în administrarea finanțelor. Aceștia ar putea trece de la analiza documentelor și formularea recomandărilor la gestionarea autonomă a unor operațiuni de plată.

Un agent AI ar putea verifica facturi, compara sumele cu comenzile și contractele, urmări scadențele și evalua disponibilul din conturi. Într-o etapă mai avansată, ar putea decide când și din ce cont să fie efectuată o plată, în limitele de autorizare stabilite de companie.

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Automatizarea ar putea reduce timpul alocat operațiunilor administrative, mai ales în firmele care lucrează cu numeroși furnizori sau au activități în mai multe țări. Riscurile țin însă de securitate și de responsabilitatea pentru deciziile luate de sistem. O factură falsă, o plată greșită sau accesul neautorizat la conturi ar putea produce pierderi importante.

Utilizarea agenților AI ar necesita, prin urmare, limite clare de autorizare, verificarea tranzacțiilor și mecanisme de control. În departamentele financiare și contabile, unele sarcini repetitive ar putea fi preluate de tehnologie, în timp ce angajații ar avea nevoie de competențe de verificare a rezultatelor și supraveghere a proceselor automatizate.

Banii digitali ar putea veni cu restricții de utilizare

Un alt scenariu privește apariția unor instrumente digitale de plată sau de sprijin financiar care ar putea avea condiții precise de utilizare. Autoritățile ar putea emite bani sau credite digitale destinate unor scopuri specifice, cu limite privind produsele și serviciile pentru care pot fi cheltuite.

De exemplu, un ajutor acordat unei gospodării ar putea fi folosit numai pentru anumite categorii de cheltuieli, iar un sprijin destinat unei companii ar putea avea o perioadă limitată de valabilitate. Tehnologia ar permite verificarea automată a condițiilor și ar putea împiedica folosirea banilor în alte scopuri decât cele stabilite.

Un asemenea sistem ar putea fi justificat prin eficientizarea ajutoarelor și reducerea fraudelor, dar ar ridica întrebări despre libertatea beneficiarilor de a decide cum își folosesc banii și despre controlul autorităților asupra tranzacțiilor.

Scenariul nu înseamnă că toate monedele digitale vor avea automat restricții sau că banii din conturile populației vor expira. Este vorba despre posibilitatea ca anumite instrumente folosite pentru programe publice de sprijin să fie configurate cu reguli de utilizare, ceea ce ar putea schimba modul în care populația și companiile primesc și cheltuiesc finanțările publice.

Riscurile climatice ar putea scumpi asigurările

Fenomenele meteorologice extreme pot provoca pagube tot mai mari locuințelor, infrastructurii și afacerilor. În acest context, companiile de asigurări ar putea transfera o parte din costuri către clienți prin prime mai mari, condiții mai stricte sau limitarea acoperirii în zonele vulnerabile.

Potrivit Swiss Re, pierderile asigurate provocate de catastrofe naturale au ajuns la 107 miliarde de dolari în 2025. Reasigurătorul estimează că pierderile ar putea continua să crească pe termen lung, într-un ritm real anual de 5% până la 7%. O parte importantă a creșterii este legată de extinderea zonelor construite și de valoarea tot mai mare a bunurilor expuse riscurilor, nu doar de schimbările climatice.

În România, vulnerabilitatea este amplificată de numărul mare de locuințe fără asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. Datele PAID din 2026 indică faptul că doar aproximativ un sfert dintre locuințe aveau o poliță PAD. Proprietarii care nu sunt asigurați riscă să suporte din propriile resurse pagubele provocate de cutremure, inundații sau alunecări de teren.

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Dacă asigurătorii vor considera anumite zone mai riscante, proprietarii ar putea plăti mai mult pentru protecția locuințelor sau ar putea întâmpina dificultăți în obținerea unor polițe. Pentru firme, costurile suplimentare s-ar putea reflecta în cheltuielile de funcționare și în investițiile necesare pentru protejarea clădirilor și activităților.

Inteligența artificială ar putea relansa economia europeană

Ultimul scenariu este unul optimist: inteligența artificială ar putea deveni un motor de creștere pentru economia europeană, după o perioadă marcată de ritm economic modest, costuri ridicate și dificultăți de competitivitate.

Folosirea AI în industrie, servicii, logistică, administrație și cercetare ar putea reduce costurile și accelera procesele, permițând companiilor să producă mai mult cu aceleași resurse. Efectele ar depinde însă de viteza cu care firmele adoptă tehnologia și de capacitatea angajaților de a o folosi.

Investițiile în AI ar trebui însoțite de infrastructură digitală, acces la energie și programe de formare profesională. România ar putea beneficia prin companiile exportatoare de servicii, sectorul IT și firmele care folosesc tehnologia pentru automatizarea activității. În același timp, diferențele dintre companiile care investesc în digitalizare și cele care rămân în urmă s-ar putea accentua.