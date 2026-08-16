Dispută pe calculul CAS la salariații part-time cu concediu medical. CCF: Instrucțiunile pentru Declarația 112 contrazic Codul fiscal

O neconcordanță apărută în documentația tehnică pentru completarea Declarației 112 poate modifica modul în care angajatorii calculează contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru salariații cu contracte part-time care au și zile de concediu medical. Camera Consultanților Fiscali (CCF) susține că instrucțiunile tehnice includ zilele de concediu medical în calculul plafonului minim pentru CAS, deși această abordare nu ar rezulta din Codul fiscal.

Consultanții fiscali cer Ministerului Finanțelor și ANAF să precizeze temeiul legal al formulei și să clarifice modul în care trebuie completată și validată Declarația 112.

Problema vizează în special situațiile în care un salariat cu timp parțial lucrează doar o parte din luna respectivă, iar în restul zilelor beneficiază de concediu medical.

Ce prevede documentația tehnică pentru Declarația 112

Potrivit documentației tehnice publicate de ANAF pentru Declarația 112, în cazul contractelor part-time, baza de calcul a CAS este comparată cu un plafon minim ajustat în funcție de numărul de zile luate în calcul pentru perioada respectivă.

În formula prezentată în documentația tehnică apar atât zilele lucrate, cât și zilele de concediu medical. Documentul ANAF indică explicit, pentru calculul plafonului part-time, formula bazată pe „zile lucrate + zile CM”.

Tocmai această formulare este contestată de Camera Consultanților Fiscali.

CCF: zilele de concediu medical nu ar trebui incluse în stabilirea plafonului

Consultanții fiscali susțin că regula introdusă în documentația tehnică nu rezultă din prevederile Codului fiscal.

În centrul problemei se află articolul 146 alin. (5^6) din Codul fiscal, care stabilește modul de determinare a plafonului minim de calcul al CAS pentru anumite contracte cu timp parțial.

Interpretarea CCF este că raportarea trebuie făcută la numărul zilelor lucrătoare din luna în care contractul individual de muncă a fost activ.

Concediul medical ridică însă o problemă distinctă, întrucât, potrivit legislației muncii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata concediului medical.

În aceste condiții, CCF consideră că includerea zilelor de concediu medical în numărul de zile utilizat pentru determinarea plafonului minim extinde perioada avută în vedere de Codul fiscal.

„Regula introdusă în documentația tehnică nu rezultă din textul art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal, ci chiar pare să o contrazică”, susțin consultanții fiscali.

CCF precizează că nu identifică o modificare legislativă care să justifice această schimbare.

Cum poate crește suma de CAS suportată de angajator

Miza este una financiară pentru angajatorii care au salariați cu timp parțial aflați și în concediu medical.

Potrivit CCF, includerea zilelor de concediu medical în formula de calcul poate conduce la majorarea plafonului minim la care este raportată baza de calcul a CAS.

În consecință, poate crește și diferența de contribuție de asigurări sociale suportată de angajator.

Consultanții fac însă o distincție importantă: faptul că indemnizațiile aferente concediilor medicale intră, în condițiile legii, în baza de calcul a CAS nu înseamnă automat că zilele de concediu medical trebuie incluse și în numărul de zile utilizat pentru stabilirea plafonului minim.

Documentația ANAF tratează distinct informațiile privind zilele de concediu medical și indemnizațiile aferente în cadrul Declarației 112.

De ce este importantă diferența dintre baza CAS și plafonul minim

Problema ridicată de CCF ține de două elemente diferite ale calculului.

Pe de o parte, există veniturile asupra cărora se calculează CAS. Pe de altă parte, în cazul anumitor contracte part-time, există regula privind baza minimă la care trebuie raportată contribuția.

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Potrivit CCF, includerea zilelor de concediu medical în calculul celui de-al doilea element poate duce la un plafon mai mare decât cel rezultat dacă sunt luate în calcul doar zilele în care contractul a fost activ.

De aici poate apărea diferența de contribuție suportată de angajator.

Ce cere Camera Consultanților Fiscali

CCF solicită Ministerului Finanțelor și ANAF să explice care este temeiul legal pentru includerea zilelor de concediu medical, alături de zilele lucrate, în determinarea plafonului minim prevăzut de art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal.

Consultanții fiscali cer autorităților să precizeze și dacă observația din documentația tehnică „structura_D112_0726_030826” reprezintă o regulă bazată pe o interpretare oficială a legislației, care urmează să fie aplicată prin formularul electronic și sistemul de validare a Declarației 112.

În cazul în care autoritățile acceptă interpretarea CCF, Camera solicită corectarea instrucțiunilor tehnice, a formulelor de calcul și a regulilor de validare.

CCF cere, în același timp, confirmarea faptului că, pentru aplicarea art. 146 alin. (5^6), plafonul minim trebuie determinat exclusiv prin raportare la zilele lucrătoare din luna în care contractul individual de muncă a fost activ, fără includerea zilelor de concediu medical.

Angajatorii cer clarificări și pentru depunerea Declarației 112

O altă problemă ridicată de CCF este modul în care trebuie procedat până când autoritățile clarifică situația.

Consultanții solicită Ministerului Finanțelor și ANAF să precizeze cum trebuie întocmită și transmisă Declarația 112 în cazul salariaților part-time care au și concediu medical, astfel încât contribuabilii să nu ajungă să declare obligații fiscale diferite în funcție de interpretarea utilizată.

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CCF atrage atenția și asupra riscului apariției unor diferențe de obligații fiscale, precum și a unor eventuale dobânzi, penalități sau erori de validare, dacă formula utilizată în sistem nu corespunde interpretării Codului fiscal.

În consecință, Camera solicită autorităților să publice clarificările înainte de termenul de depunere a declarației.

Declarația 112, între legislație și regulile tehnice

Declarația 112 este formularul prin care angajatorii declară obligațiile privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Documentația tehnică ANAF stabilește atât structura formularului, cât și regulile de validare a datelor transmise. În documentația disponibilă pentru 2026 sunt prevăzute inclusiv formule și reguli specifice pentru salariații part-time și pentru perioadele de concediu medical.

Disputa ridicată acum de CCF privește tocmai relația dintre aceste reguli tehnice și prevederile Codului fiscal.

Până la o clarificare oficială din partea Ministerului Finanțelor și ANAF, poziția exprimată public de Camera Consultanților Fiscali este că zilele de concediu medical nu ar trebui incluse în numărul de zile utilizat pentru determinarea plafonului minim de CAS în cazul analizat.

În acest context, clarificarea oficială este relevantă pentru angajatorii care au salariați cu contracte part-time și perioade de concediu medical, întrucât modul de aplicare a formulei poate influența valoarea CAS declarată și suportată de angajator.