Cinci funcţionari ANAF, dați pe mâna ANI: lucrau pentru firme private pe care trebuiau să le verifice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcţionari, din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, care se aflau în situaţii de incompatibilitate. ANAF anunţă că va sesiza Agenţia Naţională de Integritate şi că va intensifica controalele interne.

”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcţionari, din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, care se aflau în situaţii de incompatibilitate. Funcţionarii deţineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce exercitau atribuţii specifice funcţiei deţinute în cadrul ANAF”, precizează instituţia într-un comunicat, scrie News.

Potrivit legii, un funcţionar public nu poate fi, în acelaşi timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcţia sa, explică ANAF. Cei cinci angajaţi nu au respectat aceste prevederi, fiind implicaţi în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau.

ANAF anunţă că, având în vedere gravitatea situaţiei, va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

”Pentru a preveni pe viitor astfel de situaţii, verificările interne vor fi intensificate”, precizează ANAF.