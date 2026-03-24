Profit uriaș din pandemie: Rețea de firme sub lupa ANAF pentru măști și dezinfectanți scumpiți de zece ori

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF efectuează marți, 24 martie 2026, verificări la mai multe firme acuzate că au umflat prețurile la măști și dezinfectanți și au obținut rambursări ilegale de TVA, provocând un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei.

Conform unui comunicat transmis de ANAF, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală desfășoară verificări împreună cu lucrători de poliție din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, punând în executare mandate de percheziție domiciliară. Operațiunile sunt coordonate de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și au loc în 32 de locații, incluzând sedii de firme și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.

Circuitul tranzacțional fictiv și metodele de fraudă

Inspectorii DGAF au constatat că, în perioada 2020–2024, societățile vizate au creat un lanț tranzacțional prin utilizarea mai multor firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a majora artificial prețurile la produse medicale, de tip dezinfectanți biocizi și măști, de peste 10 ori față de valoarea normală.

„La aceste licitații se înscriau de obicei societățile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior, societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda «preluarea sarcinii fiscale»”, se arată în comunicat.

După finalizarea tranzacțiilor, firmele erau fie trecute în insolvență, fie înstrăinate către persoane fizice paravan, în scopul de a evita plata obligațiilor fiscale. Tranzacțiile au fost realizate astfel încât să creeze aparența unei succesiuni normale de operațiuni comerciale, însă scopul real a fost obținerea unor avantaje fiscale nelegale, inclusiv prin deducerea și rambursarea TVA-ului de la bugetul de stat.

Prejudiciul și valoarea tranzacțiilor

Inspectorii antifraudă au calculat că valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30.000.000 de lei, majoritatea sumelor fiind extrase în numerar din conturile firmelor de către membrii grupării, doar o mică parte ajungând la producătorii produselor medicale. Prejudiciul provocat bugetului de stat este estimat la aproximativ 4.000.000 de lei.

„În prezenta cauză sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice”, precizează ANAF.

Angajament pentru respectarea legii fiscale DGAF subliniază că intervenția de astăzi reflectă angajamentul comun al autorităților în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii. Inspectorii reamintesc importanța respectării obligațiilor fiscale și avertizează asupra consecințelor legale în cazul obținerii de avantaje fiscale nelegale sau prejudicierii bugetului de stat.