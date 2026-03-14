O miliție pro-iraniană oferă recompense de peste 100.000 de dolari pentru informații despre oficiali americani

O rețea de miliții aliniate Iranului care operează în Irak a anunțat o recompensă financiară substanțială pentru informații care ar putea ajuta la localizarea, capturarea sau uciderea unor oficiali de rang înalt din armata și serviciile de informații ale Statelor Unite, marcând o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre forțele americane și grupările armate din regiune, relatează Newsweek.

Gruparea, cunoscută drept Rezistența Islamică din Irak, a făcut anunțul într-o postare pe canalul său de Telegram, oferind 150 de milioane de dinari irakieni (aproximativ 114.000 de dolari) oricărei persoane care poate furniza informații utile despre personal american de rang înalt. Oferta este deschisă atât cetățenilor irakieni, cât și străinilor.

În declarație, miliția a susținut că presiunea tot mai mare asupra forțelor americane din Irak le-a obligat să își modifice măsurile de securitate și să își relocheze personalul în locații pe care le consideră mai sigure.

„Strângerea lațului în jurul forțelor americane de pe teren a dus la limitarea opțiunilor lor de securitate”, se arată în declarație. „Această presiune afectează personalul din toate domeniile -fie că este vorba despre armata SUA sau despre alte agenții de informații și spionaj care operează în Irak și în regiunea mai largă.”

Gruparea a adăugat că recompensa va fi acordată persoanelor care oferă informații exacte și utilizabile, care ar putea duce la identificarea sau eliminarea unor oficiali americani de rang înalt. De asemenea, miliția a promis „confidențialitate absolută” celor care furnizează astfel de informații, inclusiv protecția identității.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind anunțul miliției. Forțele americane mențin de ani de zile o prezență militară în Irak, în principal pentru a sprijini lupta împotriva grupărilor extremiste și pentru a susține forțele de securitate locale.

Milițiile susținute de Iran au vizat în repetate rânduri baze militare americane, convoaie militare și facilități diplomatice din Irak și Siria. Cu toate acestea, analiștii spun că oferirea publică de recompense pentru oficiali americani de rang înalt reprezintă o escaladare notabilă a tacticilor, sugerând o încercare mai amplă de a intimida sau perturba operațiunile americane din regiune.

Cine se află în spatele „Rezistenței Islamice din Irak”

Rezistența Islamică din Irak nu este o singură organizație, ci un termen umbrelă folosit pentru mai multe miliții irakiene susținute de Iran. Activitatea acestor grupuri a sporit după izbucnirea războiului Israel–Hamas în octombrie 2023, când au început să lanseze atacuri asupra intereselor americane din Irak și Siria.

Fiind vorba de o coaliție de grupări, nu este clar care dintre acestea sau ce lideri au lansat acest apel.

Tensiuni regionale în creștere

Declarația miliției vine într-un moment de tensiuni crescute în Orientul Mijlociu, pe fondul confruntărilor militare recente între Statele Unite, Israel și Iran.

Deși unii oficiali americani au descris operațiunile recente drept parte a unui conflict mai amplu cu Iranul, nu a fost emisă o declarație oficială de război.

Potrivit rapoartelor recente, cel puțin 13 militari americani au fost uciși de la intensificarea conflictului. Cel mai recent incident a avut loc când șase membri ai echipajului au murit după prăbușirea unui avion militar american în Irak, conform Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

De altfel, Rezistența Islamică din Irak a revendicat responsabilitatea pentru doborârea avionului militar american de realimentare în vestul Irakului.

Peste 2.000 de persoane au fost ucise în Iran și Liban, iar milioane de oameni au fost strămutați, pe măsură ce atacurile aeriene s-au intensificat, inclusiv în Beirut și în sudul Libanului.