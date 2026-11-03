 Apa și canalizarea devin un lux în Ilfov: locuitorii vor plăti cu 77% mai mult decât bucureștenii | adevarul.ro
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Apa și canalizarea devin un lux în Ilfov: locuitorii vor plăti cu 77% mai mult decât bucureștenii

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Locuitorii din localitățile deservite de Apă-Canal Ilfov vor plăti mai mult pentru apă și canalizare începând cu 10 noiembrie 2026. Operatorul regional a anunțat noi tarife, care duc costul cumulat al serviciilor la 19,48 lei pentru un metru cub, fără TVA. Majorarea vine după ce tarifele practicate în Ilfov ajunseseră deja cu aproximativ 56% peste cele din București.

Apa potabilă care curge la un robinet
Un furnizor scumpește apa cu 14% Foto: arhivă

Apă-Canal Ilfov SA a anunțat marți modificarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare. Noile prețuri vor intra în vigoare la 10 noiembrie 2026 și sunt justificate de operator prin aplicarea strategiei tarifare revizuite, care ține cont atât de costurile de operare, cât și de necesitatea finanțării investițiilor în infrastructură.

Potrivit informării oficiale, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va ajunge la 9,43 lei/mc, fără TVA, în timp ce serviciul de canalizare-epurare va costa 10,05 lei/mc, fără TVA.

Astfel, tariful cumulat va fi de 19,48 lei pentru un metru cub de apă și canalizare, față de 17,10 lei în prezent. Creșterea este de 2,38 lei/mc, respectiv aproximativ 13,9%.

Ilfovul, mult peste tariful practicat în București

Noile majorări consolidează diferența dintre prețurile serviciilor de apă și canalizare din Ilfov și cele din Capitală.

Potrivit datelor prezentate de publicația Adevărul într-un articol din 13 octombrie 2026, tariful cumulat practicat de Apă-Canal Ilfov era de 17,10 lei/mc, fără TVA, în timp ce în București acesta era de 10,98 lei/mc.

Diferența reprezenta aproximativ 56% în defavoarea consumatorilor din Ilfov.

După aplicarea noilor tarife, diferența va deveni și mai mare: 19,48 lei față de 10,98 lei/mc, ceea ce înseamnă un cost cu aproximativ 77% mai ridicat pentru serviciile furnizate de operatorul regional din Ilfov.

Comparația privește tarifele cumulate pentru apă și canalizare-epurare, fără TVA.

Operator / zonă Tarif cumulat

  • Ploiești 10,02 lei/mc
  • București 10,98 lei/mc
  • Timiș 11,36 lei/mc
  • Brașov 15,34 lei/mc
  • Constanța 17,08 lei/mc
  • Apă-Canal Ilfov (din 10 nov.) 19,48 lei/mc
  • Iași 21,17 lei/mc
  • Vaslui 21,49 lei/mc
  • Călărași 23,23 lei/mc

Cum justifică operatorul scumpirea

În informarea transmisă utilizatorilor, Apă-Canal Ilfov precizează că noile tarife sunt rezultatul revizuirii strategiei tarifare, realizată împreună cu ADIA Ilfov și autoritățile administrației publice locale și județene.

Compania susține că noua strategie a urmărit diminuarea ritmului de creștere a tarifelor față de prevederile strategiei anterioare.

Potrivit operatorului, ajustările au fost stabilite atât în funcție de creșterile reale prevăzute pentru fiecare an, cât și de rata inflației, calculată pe baza indicilor prețurilor de consum.

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Reprezentanții companiei afirmă că inflația influențează semnificativ valoarea finală a tarifelor, fiind un factor care nu se află sub controlul operatorului.

Actualizarea prețurilor este fundamentată pe analiza cost-beneficiu aferentă proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014–2020 – Etapa II”, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

Investiții în rețele și reducerea pierderilor de apă

Apă-Canal Ilfov susține că aplicarea noii strategii tarifare este necesară pentru respectarea obligațiilor asumate prin proiectele de investiții finanțate din fonduri europene.

Printre obiectivele acestor investiții se numără extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii existente, reducerea pierderilor de apă și îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor.

Operatorul mai invocă necesitatea respectării standardelor europene și a cerințelor de mediu, precum și creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare.

Compania afirmă că respectarea strategiei tarifare aprobate reprezintă o condiție importantă pentru continuarea investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare.

Factura, calculată diferit pentru canalizare

O prevedere importantă pentru consumatorii casnici este aceea că serviciul de canalizare-epurare nu este facturat pentru întreaga cantitate de apă potabilă consumată.

Potrivit informării companiei, pentru utilizatorii casnici individuali și colectivi, cantitatea de apă luată în calcul la facturarea canalizării reprezintă 80% din volumul de apă potabilă consumat.

Această modalitate de calcul este prezentată de operator drept o măsură care atenuează impactul majorării tarifelor asupra gospodăriilor.

De exemplu, pentru un consum lunar de 10 metri cubi de apă, utilizatorul va achita serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga cantitate, dar canalizarea va fi calculată pentru echivalentul a 8 metri cubi.

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La noile tarife, factura aferentă acestor servicii ar fi de 174,70 lei, fără TVA, pentru un consum de 10 metri cubi, calculat astfel: 94,30 lei pentru alimentarea cu apă și 80,40 lei pentru canalizare-epurare.

Tarife unice în toate localitățile deservite

Apă-Canal Ilfov precizează că aplică tarife unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare-epurare în întreaga sa arie de operare.

Prin urmare, în localitățile în care compania furnizează aceste servicii, utilizatorii vor achita aceleași tarife, indiferent de localitatea în care locuiesc.

În cazul preluării unor noi localități, tarifele unice aflate în vigoare la momentul preluării vor fi aplicate și noilor utilizatori.

Compania precizează că modificarea tarifelor se face în baza legislației privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, a strategiei tarifare revizuite și a aprobărilor legale necesare, inclusiv decizia emisă de ANRSC.

Pentru locuitorii din Ilfov, noua majorare înseamnă o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor, într-un context în care costurile utilităților continuă să crească. De la 10 noiembrie, un serviciu esențial va costa cu aproape 14% mai mult decât în prezent, iar diferența față de tariful practicat în București se va accentua.

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