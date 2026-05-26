Video Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost scoși din arest și aduși la Parchetul General pentru percheziții informatice

Teodor Niță și Gigi Ștefan, cei doi procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța arestați preventiv într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracțiuni de corupție, au fost aduși marți, 26 mai, la Parchetul General, pentru a asista la perchezițiile informatice dispuse în acest caz.

„Au fost aduși la Parchetul General din arestul central cei 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța Gigi Ștefan și Teodor Niţă, pentru diverse activități de urmărire penală”, a scris, pe Facebook, activistul Marian Ceaușescu.

Teodor Niță și Gigi Ștefan de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv pe 15 mai, într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie.

„Nici măcar n-am făcut așa ceva”

Potrivit anchetei, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

„Nici măcar n-am făcut așa ceva”, a spus Niță, marți, când a fost adus la Parchetul General

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este însă mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative, pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează pe Gigi Valentin Ștefan sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Ulterior arestării, cei doi au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori.

Teodor Niță are o carieră care include funcții de judecător, avocat și procuror, iar în 2020 a candidat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Gigi Ștefan a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în structuri de parchet din Constanța, fiind considerat una dintre figurile importante ale sistemului judiciar local.