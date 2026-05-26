Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Negocierile dintre SUA și Iran s-au împotmolit. Washingtonul cere garanții ferme privind eliminarea uraniului îmbogățit, Teheranul vrea ridicarea sancțiunilor

Război în Orientul Mijlociu
Procesul de negociere dintre Statele Unite și Iran a înregistrat o încetinire bruscă, mediatorii internaționali avertizând că discuțiile s-au împotmolit în jurul programului nuclear și al pachetelor de asistență financiară.

Negocierile
Potrivit unor surse diplomatice citate de The Wall Street Journal, Washingtonul presează pentru obținerea unor angajamente ferme și imediate din partea Teheranului cu privire la viitorul programului său nuclear. De cealaltă parte, prioritatea absolută a Iranului rămâne deblocarea activelor înghețate și ridicarea sancțiunilor economice sufocante impuse de americani.

Mediatorii avertizează că cea mai mare temere a SUA este ca Iranul, odată ce va obține gura de oxigen economică, să tergiverseze sau chiar să blocheze o decizie definitivă în dosarul nuclear.

Donald Trump: Fără eliminarea uraniului nu există acord

Mizele au fost ridicate și mai sus în urma unei discuții telefonice recente între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele SUA, Donald Trump. Surse politice de la Ierusalim au confirmat pentru Reuters că Trump își menține o poziție extrem de rigidă: nu va semna niciun acord fără dezmembrarea completă a infrastructurii nucleare iraniene și eliminarea totală a uraniului îmbogățit de pe teritoriul Iranului.

În cadrul aceleiași discuții, Netanyahu a ținut să puncteze un detaliu crucial pentru securitatea regională: Israelul își va păstra libertatea totală de acțiune împotriva amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, o poziție susținută ferm de liderul de la Casa Albă. De altfel, liderul israelian a semnalat deja că armata își va intensifica atacurile împotriva grupării Hezbollah, aliatul-cheie al Teheranului.

Diplomație sub umbra rachetelor

Tensiunea diplomatică este dublată de o escaladare militară directă. Luni, în timp ce oficialii iranieni aterizau la Doha pentru o nouă rundă de discuții, forțele americane au lansat lovituri tactice asupra unor site-uri de lansare a rachetelor și a unor ambarcațiuni iraniene din zona coastelor Golfului, acuzate că încercau să amplaseze mine.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a catalogat acțiunea drept una strict „defensivă”, menită să protejeze trupele americane din regiune.

Aflat în vizită la Jaipur, în India, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că eforturile diplomatice continuă prin intermediul Qatarului, în ciuda incidentelor militare: „Au loc discuții intense în Qatar, analizăm dacă putem progresa. Este un schimb continuu de replici pe marginea textului inițial, așa că va mai dura câteva zile. Președintele a fost clar: fie obținem un acord bun, fie nu va fi niciun acord.”

Axa Beijing-Islamabad și un semnal de deschidere de la Teheran

Pe tabla de șah regională intră și alți actori majori. Șeful armatei pakistaneze, feldmareșalul Syed Asim Munir, aflat într-o vizită oficială la Beijing alături de premierul Shehbaz Sharif, l-a informat pe ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, că un draft de acord ar fi „aproape finalizat”. Pakistanul speră ca Beijingul să își folosească influența diplomatică pentru a impulsiona finalizarea procesului.

În paralel, într-o mișcare interpretată ca un posibil semnal de detensionare internă și externă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat Ministerului Comunicațiilor să pună capăt blocajului aproape total al internetului. Conform platformei Netblocks, Iranul s-a aflat sub o „beznă digitală” timp de 87 de zile consecutive, o măsură care a izolat peste 90 de milioane de cetățeni în timpul conflictului și a paralizat viața cotidiană. Rămâne de văzut dacă ordinul președintelui va fi implementat efectiv pe teren.

