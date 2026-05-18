Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Cum contești o decizie de impunere ANAF sau o decizie de taxe locale

Dacă primești o decizie de impunere de la ANAF sau de la primărie (taxe și impozite locale), nu înseamnă automat că trebuie să o și plătești fără verificare. În multe cazuri, aceste decizii pot conține erori de calcul, interpretări greșite ale legislației sau pur și simplu situații în care documentele tale nu au fost analizate corect.

Important este să știi că ai dreptul să contești decizia de impunere și că există o procedură clară pentru asta, dar trebuie urmată atent, pas cu pas.

În primul rând, trebuie înțeles ce este o decizie de impunere: este un act oficial prin care autoritatea fiscală îți stabilește cât ai de plată. Poate fi emis în urma unui control fiscal, a unei verificări documentare sau chiar din oficiu, pe baza datelor pe care le deține statul despre tine sau despre firma ta. Problema apare atunci când aceste date nu reflectă realitatea sau sunt interpretate greșit.

În ce situații poate fi contestată decizia de impunere

Dacă primești o decizie de impunere de la ANAF sau de la primărie (Direcția de Impozite și Taxe Locale), primul lucru important este să știi că nu ești obligat să o accepți automat. O astfel de decizie poate fi contestată atunci când consideri că suma stabilită nu este corectă sau când ai impresia că nu au fost respectate regulile fiscale.

În practică, aceste situații apar destul de des. De exemplu, impozitul poate fi calculat greșit, baza de calcul poate fi eronată, unele documente pot să nu fi fost luate în considerare sau autoritatea fiscală poate interpreta greșit situația ta reală. La fel se întâmplă și în cazul taxelor locale, fie că vorbim despre impozit pe clădiri, terenuri sau mașini.

Important de reținut este că legea îți dă dreptul să faci o contestație administrativă. Asta înseamnă că te adresezi direct instituției care a emis decizia și explici de ce nu ești de acord. Nu este doar o simplă plângere, ci o procedură oficială în care trebuie să arăți concret ce este greșit și să susții cu documente: acte contabile, contracte, notificări sau orice dovedește situația corectă.

Foarte important: această etapă nu oprește automat executarea. Cu alte cuvinte, chiar dacă ai contestat, autoritatea poate continua procedurile de recuperare a banilor. De aceea, în multe cazuri este necesară și cererea de suspendare a executării, adică o măsură prin care ceri oprirea temporară a oricăror popriri sau executări până se clarifică situația.

Când este necesară acționarea în instanță

Dacă soluția primită la contestația administrativă nu este favorabilă sau dacă nu primești un răspuns satisfăcător, următorul pas este instanța de judecată.

Aici intri în zona de contencios administrativ, unde ceri anularea deciziei de impunere. Instanța nu verifică doar suma, ci analizează mult mai profund: dacă procedura fiscală a fost respectată, dacă ai fost notificat corect, dacă inspecția fiscală a fost făcută legal și dacă decizia este suficient de bine motivată.

În această etapă poți cere din nou suspendarea executării, ceea ce este foarte important dacă există riscul să ți se blocheze conturile sau să înceapă executarea silită. Suspendarea înseamnă, practic, că până se termină procesul, statul nu poate continua executarea.

Dacă între timp executarea a început deja, se poate formula și contestație la executare, adică o acțiune separată prin care verifici legalitatea modului în care s-a pus în aplicare decizia.

Care sunt termenele legale pentru depunerea contestației fiscale

Un aspect esențial în toată această procedură este timpul. Legea este foarte strictă: ai, în general, 45 de zile de la momentul în care ai primit decizia de impunere pentru a depune contestația administrativă.

Dacă depășești acest termen, în cele mai multe cazuri pierzi dreptul de a mai contesta decizia pe cale administrativă și îți rămâne doar varianta instanței, care este mai complicată.

De asemenea, dacă autoritatea nu îți soluționează contestația în termen de aproximativ 6 luni, ai dreptul să mergi în instanță și să ceri anularea actului.

În practică, respectarea termenelor este esențială. O contestație depusă corect și la timp îți păstrează toate opțiunile deschise, în timp ce o întârziere poate închide definitiv anumite căi de atac.

