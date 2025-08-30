Analiză All inclusive vs. a la carte. Ce e mai avantajos pentru turiști și ce poate fi profitabil pentru afaceri ANALIZĂ

O mare parte dintre turiștii români preferă sejururile all inclusive, atât în țară, cât și în străinătate, în timp ce alții optează pentru meniuri a la carte, considerând că acestea din urmă le oferă mai multă flexibilitate. În cele ce urmează vom analiza, cu ajutorul unor experți în domeniu, care sunt principalele avantaje, inclusiv financiare, ale fiecărui stil de servire a mesei.

Întâi de toate este important să prezetăm diferențele dintre două stiluri de servire a mesei:

Meniul a la carte implică alegerea individuală a preparatelor din meniu, fiecare preparat fiind gătit la comandă, cu un cost separat pentru fiecare fel.

Conceptul all inclusive înseamnă un pachet care include toate mesele principale (mic dejun, prânz, cină), gustări între mese, băuturi (alcoolice și nealcoolice) și adesea acces la facilitățile hotelului și la activități de divertisment, totul inclus într-un singur preț, care este mai mare decât costul unei mese a la carte.

Avantajele meniului a la cart sunt: flexibilitatea, posibilitatea de a alege exact ce vrei să mănânci și de a descoperi preparate specifice, control asupra cheltuielilor.

Avantajele meniului all inclusive sunt: confort, bugete previzibile, acces la o varietate de mâncăruri și băuturi, acces la facilitățile și activitățile hotelului.

Valentin Șoneriu, Plaja 33: Ambele afaceri pot fi profitabile

Întrebat care dintre cele două afaceri este mai avantajoasă pentru antreprenor, Valentin Șoneriu, care a preluat recent hotelul Victory din Vama Veche și l-a rebranduit sunt numele Plaja 33 a declarat pentru „Adevărul” că atât a la carte, cât și all inclusive pot fi business-uri foarte profitabile, dar sunt tipologii fundamental diferite.

„Este foarte important ce putere de negociere ai tu, ca antreprenor, cu furnizorii. E foarte important să compensezi anumite pierderi pe care le ai ca să poți îmbunătăți calitatea serviciilor sau a preparatelor cu o putere de negociere mare pe 1, 2, 3 produse-cheie. Fie că vorbim de băuturi sau de materie primă, cred că e foarte important să echilibrezi balanța în acest fel”, a declarat Șoneriu pentru „Adevărul”.

El a adăugat că restaurantele pe care le operează funcționează în sistem a la carte, dar Carmolimp este furnizor pentru foarte multe hoteluri all inclusive, precum și pentru multe linii de mâncare gătită cu servire rapidă.

„Momentan, pentru mine rămâne mai avantajoasă strategia a la carte, ca să nu-mi blochez locația în momentele în care aș avea cel mai mare flux de clienți, prânzul fiind momentul de vârf în restaurantul din Vama Veche. În viitor ne gândim să creăm un sistem de mic-dejun inclus pentru Plaja 33, însă nu cred că locația și tipologia de clienți din Vama Veche ar opta pentru all-inclusive, cel puțin nu în viitorul apropiat. La modul general, e adevărat că din punct de vedere al risipei alimentare restaurantele a la carte sunt mult mai bune și nu au la fel de mare risipă ca un restaurant all inclusive. Dar eu cred că orice poate fi optimizat dacă gândești suficient de practic și știi cum să creezi un business win-win", a explicat Șoneriu.

Alex Bodea, Creveteria: Pentru client, all-inclusive e mai avantajos în vacanță

Întrebat ce e mai avantajos pentru industria horeca, all inclusive sau a la carte, Alex Bodea, proprietar Creveteria la Casa Pogor a spus că business-urile sunt foarte diferite și depinde de segmentele pe care vrea antreprenorul să activeze: strict restaurant sau cazare și restaurant.

„E o muncă colosală pentru restaurantele all-inclusive din cadrul unui hotel, pentru că se studiază constant consumul per preparat, respectiv băuturi și trebuie gândit meniul astfel încât să existe cât mai puțină risipă alimentară, practic un meniu care să fie cât mai potrivit pentru targetul de clienți al localului. Cred că cel mai avantajos e ce știi să faci mai bine și ce se potrivește cel mai bine cu zona în care îți construiești businees-ul – dacă e o zona turistică sau nu, dacă se adresează mai mult publicului local etc”, a declarat Bodea pentru „Adevărul”.

La capitolul risipa alimentară este clar că restaurantul a la carte este mult mai avantajos, a adăugat el, explicând că, în momentul în care clientul vede prețul fiecărui preparat, alege mult mai conștient, în funcție de cât poate să mănânce, iar ce nu mănâncă are opțiunea de a lua la pachet. „La all-inclusive, în schimb, clientul plătește un preț pentru all-inclusive, care e fix și e mai mare decât prețul mediu de cazare. Din acest motiv, clientul instinctiv pune mai mult decât poate să mănânce – e demonstrat psihologic și practic – iar mâncarea rămasă nu poate fi nici luată la pachet, nici refolosită, deci se risipește.

Pe de altă parte, pentru client, opțiunea all-inclusive e mai avantajoasă într-o vacanță, fiind mai ușor să își gestioneze finanțele și cât este dispus să cheltuiască pentru un concediu.

În același timp, pentru antreprenor, munca din spatele acestui tip de business este mult mai solicitantă și implică schimbări constante, dar poate asigura un flux mai mare de clienți și predictibilitate dacă creează o ofertă avantajoasă atât pentru tipologia lui de client, cât și pentru el. În schimb, un restaurant a la carte are o abordare mult mai personală și inovația nu are limită”, a explicat Bodea.

Cătălin Mahu, „La Mama”: Hotelurile mari ar trebui să le aibă pe amândouă

Întrebat ce e mai avantajos din punct de vedere al afacerii, Cătălin Mahu, La Mama, a declarat pentru „Adevărul” că cele două sunt afaceri diferite, dar hotelurile mari ar trebui să le aibă pe amândouă.

„Depinde, pentru că sunt afaceri diferite. Hotelurile de vacanță mari pot avea un randament bun la all inclusive dar trebuie să aibă obligatoriu a la carte.

Pentru un restaurant normal nu poate exista decât a la carte, excepție făcând „împinge tava" sau restaurantele nepopulare la noi de genul „all you can eat".

Doar un management performant poate reduce risipa alimentară, nu iau în calcul refolosirea alimentelor neconsumate și alte așa zis „scurtături și optimizări" care nu sunt în conceptul meu de business

Să ofere servicii și produse de calitate. Atmosfera și interacțiunea cu clientul țin tot de zona serviciilor", a declarat Cătălin Mahu pentru „Adevărul”.