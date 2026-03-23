Realitatea Plus, în vizorul ANAF. Antifrauda verifică un grup de firme cu datorii de peste 259 de milioane de lei la stat

Inspectorii Antifraudă desfășoară o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Astfel, ANAF a descoperit un mecanism financiar de tip „suveică”, format din peste 70 de firme din diverse domenii, dar controlate de același grup de oameni, care par să lucreze împreună pentru a nu plăti taxe. Grupul de firme datorează statului peste 259 de milioane de lei.

Deși ANAF nu numește televiziunea în comunicatul oficial, sursele din anchetă citate de Ecomedia susțin că ar fi vizată și Realitatea Plus.

Verificările sunt derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și au scos la iveală un mecanism complex în care o societate care figura oficial cu activitate în domeniul pazei ar fi desfășurat, în realitate, servicii de promovare, în legătură cu o companie media.

Conform datelor ANAF, această societate media face parte dintr-un grup extins de peste 70 de firme, active în domenii precum publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice. Majoritatea acestor companii ar avea administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate, ceea ce indică existența unui control coordonat la nivelul întregului grup.

Inspectorii fiscali au constatat că firmele din acest circuit înregistrează datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte restante. Analiza preliminară sugerează existența unor tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără o justificare economică reală, ceea ce ridică suspiciuni de evitare a obligațiilor fiscale.

Potrivit ANAF, societățile implicate ar fi utilizat un model prin care raportau profituri contabile, dar le compensau integral prin pierderi, astfel încât, în final, nu achitau taxe către stat, chiar și în situații de insolvență sau faliment.

Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup, fapt care confirmă legăturile operaționale dintre entități.

De asemenea, ANAF precizează că, până în acest moment, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte și documente justificative privind tranzacțiile derulate.

Reprezentanții instituției subliniază că această investigație este una dintre cele mai complexe din ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este în continuare în desfășurare, urmând ca, în funcție de concluziile finale, să fie dispuse măsurile legale.

ANAF își reafirmă, totodată, angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii, în vederea protejării bugetului public.