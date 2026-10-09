 Ar putea România să-și înființeze propria agenție de rating, pentru a scăpa de retrogradarea la „junk”? Modelul din Africa, analizat de un economist | adevarul.ro
search
Vineri, 9 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ar putea România să-și înființeze propria agenție de rating, pentru a scăpa de retrogradarea la „junk”? Modelul din Africa, analizat de un economist

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Uniunea Africană a lansat prima agenție de rating de pe continent, Africa Credit Rating Agency, cu sediul la Port Louis, Mauritius, un proiect aprobat în 2018 și aflat în pregătire de aproape un deceniu. 

bogdan glavan in studioul Adevarul
Bogdan Glăvan analizează scopul noii agenții de rating a Uniunii Africane Foto: Adevărul

Inițiativa este prezentată ca o alternativă la S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch, în contextul în care liderii africani susțin că agențiile occidentale nu evaluează corect riscul de creditare al țărilor africane și le retrogradează prea rapid în perioade de criză. Agențiile occidentale resping criticile și afirmă că aplică aceleași metodologii la nivel global.

Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie la Universitatea Româno-Americană și director al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard”, a analizat pentru Adevărul logica acestei inițiative, în contextul unei lipse generale de încredere acordată agențiilor de rating, după multiple eșecuri de-a lungul anilor.

„Ar fi o prostie din partea României sau altor state europene să-și înființeze propria agenție, deși pot înțelege motivația africanilor. Practic, mai multe state finanțează și creează împreună o agenție de rating. În sine este un conflict de interese, pentru că vor ajunge să-și împartă note între ele, e greu de crezut că agenția va beneficia de încredere din partea investitorilor, prin urmare nu are un scop”, a precizat economistul.

Potrivit acestuia, este adevărat totuși că agențiile private de rating ridică probleme de credibilitate și independență, întrucât își obțin veniturile de la companii și pot avea un interes în extinderea creditului, realizând la rândul lor conflict de interese.

„Este adevărat că agențiile de rating trebuie să fie independente pentru a fi credibile. Dar și agențiile de rating pe care le cunoaștem ridică o problemă: credibilitatea și independența lor au fost puse la îndoială de multe ori, pentru că trăiesc din banii pe care îi primesc de la companii. Fiind legate de companii, apare evident un conflict de interese și în cazul lor. 

Ne amintim că, în timpul crizei financiare din 2007, în America, s-a pus exact această problemă: cu cât există mai mulți debitori pe piață, mai multe împrumuturi și mai multe emisiuni de obligațiuni, cu atât agențiile de rating evaluează mai mult și câștigă mai mulți bani. Așadar, ar avea un interes să susțină extinderea creditului și creșterea volumului datoriilor. Se pot face și multe alte observații, de exemplu că uneori nu anticipează la timp momente economice delicate, cum a fost criza din Asia de Sud-Est din 1997. Așadar, agențiile private au și ele defectele lor”, a mai precizat economistul.

Motivația Uniunii Africane

Africa Credit Rating Agency (AfCRA) va fi lansată la Port Louis, capitala statului Mauritius, unde va fi stabilit și sediul agenției. La acest proiect se lucrează de aproape un deceniu, liderii africani aprobând înființarea AfCRA în 2018. 

„AfCRA completează agenţiile globale de rating existente, oferind o perspectivă bazată pe date, expertiză şi realităţi africane”, a precizat Uniunea Africană într-un comunicat.

Liderii africani acuză de mult timp agențiile occidentale de rating că nu evaluează corect riscul de creditare pentru țările africane și că decid prea rapid să le retrogradeze în perioade de criză, precum conflictele sau pandemiile. În replică, agențiile occidentale de rating resping aceste critici, susținând că aplică aceleași metodologii la nivel global.

AfCRA, care va evalua state, instituții financiare și companii private, va funcționa independent și va fi finanțată prin capitalul acționarilor și din veniturile proprii, potrivit Uniunii Africane, care nu a oferit însă detalii despre acționari. Uniunea Africană afirmă că agenția de rating AfCRA ar trebui să contribuie la îmbunătățirea accesului țărilor africane la piețele de capital și să ofere investitorilor evaluări mai echilibrate și adaptate contextului specific al economiilor de pe continent.

Efortul de a îmbunătăți condițiile de împrumut pentru continentul african a devenit tot mai urgent după mai mulți ani de creștere a gradului de îndatorare a guvernelor din regiune, situație care a creat dificultăți majore în gestionarea datoriei pentru unele țări în ultimii ani. 

„Miza este semnificativă”, a declarat Uniunea Africană, adăugând că serviciul datoriei externe a continentului a crescut vertiginos, ajungând la 163 de miliarde de dolari în 2024, de la 61 de miliarde de dolari în 2010. În multe țări africane, plățile aferente dobânzilor au depășit bugetele anuale alocate unor sectoare sociale cheie, precum sănătatea și educația.

„AfCRA îşi propune să reducă aceste poveri prin consolidarea încrederii investitorilor şi sporirea transparenţei pieţei”, a precizat organizația, adăugând că agenția va evalua și entități non-africane, acolo unde este cazul.

Uniunea Africană a mai informat că noua agenție este așteptată să extindă acoperirea cu ratinguri, având în vedere că 23 de economii de pe continent nu dețin un rating din partea celor trei mari agenții de evaluare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul celor trei surori care s-au sinucis împreună în UK. Ultima vizită pe care au făcut-o înainte de a se arunca în mare
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
Cum au „penetrat” procurorii DIICOT afacerea cu iz rusesc a vicepreședintelui USR Dâmbovița și a directorului firmei sale. Proba care i-a făcut pe aceștia „să se spargă” la audieri și să recunoască totul
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!”
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan: Grindeanu i-a făcut viața mai grea lui Niculescu începând să traseze linii roșii
libertatea.ro
image
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
digisport.ro
image
Execuție transmisă în direct, anunțată de Pentagon. Cine este Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat la moarte
click.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
cancan.ro
image
250 de lei la pensie de Crăciun într-un județ din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii?
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele negocierilor Mircea Lucescu – Ionuț Chirilă
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
Fosta rivală a Simonei Halep s-a lăsat de tenis și i-a lăsat pe fani cu gura căscată: "Wow!"
digisport.ro
image
Prăjitura Sf. Fanurie ajuta la găsirea lucrurilor pierdute. Ce trebuie sa faci în timp ce prepari rețeta
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Horoscop 9 octombrie 2026. Vinerea marilor surprize! Patru zodii pot avea noroc la bani, iar o veste schimbă planurile de weekend
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă
click.ro
image
Nicoleta Nucă a slăbit 10 kilograme și a ajuns la 49,5 kg. Cum arată acum artista: „Am slăbit mâncând tot ce se poate”
click.ro
image
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lupta cu depresia din spatele glumelor de pe scenă. Mărturisirile lui Micutzu: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”
image
Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic