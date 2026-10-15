Amenzi de până la 4.000 de lei pentru comercianții care nu emit bonuri fiscale cu cod QR

Sute de mii de firme din România riscă să fie amendate începând cu 1 noiembrie 2026 pentru că nu emit bonuri fiscale cu cod QR, deși, potrivit Camerei Consultanților Fiscali, aparatele de marcat aflate în prezent pe piață nu pot genera codurile în formatul cerut de lege. Organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri avertizează că autoritățile nu au stabilit încă toate cerințele tehnice necesare implementării obligației și cer amânarea sancțiunilor, pentru a evita penalizarea comercianților pentru o problemă pe care nu o pot rezolva singuri.

Sute de mii de firme riscă să fie amendate dacă nu emit bonuri cu cod QR Foto: RoPay

Miza este una importantă pentru magazine, restaurante, cafenele și alte afaceri care folosesc case de marcat fiscale. De la începutul lunii noiembrie, emiterea bonurilor fără codul QR care să conțină informațiile prevăzute de lege poate atrage amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. IMM România solicită Parlamentului să prelungească suspendarea aplicării acestor sancțiuni cu încă un an, până la 1 noiembrie 2027.

Problema a fost semnalată și de Camera Consultanților Fiscali (CCF), care a transmis Ministerului Finanțelor că implementarea nu poate fi realizată în condițiile actuale. Potrivit organizației, lipsesc normele tehnice care ar trebui să stabilească modul concret în care codul QR trebuie generat și tipărit pe bonurile fiscale.

Ce trebuie să conțină codul QR de pe bonul fiscal

Introducerea codului QR pe bonurile fiscale a fost prevăzută prin Ordonanța de urgență nr. 69/2024. Măsura urmărește să faciliteze verificarea informațiilor de pe bonuri și să contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

Codul QR ar trebui să includă trei categorii de informații: data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului și seria fiscală a aparatului de marcat electronic utilizat.

În practică, însă, introducerea unei asemenea funcționalități nu presupune doar imprimarea unui cod pătrățos pe hârtie. Producătorii și distribuitorii caselor de marcat trebuie să știe exact cum vor fi structurate și codificate informațiile, ce dimensiuni trebuie să aibă codul, unde va fi poziționat pe bon și dacă acesta trebuie să includă o adresă electronică prin care datele să poată fi verificate.

Aceste cerințe tehnice trebuie stabilite prin normele de aplicare a legislației fiscale. Fără un standard oficial, producătorii nu au o bază clară pentru adaptarea aparatelor, iar comercianții nu pot ști ce echipamente și ce actualizări software sunt necesare pentru a respecta obligația.

Camera Consultanților Fiscali susține că normele metodologice necesare nu au fost publicate, deși obligația legislativă a fost introdusă în urmă cu aproximativ doi ani.

„Nicio casă de marcat nu poate emite codul QR în forma cerută”

Pe 13 octombrie, Camera Consultanților Fiscali a avertizat că sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați începând cu 1 noiembrie 2026, în condițiile în care distribuitorii aparatelor de marcat electronice fiscale nu cunosc cerințele tehnice necesare implementării.

Organizația a transmis Ministerului Finanțelor o adresă prin care a semnalat blocajul și a solicitat identificarea urgentă a unei soluții.

Doru Dudaș, fost vicepreședinte al ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, a explicat că niciun aparat de marcat disponibil pe piață nu poate emite în prezent bonuri fiscale care să includă codul QR cu datele prevăzute de lege, în formatul cerut.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar”, a declarat Doru Dudaș.

Cu alte cuvinte, instituția responsabilă de avizarea tehnică nu poate certifica implementarea unei funcționalități pentru care nu există încă specificațiile oficiale necesare. În lipsa acestora, producătorii nu pot finaliza procesul de adaptare și avizare a aparatelor în conformitate cu noile cerințe.

Situația creează un blocaj pentru firme: obligația este prevăzută de lege, însă mecanismul tehnic prin care aceasta ar trebui îndeplinită nu este definit în totalitate.

IMM România cere amânarea amenzilor până în noiembrie 2027

În acest context, IMM România solicită Parlamentului adoptarea în regim de urgență a unei legi care să prelungească cu un an suspendarea aplicării amenzilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără cod QR, până la 1 noiembrie 2027.

Ministerul Finanțelor a externalizat serviciul de analiză a proiectelor pe care le promovează

Organizația consideră că întreprinderile nu ar trebui sancționate pentru nerespectarea unei obligații pe care nu o pot îndeplini din motive tehnice și administrative care nu depind de ele.

Florin Jianu, președintele IMM România, critică modul în care a fost introdusă obligația și susține că mediul de afaceri nu a fost consultat suficient înainte de adoptarea reglementării.

„Avem un nou exemplu de reglementare făcută fără o consultare reală a mediului de afaceri. Introducerea de obligații de conformare și raportare fără efectuarea evaluărilor ex ante, prin care să se estimeze fezabilitatea, costurile și riscurile acestui tip de politici publice conduce la rezultate negative pentru întreprinderi”, a declarat Florin Jianu.

Reprezentantul IMM România atrage atenția că firmele ajung să fie puse în situația de a respecta obligații tehnic imposibile, prevăzute în acte normative adoptate cu ani în urmă, în timp ce autoritățile nu au finalizat normele necesare aplicării acestora.

Solicitarea organizației vizează exclusiv prelungirea perioadei în care comercianții nu sunt sancționați pentru lipsa codului QR. Aceasta nu înseamnă renunțarea la măsură, ci acordarea unui interval suplimentar pentru ca autoritățile să stabilească cerințele tehnice, iar producătorii să poată adapta și omologa aparatele de marcat.

Până la adoptarea unei eventuale modificări legislative, termenul de 1 noiembrie 2026 rămâne cel indicat pentru încetarea suspendării sancțiunilor.

De ce nu au fost stabilite încă regulile tehnice

Implementarea codului QR depinde de modificarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Aceste norme trebuie să detalieze modul în care prevederile generale ale legii vor fi aplicate efectiv. În cazul codului QR, este necesar un standard tehnic care să le permită producătorilor să implementeze aceeași funcționalitate în condiții clare, indiferent de marca sau modelul aparatului de marcat.

După stabilirea cerințelor, producătorii și distribuitorii vor trebui să adapteze echipamentele și, acolo unde este necesar, software-ul acestora. Implementarea va trebui apoi să respecte procedurile de verificare și avizare tehnică aplicabile.

Camera Consultanților Fiscali recomandă Ministerului Finanțelor să comunice stadiul elaborării actului normativ, calendarul de aprobare și un termen realist pentru finalizarea procedurii. Organizația cere și identificarea unei măsuri tranzitorii urgente, astfel încât operatorii economici să nu fie sancționați pentru o neconformitate care nu le este imputabilă.

Consultanții fiscali se așteaptă să fie emise noi măsuri fiscale în noiembrie

În lipsa unor termene și instrucțiuni clare, comercianții nu pot estima nici costurile adaptării aparatelor, nici momentul în care vor putea începe să emită bonuri fiscale conforme.

Ce instituții pot aplica amenzile

Un alt motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri este numărul instituțiilor care au atribuții de control în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale.

Potrivit OUG nr. 28/1999, verificarea funcționării și utilizării caselor de marcat, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în atribuțiile structurilor competente din cadrul Ministerului Finanțelor, ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale organelor sale subordonate, precum și ale structurilor competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Această distribuire a atribuțiilor înseamnă că firmele pot fi verificate de mai multe categorii de autorități în privința respectării regulilor privind aparatele de marcat. IMM România avertizează că, după 1 noiembrie, antreprenorii s-ar putea confrunta cu controale succesive, într-un moment în care problema tehnică a codului QR nu a fost încă rezolvată.

Organizația consideră că ar fi nedrept ca firmele să suporte consecințele întârzierilor administrative, în condițiile în care conformarea depinde de stabilirea unor cerințe tehnice și de adaptarea aparatelor de marcat.