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SUA avertizează că avansul Chinei în inteligența artificială ar putea schimba echilibrul în securitatea cibernetică

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Statele Unite încearcă să consolideze măsurile de securitate în jurul celor mai avansate modele de inteligență artificială, pe fondul îngrijorărilor că tehnologii similare ar putea deveni disponibile și pentru China în următoarele luni.

Cursa dintre SUA și China în domeniul AI.FOTO:Linkedin
Cursa dintre SUA și China în domeniul AI.FOTO:Linkedin

Potrivit Politico, experți în securitate cibernetică și oficiali americani avertizează că noile generații de modele AI au demonstrat capacități fără precedent în identificarea vulnerabilităților software și în automatizarea unor sarcini complexe din domeniul securității informatice.

Specialiști citați de publicație estimează că Statele Unite ar putea avea un avantaj tehnologic de numai șase până la douăsprezece luni înainte ca firmele chineze să dezvolte sau să obțină acces la sisteme comparabile.

„Este un avertisment înaintea furtunii”, a declarat Rob T. Lee, director pentru inteligență artificială în cadrul companiei de cercetare în securitate cibernetică SANS Institute. În opinia sa, următoarea generație de modele AI ar putea transforma fundamental modul în care sunt desfășurate atât apărarea, cât și atacurile cibernetice.

De ce sunt aceste modele considerate sensibile

Companii americane precum Anthropic și OpenAI au limitat inițial accesul la cele mai noi modele dezvoltate de ele, permițând testarea doar unui grup restrâns de specialiști în securitate.

Motivul este că aceste sisteme pot accelera procese care anterior necesitau zile sau chiar săptămâni de muncă. Experții spun că aceeași tehnologie care poate ajuta organizațiile să identifice rapid vulnerabilități ar putea fi utilizată și de actori rău intenționați pentru a descoperi puncte slabe în infrastructurile digitale.

Andrew Rubin, directorul executiv al companiei de securitate cibernetică Illumio, susține că inteligența artificială modifică radical raportul dintre atac și apărare.

„Aceste modele comprimă activități care necesitau zile, săptămâni sau chiar ani în câteva secunde”, a declarat acesta.

Temerile privind accesul Chinei la tehnologie

O preocupare majoră în rândul oficialilor americani este posibilitatea ca firme sau instituții chineze să reproducă performanțele modelelor occidentale prin tehnici cunoscute sub numele de „distilare”, un proces prin care rezultatele generate de un model avansat sunt folosite pentru antrenarea unor sisteme noi.

În ultimele luni, dezbaterea privind competiția tehnologică dintre Washington și Beijing s-a intensificat. Într-o declarație publicată recent, Anthropic a susținut că Statele Unite și aliații lor trebuie să își mențină avantajul în domeniul inteligenței artificiale față de regimurile autoritare.

Compania a avertizat că tehnologia ar putea deveni suficient de puternică pentru a influența echilibrul geopolitic și pentru a fi utilizată în scopuri de supraveghere la scară largă.

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Cum răspunde administrația americană

Administrația președintelui Donald Trump a adoptat până acum o abordare relativ flexibilă față de reglementarea inteligenței artificiale, argumentând că restricțiile excesive ar putea încetini inovația.

Totuși, Casa Albă a început să introducă noi măsuri de supraveghere. La începutul săptămânii, Trump a semnat un ordin executiv care încurajează companiile să transmită voluntar guvernului informații despre modelele avansate cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea publică.

În paralel, Congresul american examinează un proiect legislativ amplu privind siguranța sistemelor AI, deși există încă dezacorduri legate de rolul statelor federale în reglementarea tehnologiei.

Ambițiile Chinei în domeniul AI

China investește masiv în inteligența artificială și a inclus dezvoltarea acestei tehnologii printre prioritățile strategice ale planurilor sale economice și științifice.

Companii chineze din domeniu, inclusiv DeepSeek, caută finanțări de miliarde de dolari pentru cercetare și dezvoltare, în timp ce autoritățile de la Beijing promovează integrarea inteligenței artificiale în economie și administrație.

Oficialii chinezi resping însă ideea că AI ar trebui să devină un instrument al rivalității geopolitice.

„Inteligența artificială este o nouă frontieră pentru întreaga umanitate. Ea nu ar trebui să aparțină doar marilor puteri și nici să devină obiectul unei competiții geopolitice”, au transmis reprezentanții ambasadei Chinei în Statele Unite.

O cursă cu rezultat incert

Experții sunt de acord că avantajul actual al Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale avansate este real, însă există opinii diferite privind durata acestuia.

Aaron Rose, specialist în cadrul companiei Check Point Software, consideră că Beijingul dispune deja de resursele necesare pentru a dezvolta sisteme competitive.

„China este foarte bine poziționată pentru a-și construi propriile tehnologii”, a afirmat acesta.

Pentru moment, nu este clar când firmele chineze vor atinge nivelul celor mai performante modele dezvoltate în Statele Unite. Cert este că rivalitatea dintre cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale este privită tot mai mult ca o competiție strategică, cu implicații nu doar economice, ci și militare și geopolitice.

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