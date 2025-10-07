Analiză Ministerul Finanțelor a externalizat serviciul de analiză a proiectelor pe care le promovează

Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, conform Ordonanței de Urgență 49/2025 intrată în vigoare la 29 septembrie.

Astfel, Ministerul Finanțelor va putea solicita CCF analiza prealabilă a proiectelor de acte normative din domeniul fiscalității pe care le inițiază și urmează să le promoveze.

Punctul de vedere comunicat de Camera Consultanților Fiscali va avea doar caracter consultativ pentru Ministerul Finanțelor, iar în cazul necomunicării acestuia, promovarea proiectului de act normativ nu este afectată.

Pe de altă parte, ordonanța Guvernului stabilește care este rolul Camerei Consultanților Fiscali în colaborarea sa cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul îmbunătățirii conformării fiscale a contribuabililor, printr-un mecanism transparent de cooperare destinat interpretării și aplicării corecte și unitare a legislației fiscale.

Cu alte cuvinte, administrația fiscală va externaliza o mare parte din munca sa de identificare a dificultăților apărute în aplicarea actelor normative și de solutionare a acestora către CCF.

„Consider ca fiind salutară schimbarea strategică de abordare a acestui Guvern pentru o creștere semnificativă a nivelului de conformare fiscală în România bazată pe cooperare, transparență și dialog cu organismele profesionale create de stat în interes public, în contextul în care lipsa de transparență și închistarea istorică a administrației fiscale s-au dovedit total ineficiente. În situația economică și bugetară extrem de dificilă în care ne aflăm, realizarea într-un timp cât mai scurt a acestui deziderat, al unei mai bune conformări fiscale, apreciez că trebuie să coaguleze efortul întregii societăți. Asta pentru că nota de plată a neconformării fiscale pe care o suportăm anual toți, cei care suntem buni platnici, a ajuns la un nivel foarte greu suportabil și periculos: cca. 11 miliarde de euro în acest an – dobânzile de datorie publică plătite de România. Acest cost uriaș al datoriei publice este de fapt, în mare parte, costul neconformării fiscale cronice, tolerată de prea multă vreme de Fisc și din acest motiv percepută ca normalitate de prea mulți contribuabili”, a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, actual președinte al Comitetului fiscal CCF.

De asemenea, la solicitarea Ministerului Finanțelor sau din inițiativă proprie, Camera va elabora și comunica Ministerului Finanțelor lucrări de analiză, studii sau proiecte fundamentate corespunzător, referitoare la legislația fiscală sau efectele implementării practice a acesteia.