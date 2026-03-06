Bonificația de 3% de la ANAF nu se acordă şi românilor care închiriază spații către firme

Guvernul a introdus prin Pachetul 3 de măsuri (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele, însă măsura nu se aplică și persoanelor fizice care închiriază spații către firme, avertizează consultanții.

„Bonificația se acordă exclusiv pentru impozitul pe venit stabilit prin Declarația Unică. Cu alte cuvinte, beneficiul fiscal nu este legat numai de plata efectivă a impozitului, ci de existența unei obligații formale de autodeclarare a acestuia. Această condiționare produce un efect de excludere automată pentru numeroase categorii de venituri realizate de persoane fizice, pentru care nu există obligația declarării prin Declarația Unică, întrucât impozitul este reținut la sursă de către plătitorul de venit (cum ar fi veniturile din salarii, veniturile din dividende și dobânzi obținute din România). Pentru anumite venituri, aceștia trebuie să depună Declarația Unică doar pentru CASS, și numai dacă depășesc 6 salarii minime”, susține consultantul fiscal Anamaria Chiru.

Cu alte cuvinte, deși contribuabilii respectivi se conformează deja obligatoriu printr-un mecanism de reținere a impozitului de către plătitorii de venituri, ei sunt totuși excluși de la bonificație.

„Astfel, proprietarii care închiriază către persoane juridice nu au obligații declarative pentru aceste venituri în ceea ce privește impozitul, acesta fiind reținut la sursă de chiriaș. În acest caz, contribuabilul nu are posibilitatea de a „alege” dacă se conformează sau nu, Statul asigurându-și deja colectarea eficientă a impozitului, motiv pentru care nu mai era necesară stimularea acestei categorii de contribuabili”, a explicat Anamaria Chiru.

Astfel, nu se acordă bonificația pentru impozitul deja reținut la sursă, deoarece aceste sume au fost deja încasate de Stat și contribuabilii sunt, prin mecanismul de reținere, deja conformați în mod obligatoriu.

Un proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale a introdus în Declarația Unică (formularul 212) bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA, activități independente, chirii, crypto și alte astfel de venituri pe cont propriu.