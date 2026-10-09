Ar putea România să-și înființeze propria agenție de rating, pentru a scăpa de retrogradarea la „junk”? Modelul din Africa, analizat de un economist

Uniunea Africană a lansat prima agenție de rating de pe continent, Africa Credit Rating Agency, cu sediul la Port Louis, Mauritius, un proiect aprobat în 2018 și aflat în pregătire de aproape un deceniu.

Bogdan Glăvan analizează scopul noii agenții de rating a Uniunii Africane Foto: Adevărul

Inițiativa este prezentată ca o alternativă la S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch, în contextul în care liderii africani susțin că agențiile occidentale nu evaluează corect riscul de creditare al țărilor africane și le retrogradează prea rapid în perioade de criză. Agențiile occidentale resping criticile și afirmă că aplică aceleași metodologii la nivel global.

Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie la Universitatea Româno-Americană și director al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard”, a analizat pentru Adevărul logica acestei inițiative, în contextul unei lipse generale de încredere acordată agențiilor de rating, după multiple eșecuri de-a lungul anilor.

„Ar fi o prostie din partea României sau altor state europene să-și înființeze propria agenție, deși pot înțelege motivația africanilor. Practic, mai multe state finanțează și creează împreună o agenție de rating. În sine este un conflict de interese, pentru că vor ajunge să-și împartă note între ele, e greu de crezut că agenția va beneficia de încredere din partea investitorilor, prin urmare nu are un scop”, a precizat economistul.

Potrivit acestuia, este adevărat totuși că agențiile private de rating ridică probleme de credibilitate și independență, întrucât își obțin veniturile de la companii și pot avea un interes în extinderea creditului, realizând la rândul lor conflict de interese.

„Este adevărat că agențiile de rating trebuie să fie independente pentru a fi credibile. Dar și agențiile de rating pe care le cunoaștem ridică o problemă: credibilitatea și independența lor au fost puse la îndoială de multe ori, pentru că trăiesc din banii pe care îi primesc de la companii. Fiind legate de companii, apare evident un conflict de interese și în cazul lor.

Ne amintim că, în timpul crizei financiare din 2007, în America, s-a pus exact această problemă: cu cât există mai mulți debitori pe piață, mai multe împrumuturi și mai multe emisiuni de obligațiuni, cu atât agențiile de rating evaluează mai mult și câștigă mai mulți bani. Așadar, ar avea un interes să susțină extinderea creditului și creșterea volumului datoriilor. Se pot face și multe alte observații, de exemplu că uneori nu anticipează la timp momente economice delicate, cum a fost criza din Asia de Sud-Est din 1997. Așadar, agențiile private au și ele defectele lor”, a mai precizat economistul.

Motivația Uniunii Africane

Africa Credit Rating Agency (AfCRA) va fi lansată la Port Louis, capitala statului Mauritius, unde va fi stabilit și sediul agenției. La acest proiect se lucrează de aproape un deceniu, liderii africani aprobând înființarea AfCRA în 2018.

„AfCRA completează agenţiile globale de rating existente, oferind o perspectivă bazată pe date, expertiză şi realităţi africane”, a precizat Uniunea Africană într-un comunicat.

Liderii africani acuză de mult timp agențiile occidentale de rating că nu evaluează corect riscul de creditare pentru țările africane și că decid prea rapid să le retrogradeze în perioade de criză, precum conflictele sau pandemiile. În replică, agențiile occidentale de rating resping aceste critici, susținând că aplică aceleași metodologii la nivel global.

AfCRA, care va evalua state, instituții financiare și companii private, va funcționa independent și va fi finanțată prin capitalul acționarilor și din veniturile proprii, potrivit Uniunii Africane, care nu a oferit însă detalii despre acționari. Uniunea Africană afirmă că agenția de rating AfCRA ar trebui să contribuie la îmbunătățirea accesului țărilor africane la piețele de capital și să ofere investitorilor evaluări mai echilibrate și adaptate contextului specific al economiilor de pe continent.

Efortul de a îmbunătăți condițiile de împrumut pentru continentul african a devenit tot mai urgent după mai mulți ani de creștere a gradului de îndatorare a guvernelor din regiune, situație care a creat dificultăți majore în gestionarea datoriei pentru unele țări în ultimii ani.

„Miza este semnificativă”, a declarat Uniunea Africană, adăugând că serviciul datoriei externe a continentului a crescut vertiginos, ajungând la 163 de miliarde de dolari în 2024, de la 61 de miliarde de dolari în 2010. În multe țări africane, plățile aferente dobânzilor au depășit bugetele anuale alocate unor sectoare sociale cheie, precum sănătatea și educația.

„AfCRA îşi propune să reducă aceste poveri prin consolidarea încrederii investitorilor şi sporirea transparenţei pieţei”, a precizat organizația, adăugând că agenția va evalua și entități non-africane, acolo unde este cazul.

Uniunea Africană a mai informat că noua agenție este așteptată să extindă acoperirea cu ratinguri, având în vedere că 23 de economii de pe continent nu dețin un rating din partea celor trei mari agenții de evaluare.